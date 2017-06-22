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22 июня 2017, 09:41
Иран Россия Сирия США
Анна Сакоян

Сирия раздора

Война в Сирии
Война в Сирии
YouTube.com

Конкурирующие силы, пишет Financial Times, стремятся перезахватить на востоке Сирии территорию, в центре которой находится город Ракка, занимаемый «Исламским государством» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ). По этой причине в регионе повысился риск возникновения международной конфронтации. Силы сирийского правительства начали приближаться к американской базе, где американцы учат повстанцев воевать с ИГ. Сирийской армии было сделано предупреждение, что дальнейшее приближение к базе будет рассмотрено как нападение и приведет к встречной агрессии.

В воскресенье опасения по поводу возможной конфронтации оправдались: США сбили сирийский военный самолет, который, по словам Пентагона, бомбил территорию недалеко от сирийских курдских ополченцев. В тот же день Иран впервые запустил в Сирию ракеты. Ракеты были адресованы ИГ, но также этот запуск содержал в себе отчетливый сигнал оппонентам Ирана – США и Саудовской Аравии. Россия, которая, как и Иран, поддерживает сирийского президента Башара Асада, пригрозила ударить по самолетам коалиции, возглавляемой США, которые летают к западу от Евфрата.

 
Американский пилот / YouTube.com

По мнению аналитиков, комментирует FT, такая эскалация была неизбежной в условиях того, что на территории Сирии присутствует столько противоборствующих сил, тем более когда они все сосредоточились на одной и той же области. Первоначально конфликта удавалось избегать, потому что силы были рассредоточены и так или иначе декларировали готовность воевать с ИГ и нежелание вступать в конфронтацию с прочими участниками. Теперь начались прямые столкновения между сирийским правительством и курдами и американскими военными. Это связано с тем, что встал вопрос о том, кто в итоге перезахватит главный оплот ИГ, и он представляется ключевым для дальнейшего развития событий. Значение этого, вероятно, чисто символическое, однако оно осознается всеми сторонами.

BBC обсуждает иранский беспилотник, который использовала сирийская армия, сбитый американскими силами. По словам американской стороны, его сбили, потому что он представляет угрозу силам американской коалиции. Российская сторона назвала это соучастием в терроризме. Этот инцидент, комментирует BBC, подчеркивает рост напряженности в регионе.

Рост напряженности BBC объясняет примерно так же, как и FT. Позиции ИГ в Ракке сильно ослабли, и вопрос только в том, кто из их противников первым ее захватит. Сирийское правительство претендует на то, чтобы первой стала его армия. США против этого, потому что Асада поддерживает Иран, и они рассматривают сценарий с торжеством сирийской армии как усиление иранского влияния. Таким образом, усиливается противостояние между США и силами, поддерживающими сирийское правительство; между США и Россией; между США и Ираном.

 
Иранцы протестующие против политики США / wikipedia.org

Wall Street Journal пишет, что США пора определиться с тем, чего они хотят добиться в Сирии. На этапе предвыборной кампании нынешний президент США Дональд Трамп говорил, что он не видит в сирийском конфликте никакого стратегического значения, кроме победы над террористами ИГ. Но сейчас складывается ситуация, когда и Сирия, и Россия, и Иран знают, чего они хотят дальше, а США не знают.

Асад хочет восстановить контроль над Сирией. Иран хочет поддержать в Сирии шиитов. Россия хочет использовать средиземноморский порт, а также доказать всем, что на нее можно полагаться как на союзницу, в то время как США ненадежны. Все это, комментирует WSJ, не отвечает национальным интересам США. В интересах США было бы показать всем, что чем больше амбиции у их соперников, тем дороже им это обходится.

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