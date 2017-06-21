Топ новостей 21 июня

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Госдума разрешила засекретить данные об имуществе высших чиновников, сторонники Алексея Навального пожаловались в СК на Роскомнадзор, а также стал известен источник ложного видео о российских авиаударах в Сирии, которое показал Владимир Путин.

Госдума окончательно одобрила законопроект о праве на секретность персональных данных лиц, находящихся под охраной Федеральной службы охраны. К ней относят банковские счета, сведения о недвижимости, в том числе зарубежной, и другом имуществе. Засекретить можно как сведения самих объектов охраны, так и членов их семей. ФСО также сможет временно ограничивать движение на трассах проезда объектов государственной охраны и бесплатно использовать аэропорты и другие транспортные площадки.

Госдума приняла в третьем чтении закон о засекречивании персональных данных высших чиновников и их родственниковhttps://t.co/YTDIpnA1Fh pic.twitter.com/5nYFObR1ou — Лентач (@oldLentach) 21 июня 2017 г.

Кремль отказался оценивать встречу Дональда Трампа и Петра Порошенко. «Это, наверное, ремесло для украинских политологов и для американских наблюдателей», — заявил Дмитрий Песков. «Мы, еще раз повторяю, приветствовали бы, если бы в результате этих контактов Киев получил сигнал о необходимости выполнения минских договоренностей», — подчеркнул он. В Кремле также не стали делать прогнозов относительно встречи Путина и Трампа.

Несколько месяцев мечтаешь обсудить с Трампом общую борьбу с терроризмом, а вместо этого Трамп обсуждает с Порошенко общую борьбу с тобой. — Уголок циника (@cynicarea) 20 июня 2017 г.

Самолет НАТО F-16 попытался приблизиться к самолету Сергея Шойгу, летевшему над нейтральными водами Балтийского моря. Его отогнал истребитель морской авиации Су-27. Министр обороны следовал в Калининград, где у него запланировано выездное заседание коллегии военного ведомства.

F-16 НАТО пытался приблизиться к самолету Шойгу над Балтикой pic.twitter.com/o2lKNUcQ3z — Союзники России (@russianallies) 21 июня 2017 г.

Члены ФБК / sk-news.ru

Сторонники Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Александр Литреев, Владислав Здольников и Александр Брусенцев потребовали от СК привлечь чиновников Роскомнадзора и Минкомсвязи к ответственности по статьям 306 УК РФ (Заведомо ложный донос), 293 УК РФ (Халатность) и 285 УК РФ (Злоупотребление служебными полномочиями). По их мнению, в Роскомнадзоре и Минкомсвязи знали об уязвимости системы блокировок сайтов еще с конца зимы, но ничего не сделали для устранения недочетов.

Роскомпозор нас так выбесил, что мы написали заявление в СК на этих охреневших дилетантов по трём статьям https://t.co/W94KIzTpR7 — Vladislav (@unkn0wnerror) 21 июня 2017 г.

В.Путин и О.Стоун в Кремле

В АП подтвердили, что Владимир Путин получил видеозапись с авиаударами, которую он показал режиссеру Оливеру Стоуну, от министра обороны Сергея Шойгу. «Это часть доклада президенту, министр обороны давал это президенту», — отметил Дмитрий Песков. На видео, которое показывало якобы российские авиаудары в Сирии, на самом же деле запечатлены удары американской авиации по талибам в Афганистане в 2009 году.

Путин Стоуну показывает видео с Брюсом Ли:

— Вот, смотри, мой батя. Он каратист известный был. Ушёл рано, только по видео его и помню — катык — котам (@offsoff) 20 июня 2017 г.

А между прочим за видео показанное Путиным Стоуну в свое время кто-то Героя России получил. — Рогозин-на-орбите (@LyapunovS) 20 июня 2017 г.

«Новая газета» попросила Рамзана Кадырова помочь организовать допрос бывшего заместителя командира батальона «Север» Руслана Геремеева по делу об убийстве Бориса Немцова. «В силу того, что ни СК РФ, ни ФСБ РФ, ни суд оказались не в состоянии опросить жителя Чеченской Республики Руслана Геремеева, проживающего в селе Джалка Шелковского района, просим вашего содействия в том, чтобы этот, как нам кажется, известный вам человек, ответил на вопросы, имеющие ключевое значение для установления истины по делу об убийстве Бориса Немцова», – сказано в заявлении.

Последнее слово подсудимых по делу Немцова. Бахаев: убийство Немцова — ужасное преступление — Открытая Россия (@openrussia_org) 21 июня 2017 г.

Гендиректор Uber Трэвис Каланик

Основатель компании Uber Трэвис Каланик покинул пост гендиректора, хотя и останется в совете директоров. Каланик выполнил требование пяти крупных инвесторов Uber. «Я люблю Uber больше, чем что либо в мире, и в этот трудный момент для меня я принимаю требование инвесторов покинуть пост, чтобы Uber мог двигаться дальше, а не отвлекаться на очередной конфликт», — заявил он.

После полугодовой войны инвесторы вынудили Каланика подать в отставку из-за поддержки Трампа.

Трудно вести бизнес, если у вас левые партнеры https://t.co/9jEq2P4exE — Ехидные новости (@_U_R_I_c) 21 июня 2017 г.

Суд арестовал бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского до 19 июля 2017 года. Экс-директора обвиняют в крупном мошенничестве. Ранее он получил повестку о явке на допрос в столичный главк Следственного комитета России. До этого момента Малобродский фигурировал в уголовном деле в статусе свидетеля.

Последствия урагана в Москве 2017 / YouTube.com

Пострадавший во время майского урагана в Москве 56-летний мужчина скончался в больнице. Он находился в крайне тяжелом состоянии. Общее число погибших от урагана в Москве выросло до 13 человек. В настоящее время в больницах Москвы остаются пятеро пострадавших во время урагана.

Источник сообщил, что повторная судебно-медицинская экспертиза полностью подтвердила факт наличия алкоголя в крови сбитого насмерть в Балашихе мальчика, а для проведения еще одного исследования нет необходимости в эксгумации. Однако в МВД по Московской области отказались комментировать данную информацию. Между тем глава МВД заявил, что экспертиза действительно проведена. Он поручил возбуждать дела после ДТП с участием детей в течение суток.