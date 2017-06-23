Представитель ПО «Маяк»: Уже сейчас можно отметить высокий уровень организации форума «Атомэкспо» в этом году

19-21 июня в Москве, в Гостином дворе прошел IX Международный форум «Атомэкспо-2017». В этом году основной темой форума стала безопасность, экология и стабильность атомных технологий.

Нынешний форум в этом году побил сразу несколько рекордов. Был обновлен рекорд посещаемости: для участия в мероприятии зарегистрировалось 6,5 тыс. делегатов из 65 стран мира, представлявшие более 650 различных компаний. 33 страны были представлены официальными правительственными делегациями.



Родион Ермолаев, руководитель отдела маркетинга, ПО «Маяк»:

Результаты нашего участия в форуме «Атомэкспо» можно будет оценить лишь спустя какое-то время, но уже сейчас можно отметить высокий уровень организации мероприятия в этом году. Нам есть с чем сравнивать – мы только приехали с российско-китайской выставки. Мы видим очень большой интерес к нашим ядерным технологиям, благодаря форуму мы уже установили много контактов, в том числе с зарубежными компаниями.

Любая технология может считаться высокотехнологичной, только если она экологична. История ПО «Маяк» иллюстрирует, что никаких просчетов мы себе позволить не можем. Ведь в настоящий момент очень большие ресурсы «Маяка» направлены на то, чтобы ликвидировать последствия первых периодов работы предприятия, поэтому, конечно же, мы уверены, что никаким иным образом, кроме как соблюдая все требования безопасности, работать нельзя.

Мы как реализуем, продаем, перезаряжаем и забираем, сами утилизируем свою продукцию. То есть по действующей на предприятии технологии мы избавляем наших клиентов от тех проблем, которые связаны с транспортировкой и утилизацией. Так что в первую очередь здесь решается и экологическая задача.

Я считаю, что на данный момент альтернативы атомной энергетике в любом случае нет. И если говорить про ветер и другие экологически чистые источники, то, возможно, за ними будущее, но они никоим образом не заменят то, что есть сейчас. Мы можем говорить про многие регионы нашей страны, где энергия ветра и энергия солнца не может восполнить весь энергетический дефицит, который есть, поэтому если говорить про экологически чистый источник, то в данном случае это он и есть.