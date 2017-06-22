Лекция Наталии Мазур об искусствознании. Видео

8 июня в проекте «Публичные лекции "Полит.ру"» в рамках совместного с Европейским университетом в Санкт-Петербурге цикла в Библиотеке-читальне имени И.С. Тургенева выступила кандидат филологических наук, профессор факультета истории искусств Европейского университета в Санкт-Петербурге Наталия Мазур. Тема ее лекции — «Искусствознание: казнить нельзя помиловать».

Другие лекции цикла можно увидеть на канале «Полит.ру» в YouTube.