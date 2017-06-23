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23 июня 2017, 16:23

На форуме «Атомэкспо-2017» посвященном теме инвестиций в будущее

На круглом столе форума «Атомэкспо-2017», посвященном теме инвестиций в будущее, обсудили особенности и перспективы финансирования атомных проектов и ветряной генерации, развитием которой с недавних пор занимается одно из подразделений Росатома.

К проектам будущего специалиста Росатома относят реализуемые сегодня проекты строительства АЭС «Аккую» в Турции и АЭС «Ханхикиви» в Финляндии. Как объяснила Анастасия Зотеева, генеральный директор АО «Русатом Энерго Интернешнл», Росатом как глобальная компания умеет делать все – и строить, и эксплуатировать, и выводить из эксплуатации. Появляются и новые механизмы финансирования: BOO-проекты (build-own-operate, «строй-владей-эксплуатируй») – уникальная возможность для бизнеса в стране присутствия подняться на качественно новый уровень.

Все последние проекты Росатома без преувеличения можно назвать уникальными. Будь то АЭС по проекту поколения «3+» (как новый блок на Нововоронежской АЭС), ПАТЭС или замыкание ядерного топливного цикла. Причём при реализации этих уникальных проектов атомщики развиваются не только сами, но и развивают в партнёрстве смежные отрасли, которые могут и не быть инвесторами, но при этом обязуются привлечь финансирование под поставку своего оборудования, например. Это некая парадигма BOO-проектов. Чем дешевле привлекаемые заемные средства, тем успешнее бизнес.

«Важно, что обычная строительная компания может стать строительной компанией в атомной отрасли, а это уже другой уровень позиционирования бизнеса, - отмечает Анастасия Зотеева. - Страна присутствия в свою очередь тоже получает ряд преимуществ, включая надежного партнера. К его выбору все страны относятся очень ответственно и осторожно. Когда ты доверяешь своему партнеру и оперируешь с ним одними и теми же фактами, то, по моему мнению, успех неизбежен. Приверженность ценностям, истории, накопленному опыту позволяет стабильно, спокойно и устойчиво двигаться вперед, причем не только количественно, но и качественно».

Проекты по принципу build-own-operate – это уникальная возможность для бизнеса в стране присутствия подняться на качественно новый уровень. В качестве примеров таких проектов можно назвать строительство АЭС «Аккую» в Турции. Первый блок турецкой станции должен быть запущен в эксплуатацию в 2023 году. На Атомэкспо подписано соглашение о вхождении в проект консорциума из трех крупных турецких компаний, которые приобретают 49% акций. Тот факт, что частный турецкий бизнес готов вкладываться собственными средствами в проект «Аккую», говорит о том, что турецкая сторона ожидает от него серьезной отдачи и находит более чем перспективным. Анастасия Половинкина, директор по инвестициям компании АО «Русатом Энерго Интернешнл» напомнила, что АЭС «Аккую» - первый ключевой BOO-проект Росатома. Он стартовал в 2010 году, и, сейчас уже получена лицензия на генерацию. Теперь планируется заключение контрактов на продажу электроэнергии. Большая часть будет продаваться через турецкого оператора внутри страны, а остальная – на открытом рынке. На площадке идут подготовительные работы для дальнейших строительных проектов. Поставщиком топлива в проекте станет наша отечественная компания ТВЭЛ, основной контрактор – группа компаний Атомстройэкспорт. Финансирование будет вестись за счет взносов основных инвесторов.

О перспективах проектного финансирования со стороны финансовых институтов на круглом столе рассказал Алексей Тернавский, директор Департамента экспортных кредитов Внешэкономбанка. По его словам, структура финансирования проектов в атомной энергетике напрямую зависит от особенностей проектов. Если инвестиционный период идет 5-7 лет, то операционный начинается от 60 лет. Это значит, что речь идет о длительных сроках окупаемости проектов и их высокой капиталоемкости. Кроме того, таким проектам присущ ряд специфических рисков. Так, на стадии проектирования и строительства и получения необходимых лицензий, а также и на операционной стадии возможно срабатывание блока рисков, связанных с тарифообразованием и стабильностью тарифов. Кроме того, имеются очень специфические риски в области охраны окружающей среды, отметил Тернавский. Например, в прошлом году в проекте «Ханхикиви» был изменен график работы из-за того, что лягушки вовремя не вышли из спячки. Подрядчикам пришлось учитывать этот фактор и ждать их пробуждения.

Учёт рисков, о которых кредитные организации могут быть не в курсе, - неотъемлемая часть работы Росатома. Его сотрудники тесно коммуницируют с банкирами, которые не владеют инженерными тонкостями в атомной отрасли. Финансированию такого рода проектов присуща множественность источников финансирования и сложности с их структурированием. В силу объема один финансовый институт, даже очень крупный, как правило, не в силах потянуть в одиночку финансирование такого объекта. Поэтому привлечение государственной поддержки в такие проекты – это естественная необходимость.

«Одними из основных интересантов в строительстве АЭС выступают правительства тех стран, откуда закупается оборудование, а поставщики зачастую используют элементы экспортного кредитования, - объяснил Алексей Тернавский. - Во всех странах – ключевых поставщиках оборудования для АЭС (США, Франция, Япония) локальные производители идут в тесной связке со своим экспортным кредитным агентством. В России эту роль выполняет Группа Внешэкономбанка. В настоящее время у нас в стране создана комплексная система поддержки экспорта, включающая кредитные инструменты, страхование экспортных кредитов и инструменты гарантийной поддержки. Основным продуктом для экспортеров является кредит покупателю, который предоставляется экспортным банком на цели закупки (в нашем случае российского оборудования, товаров, работ и услуг). Если до последнего времени основным источником финансирования зарубежных проектов были государственные кредиты, выдаваемые российским правительством и правительствами тех стран, где строятся АЭС, то сейчас мы вступаем в новую венчурную стадию проекта АЭС «Ханхикиви». Для нас это будет первый опыт работы, где мы принимаем на себя проектный риск. Вместе с коллегами из Росатома мы будем эти риски структурировать и разрабатывать механизмы их минимизации. Также мы планируем привлекать и сторонних инвесторов – и российских, и зарубежных, так как одному, даже самому крупному это не под силу. И надеемся, что этот проект АЭС «Ханхикиви» станет историей успеха и позитивным кейсом не только с технологической точки зрения, но и с точки зрения структурирования и организации его финансирования».

Финансированию атомных проектов на круглом столе уделили максимум времени. Финансы сегодня - это одно из препятствий для роста атомной генерации. Она без сомнения должна быть конкурентоспособной, считает Председатель независимой организации по атомной энергии New Nuclear Watch Europe (NNWE) Тим Йео: «Вопросы изменения климата становятся все более актуальными. Возобновляемые источники энергии могут работать только вместе с другими источниками энергии. Очевидно, что в мире должно быть построено больше атомных мощностей. Лишь небольшой процент от всего количества строящихся АЭС в мире согласовали свое финансирование. А ведь атомная энергия – это абсолютно чистая энергия, хотя и дорогая до определенного момента. Но ведь и возобновляемые источники требуют для своего развития дополнительного финансирования. С учетом сроков строительства и эксплуатации государственная поддержка атомных проектов имеет существенное значение».

Госкорпорация «Росатом» как глобальный технологический лидер постоянно расширяет свои компетенции и, инвестируя в будущее, уже второй год участвует в создании новой для Российской Федерации отрасли – ветроэнергетики. Можно констатировать, что Росатом предпринял очередной шаг по своей интеграции в «зеленую» энергетику. Проект первых ветропарков Росатома в Республике Адыгея переходит от организационно-подготовительной фазы к инвестиционной. Уже сформирован пул основных участников данного проекта. О текущем статусе и перспективах проекта рассказал Эмин Аскеров, заместитель генерального директора, директор по развитию международного бизнеса АО «ОТЭК».

«Ровно год назад Росатом объявил, что начинает работать с возобновляемой энергетикой, осваивая новую для себя линейку продуктов по низкоуглеродным киловатт-часам. В прошлом году сразу после «Атомэкспо» мы выиграли конкурс на строительство ветряных станций общей мощностью 610 МВт. В этом году к началу «Атомэкспо» мы увеличили свой портфель до 970 МВт. Общий объем инвестиций в эту сферу в Российской Федерации таким образом вырос до 2 млрд рублей. Мы активно движемся по пути инвестиций в создание производства ветроэнергетических установок, чтобы выполнить требование российского правительства по локализации производства. В следующем году мы планируем ввести в эксплуатацию производство ветроэлектроустановок, способное обеспечить до 250 МВт в год. Сегодня мы пройдем важную веху в нашем проекте – подпишем лицензионное соглашение с нашим технологическим партнером, голландской компанией Lagerwey. Именно сотрудничество с ней позволяет нам достичь максимального уровня локализации – и не в 65%, как того требует правительство, а более чем на 70%, со временем, кстати, в планах и на 80%. Для этого придется создать не только новую техническую, но и новую машиностроительную отрасль. В целом рынок в России не такой масштабный, как в других странах – например, в Китае или Индии, или ЕС, но достаточен, чтобы обеспечить интерес инвесторам и нормальную локализацию производства».

По вводу в стране запланировано 36 ГВт мощностей. Общий объем оборота оценен в 7,5 млрд рублей. Цель, которую перед собой ставит Росатом, весьма амбициозна - освоить не только производство оборудования для российского рынка, но и выйти на глобальный международный рынок, где в последнее время объемы инвестиций в ветроэнергетику растут огромными темпами. Технический бэкграунд и технологические компетенции в этих, казалось бы, нескромных планах пока на стороне Росатома.

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