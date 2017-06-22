Следует ли ожидать в обозримом будущем отправки кемеровского губернатора Амана Тулеева или он сохранит свой пост? Таким вопросом задаются СМИ в связи с сообщениями о серьезных проблемах со здоровьем у главы региона. Напомним, по официальной информации Тулеев перенес операцию на позвоночнике и в настоящее время проходит реабилитацию.

По данным информационного агентства ТАСС, Тулеев проходит лечение в областной реабилитационной клинике после операции, которую ему сделали в мае в Германии. В администрации Кемеровской области журналистов заверили, что после выписки Тулеев вернется на работу. На пресс-конференции 22 июня представители администрации заявили, что ни проведенное хирургическое вмешательство, ни его последствия не помешают глава региона выполнять свои обязанности.

Однако время врачи не уточняют, какова могла бы быть продолжительность курса реабилитации. В связи с этим вновь стали высказываться ранее уже звучавшие предположения о том, что глава региона может уйти в отставку.

Напомним, 20 июня газета «Коммерсантъ» со ссылкой на неназванный источник сообщила, что в регионе не исключают: Аман Тулеев хочет формально пробыть на своем посту ровно 20 лет, то есть до 1 июля 2017 года. Правда, избиравшийся в прошлом от Кемеровской области вице-спикер Госдумы Сергей Неверов заявил газете, что не заметил признаков беспокойства по поводу возможной смены главы региона со стороны местных единороссов.

Аману Тулееву, получившему прозвище «политического тяжеловеса» и «политического долгожителя» за продолжительную и успешную политическую карьеру (он является одним их последних политиков «ельцинского призыва» с серьезным федеральным бэкграундом: трижды участвовал в выборах президента России, в 1996-1997 был министром по сотрудничеству со странами СНГ в правительстве России), 73 года. Губернатором Кемеровской области он является с июля 1997 года, и до сих пор его деятельность на этом посту не вызывала существенных нареканий со стороны федерального центра.

Аман Тулеев и Дмитрий Медведев в Ленинске-Кузнецком. 2012 kemoblast.ru

Что касается слухов о его возможной отставке, то они возникли в связи с тем, что в мае и июне 2017 года Тулеев не появлялся на публике и не участвовал даже в праздничных мероприятиях в День Победы. 22 мая пресс-служба обладминистрации сообщила, что он ушел в отпуск на 10 дней, затем отпуск продлили до 16 июня. 19 июня появилась информация о новом продлении отпуска, теперь дата его завершения не называется.

Ситуацию для «Полит.ру» прокомментировал Валентин Бианки, политконсультант компании «Бианки и партнеры», член правления Российской ассоциации политических консультантов. По его мнению, Кремль не стремится принять решение относительно возможного преемника Тулеева, так как тот сумел сделать экономически не самый благополучный регион уникально стабильным с политической точки зрения, и пока не ясности, кто мог бы сохранить такое положение дел.

«Ситуация такова: Аман Тулеев по длительности пребывания на посту главы региона близок к белгородскому губернатору Евгению Савченко и играет особую, почти метафизическую, я бы сказал роль в политике – как человек, который еще в 1991 году и в президенты России выдвигался.

Портреты кандидатов в президенты РСФСР и их заместителей на выборах 1991 года

Тулеев сумел, с одной стороны, создать такую региональную автаркию (автаркия – закрытая экономика, предполагающая абсолютный суверенитет, замкнутая система воспроизводства сообщества, с минимальной зависимостью от обмена с внешней средой – прим.ред.), а с другой – показал, как грамотное политическое руководство региона позволяет иметь по крайней мере формальную политическую стабильность, несмотря на не самые положительные социально-экономические результаты.

Плюс Тулеев в свое время поддержал Путина в начале его карьеры, и с этим обстоятельством также связано некое особое отношение. Но, как в любой ситуации, когда есть настолько бессменный руководитель, его замена происходит тяжело.

Сейчас совершенно очевидно, что у Тулеева уже есть проблемы со здоровьем; и совершенно очевидно, что в такой ситуации, естественно, никто не хочет, чтобы человек находился на посту, если с ним, не дай Бог, может что-то случится. Но при этом его мнение тоже учитывается. Практически любого другого главу региона в такой ситуации отправили бы в отставку – и все. А со мнением Тулеева в этом вопросе считаются. Может быть, он сам просил дать ему возможность оставаться на посту еще некоторое время – высказывались же версии о том, что, возможно, он хотел бы оставаться, пока не исполнится ровно двадцать лет его пребывания в должности. Но скорее, на моя взгляд, даже самому Кремлю не слишком хочется принимать решение по фигуре исполняющего обязанности.

Владимир Путин навещает Амана Тулеева, проходящего послеоперационную реабилитацию. 2012 putin.kremlin.ru

Конечно, кандидатуры на этот пост есть, они есть всегда для любого региона, даже несколько. Но кто сумеет сохранить уникальную политическую сверхстабильность довольно большого числа лет для этого непростого региона и как сделать так, чтобы не начались элитные противостояния внутри региона, которые могут сказаться на спокойном прохождении в том числе выборов президентских, неясно. Это, собственно, и заставляет оттягивать решение.

Понятно, что один их ключевых факторов в ситуации с Тулеевым – это его здоровье, и этот фактор не может быть на сто процентов спрогнозирован ни Кремлем, ни самим главой региона. Но с учетом электорального веса Кемеровской области – а это же не просто достаточно большой регион, а регион, сочетающий сверхвысокую явку со сверхвысоким процентом, что обеспечивает значительно больший вклад, чем просто доля такого же количества избирателей живущих на какой-то территории – вопрос о возможном преемнике является очень сложным.

Не то чтобы судьба президентских выборов зависела от этого региона, если брать чисто по статистическим показателям. Но регион достаточно принципиален в силу фигуры Тулеева», – сказал Валентин Бианки.

Добавим: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов о том, подавал ли глава Кемеровской области заявление об отставке, сказал: «На этот счет какой-либо информацией я не располагаю». Песков также подчеркнул, что разговоров о состоянии здоровья Тулеева в Кремле не вели.