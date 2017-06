«Коммрсантъ» в статье «Россия получила право зама в ООН» пишет о том, что Бюро по борьбе с терроризмом возглавил российский дипломат Владимир Воронков.

«"Газпром" хочет закупаться по-своему»: Госдуме предложено поправить правительственную реформу закупок госкомпаний.

«Трейдер попал в оборот»: суд не стал вставать на сторону частного инвестора, совершившего за один день сделок объемом в 2% оборота валютной секции Московской биржи.

РБК: «Банки обменяются черными списками». Контроль ЦБ запускает систему оповещения о сомнительных клиентах.

Как взыскать долг с физического лица, написано в статье «Человек человеку коллектор».

«Экономика бьет по доверию»: Американские социологи выявили уменьшение поддержки россиянами курса Владимира Путина.

«Известия»: «МЭР сформирует новую тарифную политику». Минэкономразвития разработает стратегический документ, определяющий принципы регулирования тарифов на годы вперед.

Глава Приднестровья Вадим Красносельский рассказал «Известиям» о перспективах урегулирования, об этом в статье «Молдавию и ПМР сблизит решение проблем простых людей».

«Уклонистов от армии хотят вернуть на госслужбу»: пожизненный запрет для них на работу чиновником Госдума намерена отменить.

«Газета.ru»: «Триста метров до победы над ИГ». Террористы из ИГ (организация запрещена в РФ) взорвали соборную мечеть Мосула XII века.

«Маловероятно, что ребенок выпивал вместе с дедушкой»: Глава МВД рассказал о результатах экспертизы крови «пьяного» ребенка.

«Ройзман прошел через фильтр либералов»: «Яблоко» выдвинуло Ройзмана на пост губернатора Свердловской области.

The Economist: «Уроки по итогам теракта у лондонской мечети» (The lessons of a terrorist attack at a London mosque). Страх, вызванный терактом в парке Финсбери — это новый этап в цикле терроризма.

«Новая венгерская либеральная партия бросает вызов автократору Виктору Орбану» (A new Hungarian liberal party challenges the autocratic Viktor Orban). Новое движение, вдохновленное примером французского президента Эммануэля Макрона, хочет вытеснить старое поколение политиков.

Bloomberg: «Правительство Британии купило квартиры пострадавшим пожара, случившегося в Гренфельской высотке» (UK Government Buys Apartments for Grenfell Tower Fire Victims). Правительство Британии купило 68 новых квартир, чтобы поселить туда людей, оказавшихся бездомными после пожара в лондонской многоэтажке.

«Несерьезный план Европы для Греции» (Europe's Unserious Plan for Greece). Заключенная на прошлой неделе сделка между Грецией и ее кредиторами была совершенно шаблонной, и это плохо и для Греции, и для кредиторов.

The Wall Street Journal: «Чиновник заявил, что Россия пыталась вмешаться в выборы в 21 штате» (Official Says Russia Targeted 21 States for Election Hacking). Высокопоставленный чиновник из американского МВД сообщил конгрессу США, что, по данным следствия, Россия в 2016 г. вламывалась в избирательные системы 21 штата.

«Пять причин, по которым нефть оказалась под давлением» (Five Reasons Why Oil Is Under Pressure). На этой неделе цены на нефть снова обвалились. Автор пытается объяснить, в чем проблемы нефтяного рынка.