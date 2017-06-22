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22 июня 2017, 18:41
Google интернет Роскомнадзор
Артем Козлюк

Запретный Google

Интернет-класс в библиотеке
Интернет-класс в библиотеке
pixabay.com

Поисковик Google в своей русскоязычной части стал недоступен для части пользователей в Москве. По данным реестра запрещенных сайтов, составленного Роскомнадзором, доступ к адресу «www.google.ru» запрещен с 14 июня 2016 года. Московские провайдеры начали блокировать доступ к поисковику.

Согласно информации, которую можно найти на официальном сайте Единого реестра, ресурс был включен в «черный список» по требованию Федеральной налоговой службы. В то же время на странице Универсального сервиса проверки ограничений доступа к сайтам ресурс не находится. По состоянию на 15:45 мск доступ к поисковику был восстановлен.

В то же время интернет-провайдеры ТТК, «МарьиноНет», «Наука и связь», 2KOM и «Авакс» сообщили информационному ресурсу RNS, что заблокировали поисковик по требованию Роскомнадзора. По данным «Авакса», в реестр запрещенных сайтов был внесен один из IP-адресов, который принадлежит Google. Интернет-издание Meduza передает, что доступ к поисковику закрыл и провайдер «Акадо».

В самой компании Google RNS заявили, что у них не было технических проблем, которые могли бы вызвать блокировку доступа к google.ru.

Ситуацию прокомментировал для «Полит.ру» Артем Козлюк, сооснователь и руководитель Центра защиты цифровых прав. По его мнению, в происшедшем виноват Роскомнадзор; благодаря происшедшему, стали еще очевиднее те дыры в системе блокировок сайтов, о которых говорила интернет-отрасль.

 
Google, страница поиска / pixabay.com

«Говоря о том, что случилось с google.ru, надо сказать, что существует закрытая часть реестра запрещенных сайтов, куда сначала попадают ресурсы, когда то или иное государственное ведомство только принимает решение о том, что на таком-то ресурсе находится запрещенная информация. Этот ресурс в реестре помещается в специальный раздел, а Росмомнадзору отдается указание связаться с хостингом или владельцами сайтов и сообщить, что на их ресурсе есть запрещенная информация. Хостингу и владельцу сайта при этом дается время на то, чтобы они самостоятельно удалили эту информацию.

Время это в разных случаях определяется по-разному, в среднем составляет дня три. В этот период Роскомнадзор отслеживает, удалена ли запрещенная информация с сайта. Если она удалена, ведомство выносит этот интернет-ресурс из реестра и не выгружает его операторам связи для блокировки. Если же время прошло, а запрещенная информация на сайте осталась, Роскомнадзор помещает этот ресурс из закрытой части Реестра в открытую, то есть в выгрузку для операторов связи под блокировку.

Некоторые интернет-ресурсы зависают в реестре надолго – как правило, это какие-то крупные сайты, которые Роскомнадзор не пытается блокировать по понятным причинам. Например, там с конца 2012 года находится ряд страниц Wikipedia, которые были запрещены либо Роспотребнадзором, либо даже Госнаркоконтролем, когда тот еще существовал. Роскомнадзор пытается каким-то образом договориться с Wiki-сообществом, чтобы оно правило эти статьи, поэтому он их не выгружает под блокировку. Но в целом это – своеобразная самодеятельность Роскомнадзора. То есть некоторые сайты «равнее», чем другие, и поэтому они находятся в Реестре более долгий период времени.

В том числе и Google. Наверняка по этой же причине Роскомнадзор уже давно видел этот сайт в реестре. Сайт появился там по решению Федеральной налоговой службы, как мы видим из «выгрузки». А Федеральная налоговая служба получила право блокировки тех сайтов, которые имеют гемблинг-направленность – то есть сайты с азартными играми, покером, казино, сайты тотализаторов и тому подобное.

 
Девушка с картами / pixabay.com

На самом деле этот госорган, ФНС, стал сейчас одним из самых активных игроков на рынке интернет-блокировок, и он вносит ресурсы в реестр тысячами, вне зависимости от того, какими бы крупными они ни были и кому бы ни принадлежали. ФНС вносит в реестр запрещенных сайтов и множество технических сервисов, доменом, IP-адресов. Заодно туда почему-то попал и google.ru.

Как сейчас начинает проясняться, – а глава Роскомнадзора Жаров прокомментировал уже эту ситуацию, – каким-то образом через google.ru шло перенаправление на сайты игровой тематики и поэтому налоговики и его тоже внесли в реестр. Это прозвучало, конечно, достаточно странно – даже, в общем, очень странно. Странно, что весь домен внесен в реестр. И еще более странно, что именно сейчас, хотя решение было принято еще в июне 2016 года, вдруг Роскомнадзор отправил его в выгрузку для операторов связи.

А это, конечно, очередной сбой Роскомнадзора. Он сейчас будет всячески оправдываться, говорить, что это не по его вине, что все всё неправильно поняли, – словом, искать какие-то отговорки, как это происходило в предыдущих случаях с той же проблематикой при выявлении «багов», дыр в системе блокировки. Вот это – очередная дыра. Непонятно, почему Роскомнадзор не уследил за какой-то ситуацией, но кто-то нажал не ту кнопку или еще что-то такое произошло – и целый Google появился в выгрузке для операторов связи. В общем, это очередной раз явно выпячивает следствия абсурдности построения системы ограничений доступа информации в целом – и в России в частности.

И число таких проблем с каждым месяцем будет нарастать все больше. Интернет-отрасль говорила о них с самого начала, еще до вступления в силу соответствующего закона – на стадии законопроекта, то есть еще в 2011-2012 годах, когда это все обсуждалось. Но, к сожалению, государство интернет-отрасль не услышало и не слышит до сих пор. Может, последние случаи, все эти инциденты и заставят государство задуматься о том, что здесь что-то происходит не так… Но, к сожалению, судя по всему, Роскомнадзор в очередной раз будет показывать, будто у нас с системой блокировок в целом все хорошо, а есть только отдельные проблемы, которые надо затыкать очередными законодательными мерами. А это, конечно, глупости и ни к чему хорошему не приведет – все эти дыры будут продолжать оставаться на своих местах.

Можно ли ожидать, что google.ru еще некоторое время будет блокироваться? Ну, я вот сейчас смотрю – сам Роскомнадзор google.ru в реестр запрещенных сайтов еще не включил. Я проверял на официальном сайте и, судя по результатам, google.ru по-прежнему находится как минимум в закрытой части реестра. А что там видно было на стороне операторов, это уже им надо звонить. Звонить и еще раз уточнять, получили ли они обновленную версию выгрузки с указанием, что в реестре уже нет google.ru!

Вообще говоря, от блокировок пользователи стали страдать не только сейчас – страдали сразу, с момента вступления в силу первого закона. А последующие акты стали только наращивать эту систему. Стали попадать под блокировки и добропорядочные сайты. У этого множество причин, и одна из них состоит в том, что закон разрешает ограничивать доступ к ресурсам по IP-адресам. Поэтому ресурсы, которые находятся на тех же IP-адресах, что внесенные в реестр, попадают под блокировку у тех операторов, которые блокируют по IP. А Роскомнадзор продолжает вносить в реестр целиком IP-адреса, благодаря чему блокируются и сервисы, которые никакого отношения к нелегальному контенту не имеют. Облачные хостинги и тому подобное, сервисы, которые аккумулируют обработку звука, например.

Все это продолжает происходить и только нарастает, как снежный ком, потому что все больше и больше таких IP-адресов появляется в реестре запрещенных сайтов. То есть проблема не то что не решается – на нее закрывают глаза! И она продолжает нарастать. 

Кто должен отвечать за прекращение доступа к google.ru у пользователей? Роскомнадзор. Он ведь признал, что в выгрузку для операторов ресурс попал. Почему он при этом не отображается на официальном сайте, не знаю, но очевидно, что в выгрузке он все же был. Просто так разные операторы не стали бы блокировать google.ru на свою голову. В общем, почему это не отображается на официальном сайте, – вопрос к Роскомнадзору, а не к операторам связи. Если бы еще так поступил только один оператор – другое дело. Но сейчас разные операторы говорят, что в выгрузке эти данные были, так что вопрос именно к Роскомнадзору. Это не вина операторов»,  – сказал Артем Козлюк.

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