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23 июня 2017, пятница, 15:57
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23 июня 2017, 09:00
Ангела Меркель банковский сектор Германия гражданская авиация Минприроды пенсионная реформа Сирия Франция Эммануэль Макрон
Илья Карпюк

Заголовки утра. 23 июня

Логотипы Коммерсант, Блумберг, Живой Журнал, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru
Логотипы Коммерсант, Блумберг, Живой Журнал, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru

«Коммерсантъ»: «ВЭБ проявил устойчивость премиум-класса». Набсовет госкорпорации согласовал бонусы только со второй попытки.

«Домашние хлопоты разделили по полам»: объем бесплатной работы мужчин в домохозяйствах сильно недооценивается.

«Минприроды не хватает денег на свалки»: Сергей Донской попросил Владимира Путина увеличить сборы с компаний за мусор.

РБК: «Электронная подпись вышла из доверия». ПФР перекрывает один из каналов перевода пенсий.

«Коллективная безопасность до Сирии доведет»: Россия провела переговоры об отправке в арабскую республику войск Казахстана и Киргизии.

«Губернаторам оставят на пиар»: единороссы выступили против запрета бюджетных трат на рекламу глав регионов.

«Известия»: «Соцобслуживанием не удовлетворена почти половина населения». Граждане поделились со Счетной палатой предложениями по улучшению доступности соцуслуг.

«Две трети алкоголя в России не соответствует ГОСТам»: проверки Росалкогольрегулирования показали, что 65% спиртных напитков в России изготовлены с нарушениями госстандартов.

«Кодекс потребителей включит в себя карту "Мир"»: предложения по его содержанию Роспотребнадзор представит президенту до 1 декабря.

«Газета.ru» публикует интервью с отцом «пьяного мальчика», погибшего в результате ДТП в Подмосковье. Статья озаглавлена цитатой: «Меня пытались убедить, что это был несчастный случай».

«В банкоматах закончатся фальшивки»: Совфед хочет отбирать лицензии у банков, чьи банкоматы выдают фальшивые купюры.

«15 суток за крепкое словечко»: Госдума рассмотрит закон, ужесточающий ответственность за нецензурную брань.

The Economist: «Экономика при Моди. Индийский премьер-министр — не такой уж и реформатор» (The economy under Modi: India's prime minister is not as much of a reformer as he seems). Премьер-министр Индии Нарендра Моди больше похож на националистического подстрекателя, чем на реформатора.

«Правительство Эммануэля Макрона начинает работу с неуклюжего старта» (Emmanuel Macron's government is off to a floppy start). Партия французского президента победила на парламентских выборов, но четверо его министров были вынуждены уйти в отставку.

Bloomberg: «Как будет "Макрон" по-немецки?» (How Do You Say 'Macron' in German?). Большинство наблюдателей считают, что на сентябрьских выборах в Германии победит нынешний канцлер Ангела Меркель. Но большой вопрос в том, какую партию она в таком случае будет возглавлять.

«Успех популизма, на понятном английском» (Populism's Success, in Plain English). Популисты в ряде стран в последнее время переживают некоторый упадок. Но, в Британии и США они сумели одержать несомненную победу. Автор задается вопросом, следует ли считать популистские движения преимущественно англо-американским феноменом.

The Wall Street Jiurnal: «Сенат обнародовал законопроект о медицинском страховании, который должен заменить программу Обамы» (Senate Unveils Health Bill Dismantling Obamacare). Республиканские лидеры в американском сенате обнародовали свои предложения по изменению системы медицинского страхования в США.

«Qatar Airways хочет получить 10-процентную долю в American Airlines» (Qatar Airways Seeks a 10% Stake in American Airlines). В катарской авиакомпании Qatar Airways заявили, что она собирается купить 10% американской авиакомпании American Airlines. Это следует считать попыткой молодой и быстро развивающейся государственной компании выйти на американский рынок.

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