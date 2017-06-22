СМИ продолжают обсуждать феномен Эммануэля Макрона, в прошлом месяце ставшего президентом Франции, а в этом месяце получившего себе в поддержку еще и парламентское большинство. Сейчас его часто представляют как символ торжества либерализма над популизмом и нового политического класса над старым выдохшимся истеблишментом, то есть как вдохновляющий пример для сходных политических движений в других странах. Он же, с другой стороны, начал удивлять прессу неожиданными суждениями по некоторым политическим вопросам.

The Economist рассказывает о последователях Макрона в Венгрии. Речь идет о либеральном движении, а с недавних пор и партии Momentum, которое в основном состоит из молодежи и мечтает о «демократической революции». Движение привлекло к себе общественное внимание прошлой зимой, когда его представители собрали более 250 000 подписей, чтобы заставить правительство отказаться от идеи провести в Венгрии Олимпиаду в 2024 году. Неприятие Олимпиады движение мотивировало тем, что это просто повод для расточительства, который дает большой простор для коррупции.

После этого движение Momentum стало партией и собирается участвовать в выборах, которые пройдут в начале 2018 г. Большинство ее лидеров, оговаривает автор, родились «в период крушения коммунизма», учились за границей, а сейчас они взяли себе за образец Макрона. Особенно их привлекает в Макроне то, что он молодой, то есть, по их мнению, олицетворяет собой смену политических поколений. Также им нравится, что он пытается уйти от противопоставления правых и левых к противопоставлению открытого и закрытого.

Но Венгрия, сетует автор, это не Франция. В Венгрии в 2010 году при сильнейшей поддержке в парламенте пришел к власти премьер-министр Виктор Орбан и сразу стал покушаться на систему сдержек и противовесов в стране. В итоге в Венгрии дружащие с правительством олигархи контролируют СМИ, а избирательную систему изменили в интересах партии власти («Фидес»). В таких условиях новой политической партии в сжатые сроки трудно добраться до парламента.

Виктор Орбан lekes Andor

Гораздо вероятнее, что появление новой партии только усилит противоречия внутри венгерской оппозиции. В рядах оппозиции сейчас имеется с десяток конкурирующих левых и либеральных партий, и некоторые из них, скорее всего, не пройдут в парламент. По мнению экспертов, на которых ссылается автор, оппозиция должна объединиться, и только за счет этого у нее может появиться возможность действительно противопоставить себя власти.

Между тем сам Макрон в среду произвел впечатление на прессу, заявив, что Франция больше не считает, что для завершения шестилетнего сирийского конфликта необходимо отстранить от власти сирийского президента Башара Асада. Об этом, в частности, пишет Reuters. Он также сказал, что не видит ни одного кандидата на роль легитимного преемника Асада. Задача Франции в Сирии сводится к тому, чтобы бороться с террористическими группировками и противостоять распаду сирийского государства.

Поразительнее всего, объясняет Reuters, был контраст, который эта позиция представляет относительно позиции предыдущего французского правительства. До недавнего времени Франция поддерживала сирийскую оппозицию. Она требовала, чтобы конфликт был прекращен путем политического перехода, который бы основывался на резолюциях ООН и переговорах между сирийскими противоборствующими силами. А Макрон фактически повторил аргументы, которые использует Россия, поддерживая Асада. Кроме того, Макрон подчеркивает, что для борьбы с террористами в Сирии необходимо всеобщее сотрудничество, в первую очередь сотрудничество с Россией.