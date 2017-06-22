Топ новостей 22 июня

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня русскоязычный Google попал в реестр запрещенных сайтов, глава МОК посулил санкции против России не позднее октября, на Украине впервые привлекли к ответственности за георгиевскую ленточку.

Роскомнадзор внес сайт google.ru в реестр запрещенных ресурсов. Запись в реестре сделана 16 июня по требованию Федеральной налоговой службы.

Роскомнадзор исключил домен Google.ru из списка запрещенных сайтов. Основанием для включения в реестр, как рассказал глава Роскомнадзора Александр Жаров, было решение Федеральной налоговой службы. Google.ru перенаправлял пользователей на сайт некой букмекерской компании, поэтому операторы начали его блокировать.

Гвардейская лента на антенне

Национальная полиция Украины в Днепре (бывший Днепропетровск) выписала штраф за ношение георгиевской ленточки. Напомним, 15 июня на Украине вступил в силу закон, запрещающий публичную демонстрацию георгиевской ленты. Ответственность не грозит только ветеранам Великой Отечественной войны, в наградах которых присутствуют элементы ленты, а также музеям, в экспозициях которых есть такие элементы.

Сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Георгий Албуров подал в суд на главу российского правительства Дмитрия Медведева. Поводом для обращения в суд стало то, что Медведев «кинул обидку и забанил меня в твиттере», пояснил Албуров. При этом, с его точки зрения, твиттер премьер-министра является официальным источником информации.

Администрация президента США Дональда Трампа уговаривает республиканцев, имеющих большинство в Палате представителей Конгресса США, смягчить законопроект о расширении антироссийских санкций, уже одобренный Сенатом.

Владимир Путин на заседании совета / kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в ходе заседания российского правительства потребовал в течение месяца закрыть полигон твердых отходов «Кучино» в Подмосковье. Накануне министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган заявил, что ликвидация свалки будет завершена к концу 2020 года.

Фигурки Лего на фоне заката / pixabay.com

Роспотребнадзор выпустил заявление, в котором призвал россиян, выезжающих в Евросоюз, Чили и США, делать прививку от гепатита A из-за роста заболеваемости в этих регионах. В Европе, как отмечает ведомство, «большинство случаев заболеваний зарегистрировано среди мужчин, которые практикуют секс с мужчинами».

Россиянин! Сделай прививку и спи спокойно. С кем хочешь pic.twitter.com/2xbbMtXE7J — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 22 июня 2017 г.

Российский Forbes составил рейтинг госслужащих с наибольшими доходами. Список был подготовлен на основе данных из деклараций о доходах и имуществе чиновников. Лидером списка стал депутат городского совета Улан-Удэ и владелец розничной сети «Титан» Вадим Бредний (семейный доход 2,828 млрд рублей).

Истребитель F-16, который сблизился с самолетом министра обороны России Сергея Шойгу над Балтикой, принадлежит польским ВВС. 21 июня два F-16 ВВС Польши в рамках воздушного патрулирования региона Балтийского моря «перехватили три цели, принадлежащие РФ». «Первой был невооруженный Ту-154, а двумя остальными — Су-27, оснащенные ракетами "воздух-воздух"», — отмечается в сообщении. На борту Ту-154 летел в Калининградскую область Шойгу.

Открытие Олимпиады в Сочи/wiki

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что МОК намерен осенью текущего года ввести санкции против России за нарушения на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Бах заявил: ««У нас сложилось впечатление, что некоторые люди в России думают, будто планируя решение проблем в будущем, прошлое забудется», однако «нельзя просто забыть, что случилось в Сочи».