Во вторник в США состоялась встреча между американским президентом Дональдом Трампом и украинским президентом Петром Порошенко. Комментаторы в СМИ делятся своими впечатлениями.

Встреча с Порошенко, комментирует Wall Street Journal, представляет собой вызов для Трампа, который говорит, что хочет наладить отношения с Россией, но сам все время подвергается давлению со стороны тех, кто хочет, чтобы он, наоборот, дистанцировался от Кремля. Важная часть этого давления – продолжающееся расследование его предполагаемых связей с Россией по итогам предполагаемого вмешательства российского руководства в американские президентские выборы.

Визит Порошенко, отмечает автор, состоялся за несколько недель до саммита G20 в Германии, где должен присутствовать Трамп и где он, как ожидается, впервые встретится с президентом России Владимиром Путиным. Встреча во вторник, оговаривается также в материале, была краткой и оформленной как незначительное событие по сравнению с тем, как Трамп принимал лидеров других стран.

Президент Панамы обедает в Белом доме. 19 июня 2017 US Embassy Panama

В понедельник, например, Трамп лично поприветствовал приехавшего на встречу президента Панамы, принял его овальном офисе и пригласил его пообедать. В мае Трамп встретился в овальном офисе с российским министром иностранных дел и российским послом в США. Это вызвало у киевского руководства опасения, что Трамп может устроить встречу с Путиным раньше, чем встречу с Порошенко.

Администрация Трампа, отмечает WSJ, заявила о поддержке Украины и намерении продолжить санкции против России, но украинское руководство тревожат некоторые другие сигналы. Например, еще во время президентской гонки Трамп говорил, что хочет смягчить антироссийские санкции. Также он в этом году встретился с политической соперницей Порошенко Юлией Тимошенко.

Washington Post заостряет внимание на том, что Трамп, обращаясь к журналистам в овальном офисе, добавил к названию Украины определенный артикль (the Ukraine), что было вполне типичной оговоркой, но многих украинцев это огорчило. У некоторых стран в названиях присутствуют артикли, объясняет автор, но к Украине это не относится, потому что ни в украинском, ни в русском языках артиклей нет. Тем не менее, так повелось, что в английском языке Украина годами фигурировала с артиклем. Вероятно, это связано с тем, что в период с 1919 по 1991 гг. Украина называлась Украинской советской социалистической республикой (the Ukrainian Soviet Socialist Republic), и для краткости говорили просто the Ukraine.

Плакаты, обвиняющие Дональда Трампа в связях с Кремлем Ted Eytan

После обретения независимости Украина стала настаивать на том, что в ее названии артикля нет. Таким образом, употребление ее наименования с артиклем или без него постепенно обрело политическую насыщенность. Иными словами, употребление артикля в названии Украины сейчас означает, что она не воспринимается как самостоятельное государство, а только в качестве приложения к России. А это, в свою очередь, ставит под сомнение ее суверенитет. В контексте присоединения Россией Крыма эта тема воспринимается еще более болезненно. Со стороны Трампа, который известен своим дружелюбным отношением к России, такая оговорка выглядит для некоторых наблюдателей особенно зловеще.