Журналисты обратили внимание на отчет Счетной палаты о работе в 2016 году (он был представлен на днях в Думе), а точнее на ту его часть, в которой говорится о бюджете Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).

В отчете Счетной палаты нашелся пункт, в котором говорится, что бюджет ФОМС рассчитан неверно, а именно, там завышаются поступления от регионов за неработающих граждан. Вообще-то все то же самое говорилось в заключении на проект бюджета ФОМС на 2017 год, которое Счетная палата сделала еще в ноябре 2016 года. Вполне вероятно, что это так или иначе приведет к возвращению к дискуссии о «налоге на безработных».

Претензии Счетной палаты понять достаточно просто, хотя юридическая сторона дела и выглядит запутано.

Согласно закону бюджет системы обязательного медицинского страхования формируется за счет взносов, которые, впрочем, сами граждане, то есть застрахованные, не платят. За работающих россиян переводы в ФОМС делает работодатель, а за безработных (в том числе детей, пенсионеров и т. д.) — региональные власти.

Дедушка и внук / pixabay.com

Соответственно для того, чтобы рассчитать бюджет ФОМС, необходимо сделать расчет, сколько будут получать работающие россияне и сколько будет неработающих граждан, за которых придется платить регионам.

В ходе проверки показателей бюджета ФОМС на 2017–2019 годы аудиторы выявили, что расчет прогноза поступлений от страховых взносов на ОМС неработающего населения фонд произвел неверно, что может привести к тому, что доходы бюджета ФОМС окажутся меньше, чем ожидалось.

Дело в том, бюджета ФОМС рассчитан исходя из данных учета самой организации: получалось, что на 1 апреля 2016 года было застраховано 146,54 млн человек, в том числе 85,1 млн неработающих. При этом в соответствии с законом «Об обязательном медицинском страховании» численность застрахованных в системе ОМС работающих граждан определяется в соответствии с данными Пенсионного фонда России (ПФР). Согласно его данным, 1 января 2016 года количество застрахованных по ОМС работающих граждан составило 67,7 млн, а за первый квартал 2016 года — 56,84 млн.

А если учесть численность работающих за 2015 год по данным ПФР и данные ФОМС по численности застрахованных граждан (146,5 млн человек), то численность неработающих застрахованных не может быть больше 78,8 млн человек. «В этом случае прогнозный объем страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения оценочно может быть завышен на 48,5 млрд рублей», — делают вывод в Счетной палате.

Претензии может быть даже и справедливые, но их масштаб выглядит смешно. Согласно тому самому бюджету ФОМС, в 2017 году доходы этой организации составят 1,7 трлн рублей, в том числе взносы за работающих граждан — 1,06 трлн, за неработающих — 618,7 млрд. Таким образом дефицит бюджета ФОМС, в самом худшем сценарии увеличится менее чем на 3%. Это, конечно, неприятно, но явно не тянет на признаки коллапса системы обязательного медицинского страхования.

Операционная в хирургическом отделении / pixabay.com

Между тем известно, что в правительстве многие считают, что сам принцип оплаты взносов в систему ОМС регионами за безработных несправедлив. Так, министр труда и соцзащиты Максим Топилин говорил, что регионы жалуются на высокую финансовую нагрузку из-за необходимости платить за неработающих граждан взносы на ОМС. «Регионы говорят, что устали платить очень много денег за ОМС неработающих в трудоспособном возрасте, то есть говорят: огромная нагрузка», — заявил он.

Сама идея обязать безработных платить взносы за себя самостоятельно похожа на белорусский «налог на тунеядцев», который Александр Лукашенко ввел своим указом — правда, после многотысячных демонстраций и, фактически, саботажа власти республики были вынуждены отменить новый сбор.

Для того, чтобы все-таки начать собирать деньги с безработных, власти планировали также вывести «из тени» самозанятых граждан, которые сейчас никаких налогов на труд не платят. Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике даже заявил, что самозанятых россиян будут стимулировать платить налоги, в том числе, запрещая покидать страну и лишая полноценной пенсии. Его слова, конечно, вызвали возмущение и он вскоре от них, фактически, отказался, но идея введения «налога на тунеядство» все равно витает в воздухе.