Видео дня. Новый трейлер седьмого сезона «Игры престолов»

На YouTube-канале телеканала HBO появился новый трейлер седьмого сезона сериала «Игра престолов», показ которого начнется 16 июля.

«Игра престолов» – один из самых успешных сериалов на телевидении, о чем свидетельствует и интерес к промоматериалам. Менее чем за сутки, прошедшие после появления нового трейлера, его посмотрели более 6,25 млн человек.

Напомним, «Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. К осени 2016 года сериал получил 38 статуэток «Эмми», став абсолютным рекордсменом по числу завоеванных наград.

Между тем, сериал близится к финалу. Седьмой сезон, состоящий из семи серий, станет предпоследним. Однако фанатам пообещали в качестве компенсации сериал-спинофф о главном герое «Игры престолов» Джоне Сноу.