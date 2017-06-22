Польский Сейм принял закон, предусматривающий снос памятников, «прославляющих коммунизм», включая мемориалы в честь Красной армии. Всего в стране насчитывается около 500 монументов, которые по тем или иным причинам считаются «одобряющими коммунизм». Закон не коснется объектов на кладбищах и не выставленных на публичное обозрение.

Безусловно, не России решать, какие в Польше устанавливать памятники, а какие сносить или переносить. Но и в одностороннем порядке уничтожать монументы, воздвигнутые в честь заслуг солдат армии другой страны, как минимум, странно. В идеале, конечно, подобные тонкие и деликатные проблемы и должны решать дипломаты — но в итоге, скорее всего, все опять сведется к обмену угрозами и проклятьями.