Топ новостей 22 июня
Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня русскоязычный Google попал в реестр запрещенных сайтов, глава МОК посулил санкции против России не позднее октября, на Украине впервые привлекли к ответственности за георгиевскую ленточку.
Google.ru внесен в реестр запрещенных сайтов
Роскомнадзор внес сайт google.ru в реестр запрещенных ресурсов. Запись в реестре сделана 16 июня по требованию Федеральной налоговой службы.
Слышал, Роскомнадзор заблокировал Google? pic.twitter.com/HlI7Cg1uyS— недруги за бугром (@Lndcalling) 22 июня 2017 г.
Роскомнадзор убрал Google.ru из реестра запрещенных сайтов
Роскомнадзор исключил домен Google.ru из списка запрещенных сайтов. Основанием для включения в реестр, как рассказал глава Роскомнадзора Александр Жаров, было решение Федеральной налоговой службы. Google.ru перенаправлял пользователей на сайт некой букмекерской компании, поэтому операторы начали его блокировать.
На Украине впервые выписали штраф за георгиевскую ленточку
Национальная полиция Украины в Днепре (бывший Днепропетровск) выписала штраф за ношение георгиевской ленточки. Напомним, 15 июня на Украине вступил в силу закон, запрещающий публичную демонстрацию георгиевской ленты. Ответственность не грозит только ветеранам Великой Отечественной войны, в наградах которых присутствуют элементы ленты, а также музеям, в экспозициях которых есть такие элементы.
Сотрудник ФБК подал в суд на Медведева
Сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Георгий Албуров подал в суд на главу российского правительства Дмитрия Медведева. Поводом для обращения в суд стало то, что Медведев «кинул обидку и забанил меня в твиттере», пояснил Албуров. При этом, с его точки зрения, твиттер премьер-министра является официальным источником информации.
Белый дом решил убедить Конгресс позволить Трампу смягчать санкции против РФ
Администрация президента США Дональда Трампа уговаривает республиканцев, имеющих большинство в Палате представителей Конгресса США, смягчить законопроект о расширении антироссийских санкций, уже одобренный Сенатом.
Путин потребовал ликвидировать свалку в Балашихе за месяц
Президент России Владимир Путин в ходе заседания российского правительства потребовал в течение месяца закрыть полигон твердых отходов «Кучино» в Подмосковье. Накануне министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган заявил, что ликвидация свалки будет завершена к концу 2020 года.
Роспотребнадзор посоветовал туристам делать прививки из-за геев в Европе
Роспотребнадзор выпустил заявление, в котором призвал россиян, выезжающих в Евросоюз, Чили и США, делать прививку от гепатита A из-за роста заболеваемости в этих регионах. В Европе, как отмечает ведомство, «большинство случаев заболеваний зарегистрировано среди мужчин, которые практикуют секс с мужчинами».
Россиянин! Сделай прививку и спи спокойно. С кем хочешь pic.twitter.com/2xbbMtXE7J— Усы Пескова (@Sandy_mustache) 22 июня 2017 г.
Forbes назвал госслужащих с доходами более миллиарда рублей
Российский Forbes составил рейтинг госслужащих с наибольшими доходами. Список был подготовлен на основе данных из деклараций о доходах и имуществе чиновников. Лидером списка стал депутат городского совета Улан-Удэ и владелец розничной сети «Титан» Вадим Бредний (семейный доход 2,828 млрд рублей).
Польские военные признались в попытке перехвата самолета Шойгу
Истребитель F-16, который сблизился с самолетом министра обороны России Сергея Шойгу над Балтикой, принадлежит польским ВВС. 21 июня два F-16 ВВС Польши в рамках воздушного патрулирования региона Балтийского моря «перехватили три цели, принадлежащие РФ». «Первой был невооруженный Ту-154, а двумя остальными — Су-27, оснащенные ракетами "воздух-воздух"», — отмечается в сообщении. На борту Ту-154 летел в Калининградскую область Шойгу.
Глава МОК заявил о подготовке санкций против России за Сочи-2014
Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что МОК намерен осенью текущего года ввести санкции против России за нарушения на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Бах заявил: ««У нас сложилось впечатление, что некоторые люди в России думают, будто планируя решение проблем в будущем, прошлое забудется», однако «нельзя просто забыть, что случилось в Сочи».