Итак, отсчет пошел: в Новгородской области стартовала кампания по выборам губернатора. Перечень основных фигурантов особого удивления у наблюдателей не вызвал: от «Единой России» уже выдвинут врио главы области Андрей Никитин, КПРФ планирует выдвинуть депутата облдумы Ольгу Ефимову, ЛДПР – ее федерального коллегу Антона Морозова, а «Яблоко» - председателя региональной организации «Собрание коренных Новгородцев» Анну Черепанову. Все достаточно предсказуемо.

Многие полагали, что «яблочным» претендентом станет Леонид Дорошев, который перебежал в партию в прошлом году, поскольку отчаялся ждать выдвижения от прежде любимой им компартии. Однако, в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, как выражаются следователи, Леониду Кузьмичу вряд ли стоит надеяться на поддержку не только «Яблока», но и вообще какой-нибудь серьезной политической силы. Два года назад в пылу политической борьбы Дорошев напрочь испортил себе карму, и теперь это возвращается бумерангом, который может с размаху приложить экс-депутата по чувствительным местам.

Многие новгородцы помнят нашумевшую статью Дорошева «Враг государства», опубликованную в «Новой Новгородской газете». Процитируем самую пикантную фразу оттуда: «18 марта 2015 года и на Дальнем Востоке, и на юге некоторая «часть западноевропейской культуры», идущая по пути «демократического развития» громко отмечала годовщину успеха г-на Путина, лично руководившего операцией по военному вторжению и оккупации территорий соседнего независимого государства». Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы сообразить: по мнению Леонида Кузьмича, действующий президент является врагом собственного государства, поскольку благословил-де «оккупацию».

Казалось бы, после такого демарша «режим» должен был бы прибрать Дорошева, что называется, к ногтю. Однако новоявленному пассионарию все сошло с рук: пиарится человек, да и бог с ним – мало ли отставных политиканов, которым ничего другого не остается, чтобы подогреть интерес к своей персоне.

А Дорошев тем временем упорно продолжал рыть себе яму, все плотнее прислоняясь к несистемной оппозиции. В одном из последующих интервью, также памятном многим новгородцам, он объявил себя другом и единомышленником пресловутого Алексея Навального, надеясь нагреться… простите, погреться в лучах сомнительной славы последнего. Впрочем, был шанс и нагреться, поскольку Навального и компанию исправно поддерживают из-за океана, и не только морально. Тут можно еще раз вспомнить и то, как друг и соратник Дорошева Павел Гальченко налаживал контакты с американцами, приезжавшими в Новгород прощупать политическую почву. Как видим, два и два прекрасно складываются.

Апогеем новой инкарнации политика Дорошева стала его статья «Террористический спрут России», опубликованная на портале «Компромат 12». Цитата: «Уважаемые друзья! Многократно я говорил, что Путин – враг государства. Он лично руководил операцией по вторжению на территорию иностранного госудaрства, он лично отдал приказ захватить Крым. Он лично контролировал операцию по аннексии Крыма. Он – преступник и государственный изменник».

Мало-помалу в городе начали понимать, что Леонид Кузьмич, мягко говоря, заигрался. И вот, координатор «Национально-освободительного движения» по Новгородской области Станислав Попов обратился к директору ФСБ Александру Бортникову с просьбой дать оценку заявлениям Дорошева, которые, по мнению Попова, носят антигосударственный характер.

На этот раз, похоже, заявлению будет дан ход. В распоряжении редакции имеется заключение психолого-лингвистической экспертизы, проведенной Институтом криминалистики Центра специальной техники ФСБ. Эксперты проанализировали несколько статей за подписью Дорошева, размещенных в «Новой Новгородской газете». Вряд ли стоит подробно останавливаться на выводах, содержащихся в объемном документе, процитируем лишь резюме: «С позиции лингвистической квалификации, в статьях Дорошева Л. К., опубликованных в печатном издании «Новая Новгородская правда», в выпусках №№… содержатся сведения клеветнического характера». И далее: «В статьях Дорошева Л. К… имеются признаки оказания психологического воздействия на аудиторию».

Неудивительно, что после этого «Яблоко» не спешит поднимать Дорошева на свои знамена, чтобы не испачкать их известной субстанцией. Не остается надежд и «подняться» с помощью воинствующей оппозиции: на днях глава ЦИК Элла Памфилова окончательно поставила крест на перспективах Навального, заявив, что тот не будет зарегистрирован кандидатом в Президенты России. Зря сторонники неистового трибуна открывали офис в Новгороде, ничего не выйдет.

Разумеется, питерские деятели из команды Навального вскоре отправятся из Новгорода в новые гастроли. А вот куда деваться Дорошеву, Гальченко и им подобным? Их уже давно никто нигде не ждет и всерьез не воспринимает. Кроме компетентных органов, конечно, которые не прочь разобраться, кто кому враг. Благо, прецеденты имеются: в прошлом году за аналогичные высказывания под уголовное дело угодила депутат Курской областной Думы Ольга Ли, тоже радевшая за «оккупированную» Украину и «аннексированный» Крым..

Неизвестно, кто «враг государства», а вот с главными недоброжелателями Дорошева, Гальченко и Ко все ясно: это их собственные языки, болтающиеся с опережением мысли.