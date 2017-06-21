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21 июня 2017, 10:52
Россия санкции США Украина
Илья Карпюк

Санкции в пользу Москвы

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер
Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер
the White House

Соединенные Штаты ввели новые санкции против российских компаний и граждан. Теперь ограничения наложены на частную военную компанию «Вагнер», компании предпринимателя Евгения Пригожина и ИФД «КапиталЪ».

«Новые санкции призваны противостоять попыткам обойти ранее введенные санкции США», — говорится в заявлении для прессы, которое опубликовано на сайте Минфина США. Особо подчеркивается, что санкции против физических и юридических лиц так или иначе связанных с Крымом (таких в новом списке насчитывается 11) «не будут сняты, пока Россия не прекратит оккупацию полуострова». Этот шаг «согласуется с обязательством США искать дипломатические пути разрешения кризиса на Украине и содействовать возвращению Крыма в состав Украины», отметили в Минфине США.

 
Леонид Федун
Фото Дмитрия Садовникова / soccer.ru

Самым, пожалуй, неожиданным пострадавшим от санкций стал Леонид Федун, вице-президент «Лукойла» и основной акционер футбольного клуба «Спартак». Санкции были введены против ИФД «КапиталЪ», принадлежащей ему холдинговой компании. В пояснении сказано, что санкции вводятся из-за того, что ИФД «КапиталЪ» принадлежит отель Riviera Sunrise Resort & SPA в Крыму. Под санкции также попала председатель правления группы Ольга Плаксина. В самой компании указали, что отель «входит в состав аффилированных лиц "ИФД КапиталЪ"» с 2007 года, так что будет подаваться апелляция.

 
Отель Riviera Sunrise Resort & SPA (бывший Radisson SAS Resort Alushta)
Yeditepe Construction Group

Санкции введены против нескольких «дочек» «Транснефти»: в том числе принадлежащий компании НПФ и Центр управления проектом «Восточная Сибирь — Тихий Океан». Впрочем, это не так важно, так как санкции против самой «Транснефти» были введены еще 12 сентября 2014 года.

Также санкции введены в отношении банковских структур — в том числе в списках оказались Государственный банк ЛНР и Центральный банк ДНР.

Еще одна неожиданность — введение санкций в отношении компаний предпринимателя Евгения Пригожина («повара Путина») Concord-catering («Конкорд кейтеринг») и Concord Management and Consulting («Конкорд менеджмент и консалтинг»).

Также под санкциями теперь находится «Байк-центр», который распологается в Нижних Мневниках в Москве — это штаб-квартира байк-клуба «Ночные волки». Санкции также введены в отношении ассоциированного с «Ночными волками» холдинга охранных структур «Волк».

 
Байк-центр "Ночных волков"
Михаил Терещенко

Ограничительные меры распространены на частную военную компанию «Вагнер» и Дмитрия Уткина, которого считают ее главой. По сообщениям прессы, бойцы «Вагнера» не только активно участвуют или участвовали в боях на территории Донбасса, но также привлекались российским Министерством обороны для участия в операции в Сирии.

Также санкции введены в отношении замминистра экономического развития России Сергея Назарова, члена Совета Федерации и спецпредставителя президента России по взаимодействию с организациями соотечественников за рубежом Александра Бабакова, а также министра экономического развития Крыма Андрея Мельникова и главы УФСИН Крыма Вадима Булгакова.

Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер уже заявил, что санкции США против России останутся в силе, пока Москва «не покинет» Украину. «Пока они [Россия] не выйдут из восточной Украины, мы продолжим держать санкции против России», — заявил он. При этом в своем твиттере сразу после объявления о введении санкций Спайсер сообщил о том, что Дональд Трамп встретился с президентом Украины Петром Порошенко. Сам Порошенко прокомментировал встречу так: «Повестка совещаний в Белом доме была очень широкой. Я доволен результатами и благодарен нашим партнерам за поддержку Украины».

 
Дональд Трамп принимает Петра Порошенко в Овальном кабинете
Пресс-служба президента Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «новые санкции принимаются на ровном месте, ситуацию в отношениях с США не улучшают». «Не могу ничего высказать, кроме сожалений по поводу этой русофобской одержимости наших американских коллег», — отметил он.

При этом вполне вероятно, что новые санкции приурочены не к визиту Порошенко в Вашингтон, а к обсуждению в Конгрессе законопроекта, который не позволит Белому дому отменять санкции по своему желанию. Дело в том, что Министерство финансов подчиняется президенту США и, соответственно, по его распоряжению может в любую секунду санкции отменить — это удобно для ведения переговоров с Россией, так как создает пространство для маневра. Если же санкции введет Конгресс, то непонятно, какие уступки может обещать Белый дом во время переговоров.

Законопроект о санкциях в отношении России уже принят Сенатом и сейчас находится на рассмотрении Палаты представителей — согласно американской Конституции, закон считается принятым, если за него в одинаковой редакции проголосовали депутаты обеих палат парламент и его подписал президент. Отказ от одобрения законопроекта для Дональда Трампа фактически неприемлем, так как его и так уже подозревают в связях с Россией, так что для Белого дома принципиально важно, чтобы документ не был принят Палатой представителей.

В понедельник, 20 июня, Палата представителей по инициативе членов Республиканской партии отказалась от быстрого голосования по законопроекту, так что он отправлен на обсуждение в профильный комитет. Теперь, когда Минфин ввел новые санкции, у сторонников отклонения законопроекта появятся аргументы в пользу его отклонения или, во всяком случае, серьезной доработки — а это значит, что Сенат будет вынужден переголосовывать.

Получается, что новые санкции играют чуть ли не на руку Москве — во всяком случае, если администрации Трампа удастся за счет них торпедировать в Палате представителей неприятный законопроект. А зарубежные активы «Ночных волков» все равно мало кого волнуют — что в Москве, что в Вашингтоне.

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