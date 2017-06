«Коммерсантъ»: «ВЭБ проявил устойчивость премиум-класса». Набсовет госкорпорации согласовал бонусы только со второй попытки.

«Домашние хлопоты разделили по полам»: объем бесплатной работы мужчин в домохозяйствах сильно недооценивается.

«Минприроды не хватает денег на свалки»: Сергей Донской попросил Владимира Путина увеличить сборы с компаний за мусор.

РБК: «Электронная подпись вышла из доверия». ПФР перекрывает один из каналов перевода пенсий.

«Коллективная безопасность до Сирии доведет»: Россия провела переговоры об отправке в арабскую республику войск Казахстана и Киргизии.

«Губернаторам оставят на пиар»: единороссы выступили против запрета бюджетных трат на рекламу глав регионов.

«Известия»: «Соцобслуживанием не удовлетворена почти половина населения». Граждане поделились со Счетной палатой предложениями по улучшению доступности соцуслуг.

«Две трети алкоголя в России не соответствует ГОСТам»: проверки Росалкогольрегулирования показали, что 65% спиртных напитков в России изготовлены с нарушениями госстандартов.

«Кодекс потребителей включит в себя карту "Мир"»: предложения по его содержанию Роспотребнадзор представит президенту до 1 декабря.

«Газета.ru» публикует интервью с отцом «пьяного мальчика», погибшего в результате ДТП в Подмосковье. Статья озаглавлена цитатой: «Меня пытались убедить, что это был несчастный случай».

«В банкоматах закончатся фальшивки»: Совфед хочет отбирать лицензии у банков, чьи банкоматы выдают фальшивые купюры.

«15 суток за крепкое словечко»: Госдума рассмотрит закон, ужесточающий ответственность за нецензурную брань.

The Economist: «Экономика при Моди. Индийский премьер-министр — не такой уж и реформатор» (The economy under Modi: India's prime minister is not as much of a reformer as he seems). Премьер-министр Индии Нарендра Моди больше похож на националистического подстрекателя, чем на реформатора.

«Правительство Эммануэля Макрона начинает работу с неуклюжего старта» (Emmanuel Macron's government is off to a floppy start). Партия французского президента победила на парламентских выборов, но четверо его министров были вынуждены уйти в отставку.

Bloomberg: «Как будет "Макрон" по-немецки?» (How Do You Say 'Macron' in German?). Большинство наблюдателей считают, что на сентябрьских выборах в Германии победит нынешний канцлер Ангела Меркель. Но большой вопрос в том, какую партию она в таком случае будет возглавлять.

«Успех популизма, на понятном английском» (Populism's Success, in Plain English). Популисты в ряде стран в последнее время переживают некоторый упадок. Но, в Британии и США они сумели одержать несомненную победу. Автор задается вопросом, следует ли считать популистские движения преимущественно англо-американским феноменом.

The Wall Street Jiurnal: «Сенат обнародовал законопроект о медицинском страховании, который должен заменить программу Обамы» (Senate Unveils Health Bill Dismantling Obamacare). Республиканские лидеры в американском сенате обнародовали свои предложения по изменению системы медицинского страхования в США.

«Qatar Airways хочет получить 10-процентную долю в American Airlines» (Qatar Airways Seeks a 10% Stake in American Airlines). В катарской авиакомпании Qatar Airways заявили, что она собирается купить 10% американской авиакомпании American Airlines. Это следует считать попыткой молодой и быстро развивающейся государственной компании выйти на американский рынок.