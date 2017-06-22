В среду, 21 июня, федеральное бюро партии «Яблоко» выдвинуло мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана на выборы губернатора Свердловской области. Одновременно «Яблоко» прекратило полномочия членов cвердловского отделения.

Конкуренцию Ройзману составил активист от «Яблока» Сергей Тюриков. Но его программу представители партии раскритиковали. Например, членам бюро показалось невозможным его обещание оплачивать лечение за рубежом для больных детей.

Сергей Тюриков yabloko.ru

Впрочем, критиковали и Ройзмана. Активист «Яблока» Николай Кавказский упрекнул главу Екатеринбурга в гомофобии и спросил его, разрешит ли он ЛГБТ-парады в Свердловской области, если станет губернатором. «Я знаю, что гомосексуалисты есть, но я с ними никогда не сталкивался и никогда их не обижал», — заявил Ройзман, хотя на вопрос о выступлениях представителей ЛГБТ-меньшинств так и не ответил.

Выдвижение Ройзмана поддержал основатель партии и глава ее федерального политкомитета Григорий Явлинский. Он уверен, что у Ройзмана есть шанс преодолеть муниципальный фильтр для регистрации в качестве кандидата на пост губернатора. «На мой взгляд, у него достаточная личная популярность, чтобы он мог собрать нужное количество голосов, потому что это может сделать только человек лично популярный», — сказал он.

Заседание федерального бюро партии "Яблоко" 21 июня 2017 yabloko.ru

Ройзман заявил, что если будет избран губернатором, то найдет «самых достойных людей», которых будет продвигать в сенаторы. О преодолении муниципального фильтра Ройзман говорил уже не так оптимистично. «Если пройду фильтр. Люди изо всех сил держат свои подписи за меня, но минимума — 126 подписей — они уже не составляют», — сказал он и добавил, что на решивших поддержать его муниципальных депутатов власти региона оказывают «очень серьезное давление».

Евгений Ройзман в своем твиттере после выдвижения написал достаточно саркастическое «Лучше поздно, чем никогда». Действительно, с выдвижением «Яблоко» несколько затянуло из-за позиции местных активистов: региональное отделение отказалось выдвигать Ройзмана, и чтобы затруднить процедуру его руководитель и еще несколько человек покинули партию, таким образом стало невозможно собрать кворум на партконференции.

В итоге, чтобы выдвинуть Ройзмана, федеральному бюро пришлось прекратить полномочия членов своего отделения в Свердловской области.

В этой истории свою роль сыграли даже другие партии. В воскресенье региональное отделение Партии народной свободы («Парнас») выдвинуло Евгения Ройзмана кандидатом в губернаторы области. Таким образом для оппозиционного политика была создана «страховка», на случай если «Яблоко» по каким-то причинам все-таки откажется его выдвигать. При этом в «Парнасе» заявили, что знают о планах Ройзмана баллотироваться от «Яблока», но сознательно пошли на такой шаг для того, чтобы у политика был «резервный пакет документов для выдвижения». Также о готовности выдвинуть Ройзмна заявили в Трудовой партии.

Экс-председатель свердловского отделения "Яблока" Юрий Переверзев (в центре)

По данным прессы и самого Ройзмана, его выдвижению активно мешает администрация губернатора Свердловской области. Также сообщалось, что власти пытаются не дать Ройзману собрать нужные для регистрации подписи муниципальных депутатов, для этого руководители муниципалитетов собирали срочные встречи с местными депутатами, заставляя их отдавать голоса за других кандидатов в губернаторы. Дело в том, что, согласно процедуре, избирком считает действительной ту подпись, которую муниципальный депутат поставил первой, соответственно, если сейчас удастся уговорить или заставить всех муниципальных депутатов поставить подписи не за Ройзмана, то выдвинуться он не сможет.

Напомним, впервые о своем выдвижении в губернаторы Ройзман заявил 17 апреля. В тот же день о своем намерении участвовать в выборах заявил глава региона Евгений Куйвашев. «Я тут ни одних выборов не проигрывал», — отметил мэр Екатеринбурга. После этого, по данным СМИ, полпред в Уральском федеральном округе Игорь Холманских во время личной встречи посоветов Ройзману все-таки не баллотироваться. Глава Екатеринбурга, однако, от своих амбиций не отказался.