Четверть российских долларовых миллионеров собирается покинуть страну в течение следующих 10 лет, об этом свидетельствуют данные социологического исследования. Логика предпринимателей в целом понятна: во многих странах Европы лучше климат, лучше инфраструктура, в том числе и социальная, комфортная среда обитания. Вообще многие россияне не прочь уехать из страны и, наверное, осуществили бы свою мечту, если бы могли там обустроиться.

Куда менее приятно, что, по данным исследования, приоритетом для большинства опрошенных бизнесменов является не рост капитала, а его сохранность и безопасность — предприниматели, по всей видимости, чувствуют беспокойство, а не уверенность в завтрашнем дне. Как при таких вводных добиться роста экономики — большой вопрос.