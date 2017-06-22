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22 июня 2017, 11:04
регионы Россия
Илья Гращенков, Наталья Зубаревич

Регионы против «Русского мира»

Пропускной пункт. Мальчик за ограждением
Пропускной пункт. Мальчик за ограждением
pixabay.com

Уже 17 субъектов Российской Федерации обратились в правительство с просьбой вывести их из программы по добровольному переселению проживающих за рубежом соотечественников. Об этом на заседании Совета Федерации 20 июня заявил замминистра внутренних дел России Александр Горовой.

По его словам, с начала действия программы в Россию уже переехали свыше 650 тысяч соотечественников из других стран. При этом замминистра полагает, что столь массовое выступление регионов в пользу выхода из программы говорит не только об экономических проблемах, таких, как отсутствие жилья и рабочих мест, но о демографических рисках программы.

«…более 650 тысяч соотечественников уже приняты из других государств. В этом году эта программа начала хромать, и 17 субъектов обратились официально в правительство РФ вывести их из этой программы», – приводит информационное агентство «Интерфакс» высказывание Горового на заседании верхней палаты российского парламента. 

Происходящее с программой для «Полит.ру» прокомментировала Наталья Зубаревич, директор региональной программы Независимого института социальной политики, специалист в области социально-экономического развития регионов, социальной и политической географии. Она придерживается мнения, что экономические проблемы для регионов в данном случае имели основное значение.

По оценке Зубаревич, программа добровольного переселения соотечественников не дала ожидаемых геополитических результатов и продолжалась федеральной властью по инерции, до тех пор, пока, в силу экономических проблем, у регионов, которые и несли большую нагрузку по финансированию программы, просто не закончились средства на ее реализацию.

 
Вспаханное поле. Трактор / pixabay.com

«Я не знаю последних цифр по этой программе. Год-полтора назад речь шла о 150-180 тысячах переехавших в Россию. Насчет 650 тысяч переехавших, о которых говорят СМИ, пока ничего сказать не могу, тут надо знать. Это много. Но в любом случае, выход регионов из программы, конечно, обусловлен экономическими факторами. Потому что это все надо финансировать, а финансирование идет за счет региона.

Сейчас кризис, дополнительные рабочие руки не нужны: стагнация – не то время, когда требуются новые работники. А бюджетная ситуация в большинстве регионов очень тяжелая. Поэтому, исходя из своих финансовых условий, они просто пытаются избавиться от дополнительных расходов. Ничего удивительного.

Я бы не стала говорить, что программа переселения никогда не имела существенной экономической подоплеки. Но когда мы следили за ней, было видно следующее: большая часть населения, которая привлекалась в основном для заселения восточных территорий, поехала не туда. Туда отправились 1-2%, а основная часть переселенцев осела в областях вокруг Москвы и в Калининградской области. Так что с точки зрения геополитических интересов эта программа ничего не дала.

Федеральная власть продолжала ее по инерции – потому что основная тяжесть финансирования программы ложится на регионы. Не вся – часть все же финансировали федералы, но у регионов все же были по ней значительные обязательства. Соответственно, сейчас у регионов нет средств на это – потому что, опять-таки, спрос на рынке труда невелик, в стране стагнация (или кризис, как хотите), а у регионов плохое бюджетное положение. Все вместе и привело к такому результату», – объяснила Наталья Зубаревич.

Напомним, в числе переселяющимся в Россию оказались не только жители стран СНГ и дальнего зарубежья, но и жители Украины, часть из которых в связи с военными действиями на востоке страны предпочли уехать в Россию. В России для приехавших с Украины также была создана специальная программа.

 
Переселенцы из Луганской республики / v-chelny.ru

Кроме того, в феврале 2017 года президент России Владимир Путин подписал указ о признании документов, выданных в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. А в марте 2017 года стало известно, что на слушаниях в Госдуме предложено провести миграционную амнистию для жителей Донецкой и Луганской областей, а также разработать для них перечень преференций на территории России.

По мнению Ильи Гращенкова, директора Центра развития региональной политики, программа по переселению соотечественников является в принципе имиджевой, и, кроме того, предполагает, что ее проводит достаточно обеспеченная страна. Однако, пояснил он в беседе с «Полит.ру», теми преференциями, которые должны быть представлены возвращающимся соотечественники, зачастую не обладают и сами граждане России.

«На мой взгляд, такая программа, как программа добровольного переселения соотечественников, предполагает, что страна, которая возвращает своих бывших соотечественников, экономически очень успешна и развита. Но дело в том, что теми преференциями, которые предоставляются людям по возвращении в историческое место обитания (а это какой-то минимальный набор льгот, включающий в себя «подъемные», обеспечение местом проживания, работой, школой для детей и т.д.), – обеспечены далеко не все граждане Российской Федерации. Попробуйте найти все это, жилье и подъемные средства, в тех регионах, куда осуществляется переселение!

О каких же соотечественниках мы прежде всего говорим? Прежде всего, это беженцы – люди, которые, например, жили в Донецкой или Луганской области, на территории нынешних Донецкой или Луганской народных республик, и с началом конфликта там по российской программе переселения соотечественников попробовали вернуться в области, близкие к этим регионам, то есть в Воронежскую, Белгородскую или в Брянскую, Курскую области. Понятно, что власти этих регионов должны обеспечить их тем же минимальным набором льгот. Но и тут есть успешные области – например, Белгородская, где достаточно хороший и сбалансированный бюджет и деньги на это, вероятно, можно найти; а есть и менее успешные Брянская, Смоленская, Тамбовская области, где даже коренное население не может для себя решить эти проблемы. Это депрессивные регионы, и здесь, конечно, все и упирается в то, о чем говорят экономисты: в вопрос, где брать деньги.

Второй важный момент относительно этой программы связан с тем, что это – прежде всего имиджевая история. Она говорит о том, что существует некий «Русский мир», который пытается со всего света – с США, Европы, Израиля, стран Средней Азии –вернуть тех, кто по каким-то причинам уехал. Но почему они уехали? Потому что было плохо жить: либо потому, что еще во времена СССР столкнулись с репрессиями со стороны государства, либо, наоборот, после распада СССР людям просто было нечего есть. И вот теперь эти люди должны обменять свое иностранное гражданство обратно на российское. Ради чего? Есть вариант ответа – ради каких-то духовных стремлений, из желания вернуться к корням, к какой-то своей исторической идентичности.

 
Свеча перед иконой / pixabay.com

Это, в принципе, укладывается в рамки той политической программы, которую по крайней мере в последние четыре года проводил президент Путин. Мы ведь заявляли всему миру, что Россия – особая страна со своим путем, это не Европа, не государство с европейскими ценностями, и мы аккумулируем к себе всех тех людей некоей особой ментальности. Эти особенности были сформулированы в виде так называемых «духовных скреп»: подразумевалось, что это православие, традиционная семья и прочее, с чем глобалистские процессы сейчас борются. Поэтому было бы логично предположить, что соотечественники-репатрианты, возвращаются в Россию за этими «скрепами», которых им где-то не хватает, а материальное для них должно бы быть на втором плане.

Ну, если бы это было так, то эту программу можно было бы сохранить, объявив, что мы не можем обеспечить вас работой, квартирой, школами и детскими садами, поскольку у самих с этим проблемы, но «скрепы» предоставим в полной мере. Кстати, были же какие-то истории в этом русле: откуда-то из Европы вернулась старообрядческая семья и поселилась под Калугой. И они прекрасно себя чувствуют – никаких денег им не нужно, они довольствуются духовностью.

Другой вопрос – беженцы с Донбасса и из Средней Азии (Киргизии, Узбекистана, Таджикистана – а оттуда уезжают люди, которые оставались на момент распада Советского Союза и с тех пор терпели там практически расовую дискриминацию). Вот тут, конечно, люди выбирают. С одной стороны, им надо покинуть место, где не очень комфортно живется. С другой – переехать туда, где, может быть, и будет лучше отношение, но ясно, что это еще повезет, если стартовые позиции окажутся хотя бы такими же: то есть будет жилье, хотя бы какая-то работа.

Странно, на мой взгляд, что эти программы не увязываются с федеральными программами другого сорта – например, с программой выделения гектара земли на Дальнем Востоке, программой выделения подъемных средств малому бизнесу еще где-то, и т.д. А ведь если вы хотите, чтобы люди сюда возвращались, в том числе их богатых европейских стран, а денег в бюджете нет, то надо подумать, что можно дать вместо наличных денег, какую возможность зарабатывать им надо предоставить. Ну, например, пусть бы брали эти гектары на Дальнем Востоке и что-то растили. Если это предлагают гражданам Российской Федерации, почему не предложить это тем, кто хочет стать гражданином России и пока не имеет четких представлений, как здесь жить?

С другой стороны, если это – репатриация по какому-то историческому признаку, то есть люди хотят вернуться на прежнее место обитания своей семьи (например, выходцы из Тульской области хотят вернуться именно туда, в Тульскую область), то логично предположить, что речь часто идет и о какой-то конкретике и что люди хотят, просто чтобы им позволили это сделать, переехать или именно туда. Или хотя бы – чтобы им не мешали это делать, чтобы чиновники не брали денег за оформление документов, не строили препятствий при получении паспортов и т.д. Потому что, насколько я понимаю, эта программа даже в таком урезанном варианте могла бы работать, раз уж люди пытаются за свои деньги переехать», – сказал Илья Гращенков.

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