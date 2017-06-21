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21 июня 2017, 15:47
социальная политика
Любовь Храпылина

Удобные отпуска. Кому доступны?

Лето в городе
Лето в городе
Фото Алины Пущиной

Многодетные матери добиваются возвращения действовавшей со времен СССР нормы о предоставлении им отпусков в удобное для них время, пишет газета «Известия». Эта норма, подтвердили изданию в Министерстве труда, была отменена весной 2017 года.  Пока неясно, будет ли решение этого вопроса законодательно закреплено в дальнейшем.

«По общему правилу отпуск сотрудников работодатель вправе планировать самостоятельно с учётом производственного процесса. Но есть категории, к желаниям которых придется прислушаться. К ним относятся инвалиды и ветераны войны, работники в возрасте до 18 лет, почетные доноры и т.д. До недавнего времени к действующим советским актам относилось и <…> постановление, которое весной было отменено правительством как утратившее силу, – приводит газета пояснение ведущего юриста «Института профессионального кадровика» Полины Журенковой.

По мнению Елены Герасимовой, члена комиссии по труду и занятости Общественного совета при Минтруде РФ, директора Центра социально-трудовых прав, такую льготу для многодетных матерей использовали немногие. «То, что отменили этот акт, конечно, печально. Но он, к сожалению, был фактически мертвым. Очень мало кто о нем знал и применял на практике», – заявила Елена Герасимова.

Прокомментировать ситуацию для «Полит.ру» согласилась Любовь Храпылина, профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы. По ее оценке, разбираться в ситуации с преимуществами ряда категорий граждан при получении планового отпуска действительно было нужно.

«Проблема в том, что кроме многодетных мам есть и другие категории граждан (например, инвалиды), у которых тоже есть права на претензии по срокам предоставления отпусков. Но все-таки ситуация такова: не факт, что у работодателя только один такой работник. Бывает, что их несколько, и между ними в связи с предъявлением прав на отпуск в удобное для них время порой даже возникают серьезные конфликты. Каждый отстаивает свою позицию, подчеркивает, что у него есть на это право. Но зачастую, точно такое же право есть и у других. Так что решение разбираться с этим вопросом вполне обоснованно.

Потому что на работе существует именно работник, а не многодетная мать и не инвалид. Существует работник, с которым есть трудовой контракт с четким обоснованием того, что ему оплачивается его труд с учетом личного вклада. В Трудовом кодексе это прописано, и остальное тут ни при чем. Есть трудовой процесс, производственный интерес, и к этому надо относиться как к данности. Производственный процесс не может изменяться или подстраиваться под кого-то конкретного в связи с его жизненными сложностями.

Теперь по поводу отношения к тем категориям, у которых заведомо есть надобность в отпусках в конкретное время – скажем, чтобы отдохнуть с детьми есть необходимость. Если говорить об организационной стороне этого вопроса, то службы, которые занимаются кадрами, подбором персонала, должны заранее составлять план ухода работников в отпуск. Не тогда, когда подошло уже время отпусков и начинаются споры, кто на что имеет больше прав. По закону все имеют одинаковые обстоятельства, которые могут обосновать дополнительный отпуск за свой счет – сейчас это оформляется как отпуск по семейным обстоятельствам. Но что касается ежегодного оплачиваемого отпуска, то чтобы избежать конфликтов в коллективе, претензий работников к руководству, кадровые службы должны срабатывать на год вперед. То есть за год вперед согласовывать с коллективом и определять сроки ухода в основной и, возможно, дополнительный отпуска, а также определять основания для этого.

 
pixabay.com

Так что определенная роль трудового коллектива тут очевидно есть. Чтобы решать этот вопрос в административном порядке, кадровым службам надо готовить определенный проект, представлять его работникам, учитывать их пожелания, насколько это возможно. Тогда конфликтный период проходит спокойнее: устанавливается график ухода в отпуска, который всем известен и все с ним считаются.

Конечно, в жизни все бывает. Бывают обстоятельства, когда человек вынужден обращаться за дополнительным отпуском. Если же работник не удовлетворен таким подходом, у него есть много времени на раздумья – он может найти другую работу, перейти на гибкий график или удаленную работу. Сегодня, слава богу, есть много возможностей для того, чтобы человек с особыми обстоятельствами мог организовать свой быт, свою жизнь и вместе с тем работать. Но к сожалению, сложилась давняя традиция в рамках которой определенные категории людей забывают, что, придя на работу, они становятся там работниками. А ведь и у других членов трудовых коллективов может быть много пожеланий, нужд и проблем, которые требуют внимания.

Кто ценится на рабочем месте? Хороший работник. Кто это такой? Это, прежде всего, профессионал в той области деятельности, которой он занимается. И получается странная картина: отпуска тех, кого нужно особо ценить (так как они – хорошие работники и полезны всему предприятию), отодвигают на самое неудобное время, еще что-то такое же делают. В этом тоже есть некоторая социальная несправедливость. Поэтому, стремясь к гуманным мерам, такие настроения (прямо скажем, иждивенческого толка), никак не связанные с трудовыми отношениями, надо аккуратно и с разъяснениями вытеснять. Люди должны понимать, что, придя на работу, они должны работать. И они не хуже и не лучше других работников сами по себе: приоритет на любой работе – профессиональному, качественному труду.

Еще раз подчеркну: найти возможность решить проблему удобных отпусков можно. Во-первых, есть Семейный кодекс, который предполагает, что все члены большой семьи – бабушки, дедушки и так далее – могут иметь равные права по организации отпуска для ухода за детьми, по получению больничного листа и тому подобное. Просто этим механизмом до сих пор не очень умеют пользоваться ни отцы, ни бабушки-дедушки – в основном все делает мама, что неправильно. Ну, понятно, что враз, за короткое время новая культура отношений не складывается. На мой взгляд, и я о таком положении дел сожалею, очень слабо еще в этом поле работают социальные службы, юристы по семейному праву.

 
Фото Алины Пущиной

Надо активнее объяснять людям, какие у них существуют варианты решения проблем. А замкнувшись на этом дополнительном отпуске, воспринимая его не как исключение, а как правило, работники провоцируют негативное отношение к себе со стороны других сотрудников. Ну, один раз они согласятся, чтобы те шли в удобное для них время – но ведь на следующий год кому-то тоже этого захочется или потребуется. И почему тогда другой работник должен все время уступать? Поэтому и нужна разъяснительная работа, чтобы работники ушли от позиции «все обязаны решать мои проблемы». Нет, не обязаны. В семьях тоже есть обязательства и ответственность, и включаться в решение проблем надо всем.

Конечно, есть семьи, в которых мать одна воспитывает детей. Здесь, мне кажется, социальные службы могли бы взять на себя решение вопроса, как организовать оздоровление ребенка; и могли бы участвовать органы образования, которые также задействованы в ситуации. Словом, с одной стороны, нас сейчас убеждают, что рождаемость в стране повышается и свою роль в этом государство играет. А с другой стороны, возникает живой, конкретный ребенок и конкретная живая мама, которые требуют определенных условий жизни. И нужно, чтобы функции по воспитанию, оздоровлению детей в семье люди тоже смогли выполнять, но не за счет работодателя и не за счет других работников», – сказала Любовь Храпылина.

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