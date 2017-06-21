Пересмотр бюджетных отношений между федеральным центром и регионами станет одним из пунктов предвыборной кампании президента в 2018 году. О том, что существующая бюджетная система несправедлива по отношению к регионам, говорят все и давно — но провести реформу крайне сложно, потому что она затрагивает не только финансовые вопросы, но и непосредственно распределение властных полномочий.

О том, что Владимир Путин, если он все-таки будет выдвигаться, в своей кампании обязательно будет затрагивать вопрос межбюджетных отношений, пишут в среду «Известия» со ссылкой на собеседников, близких к разработчикам экономических стратегий правительства и Комитета гражданских инициатив, а также на источник, близкий к Администрации президента.

Владимир Путин в рабочей поездке kremlin.ru

Собеседник, знакомый с ходом разработки экономических стратегий, рассказал, что в существующей системе «губернаторы настолько зависят от трансфертов из федерального бюджета, что не заинтересованы в экономическом развитии региона».

Действительно, когда речь заходит о межбюджетных отношениях, эксперты любят говорить о т.н. «нефинансируемых мандатах», которые передает федеральный центр регионам. Это значит, что центр принимает законы и иные нормы, которые нагружают регионы дополнительными полномочиями, при этом не предусматривая никакого дополнительного финансирования. При этом дыры в региональных бюджетах покрываются либо с помощью займов на финансовом рынке, в результате чего некоторые субъекты федерации уже оказались на грани банкротства, либо трансфертами из федерального центра, а это приводит к зависимости от него региональных администраций — потому что эти субсидии можно дать, а можно и не дать.

Представители региональной власти на ПМЭФ-2017 kremlin.ru

Вдобавок ко всему бюджетная политика федерального правительства предусматривает выравнивание социально-экономического положения регионов, а это значит, что у богатых субъектов федерации деньги изымаются в пользу бедных, это окончательно подрывает стимулы для местных администраций заниматься развитием экономики.

Интересно, что, по данным «Известий», предоставить субъектам федерации больше полномочий по распоряжению финансами обе главные команды, готовящие стратегии для президентской кампании.

В Столыпинском клубе предлагают «повысить финансовую самостоятельность регионов и муниципальных образований, изменить распределение налоговых доходов между бюджетами различных уровней».

В программе ЦСР, который возглавляет Алексей Кудрин, также уделяется много внимания изменению отношений с регионами. «Предлагается новый принцип отношений регионов и городов: "Ставка на сильных, забота о слабых", — отметил собеседник "Известий". — Концепция предполагает, что регионам, лидирующим по показателям, могут быть предоставлены дополнительные полномочия». При этом не стоит забывать, что существующая бюджетная система во многом выстраивалась самим Алексеем Кудриным в его бытность министром финансов.

Вопрос о межбюджетных отношениях и передаче в регионы полномочий и ресурсов обсуждается и в кабинете министров, сообщил «Известиям» собеседник в федеральном правительстве. В частности, 6 июня Белый дом утвердил план реализации «Основ госполитики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года». Как пояснил вице-премьер Дмитрий Козак, план направлен на сокращение уровня дифференциации экономического развития территорий и стимулирование экономического роста регионов.