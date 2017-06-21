Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов «завтра» на торгах Московской биржи по состоянию на 11:30 подскочил сразу на 1,42 рубля, до уровня 60 рублей за доллар. Именно на основе этого показателя Центральный банк назначает официальный курс доллара на следующий день.

Курс европейской валюты одновременно подскочил на 1,48 рублей, до 66,81 рубля за евро.

При этом на рынке forex баланс доллара и евро не нарушался, курс колеблется вокруг отметки 1,1130 доллара за евро — то есть падение рубля вызвано не усилением других валют, а именно ослаблением российской валюты.

Падение российской валюты до февральских значений, безусловно, в первую очередь объясняется ценой на нефть. В ходе торгов на бирже ICE стоимость нефти марки Brent в среду снижалась до 45,45 долларов за баррель, что на 57 центов ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Добыча сланцевой нефти в штате Нью-Мексико WildEarth Guardians

Причин для падения цен на нефть множество: рост добычи в Ливии, данные о коммерческих запасах нефти в Соединенных Штатах, показатели добычи нефти в Северной Америке и еще множество менее значимых показателей. Но, самое важное, что долгосрочный тренд очевиден для всех участников рынка: добывать сланцевую нефть все дешевле, уже совсем скоро, скорее всего, свои сланцевые месторождения начнет разрабатывать Китай, что в итоге приведет к тому, что баланс спроса-предложения сдвинет цену на нефть вниз. На этом фоне дипломатический конфликт арабских стран с Катаром, бои с исламистами на севере Ирака, экономический кризис в Венесуэле и т.д. выглядят, конечно, важными факторами, но крайне временными.

Собственно в этой ситуации всех интересует, что будет делать с низкой ценой на нефть российское правительство. В последние несколько месяцев появились даже те, кто обвинял российский ЦБ в завышении курса рубля для того, чтобы обеспечить «нужных» игроков возможностью заработать на операциях carry trade. Возмущались и экспортеры, для которых сильный рубль равнозначен падению прибыли, и ЦБ вынужден был даже официально объяснять, что усиление рубля выгодно импортерам, поэтому давить на курс валюты было бы в высшей степени несправедливо.

Заседание правительства government.ru

Во всех макропрогнозах и проектировках бюджета пока закладывается рост курса доллара по отношению к рублю, но при этом до балансировки бюджета еще далеко. Любые реформы и жесткое сокращение финансирования различных отраслей откладывается на 2018 год, потому что проводить что-то масштабное накануне президентских выборов никто не осмеливается.

На этом фоне Минфин уже планирует не просто прекратить перечислять деньги в Фонд национального благосостояния, который должен расходоваться на долгосрочные инвестиционные проекты, а упразднить этот фонд, передав все ресурсы в Резервный фонд, откуда деньги можно брать на текущие нужды.

Другое дело, что с такой ценой на нефть вскоре откладывать будет просто нечего. Что, с одной стороны, грустно, а с другой, просто вынудит правительство жить, наконец, по средствам.