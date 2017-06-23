Министерство финансов все-таки не сможет заставлять работающих россиян копить на пенсию по умолчанию, как еще недавно предполагалось сделать. В ведомстве признали, что в Гражданском кодексе просто не выйдет прописать автоматическую подписку на индивидуальные пенсионные накопления.

Юристы, с которыми консультировались чиновники, не смогли придумать механизм, который позволил бы создавать индивидуальный пенсионный капитал (ИПК) без предварительного согласия граждан. Об этом, как пишет в пятницу газета «Ведомости», рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев.

Алексей Моисеев minfin.ru

«Минтруд утверждает, что автоподписка никак не вписывается в Гражданский кодекс, и, к сожалению, юристы сейчас подтверждают, что он скорее прав», — заявил Моисеев изданию. Дело в том, что «автоподписка» на ИПК, оформленная в виде публичной оферты, то есть по умолчанию, без подписи лица, невозможна, поскольку соответствующий механизм не работает в отношении сложных финансовых инструментов.

Таким образом для того, чтобы как можно больше россиян принимало участие в системе ИПК, Минфину придется добиться принятия поправок в Трудовой кодекс. Тогда можно будет обязать работодателей при любом изменении трудового договора прописывать в документе пункт об участии в ИПК, отказаться от которого можно будет через отдел кадров. Внести доработанную концепцию ИПК в правительство министерство хочет на следующей неделе.

Ранее на этой неделе, в среду, «Ведомости» сообщали, что у Минфина есть две концепции ИПК. Первая — оформление автоподписки по умолчанию. Она, как выяснилось, противоречит Гражданскому кодексу. Вторая предусматривает внесение изменений в Трудовой кодекс. Там будет прописано, что при любом изменении трудового договора в нем должна появиться фраза о том, что человек участвует в ИПК.

Напомним, сейчас в Минфине разрабатывается уже третья пенсионная реформа за 15 лет. О том, что существующая система нежизнеспособна, стало понятно после того, как правительство начало изымать отчисления россиян на накопительную часть пенсии, предоставляя им взамен «баллы», на основе которых в будущем будет рассчитываться размер пенсии. Сама идея накопительной пенсии заключается в том, что деньги на старость граждане должны откладывать, а не получать от ныне работающих людей. Замена реальных денег на баллы означает отказ от этой концепции — хотя демографические прогнозы говорят о том, что в недалеком будущем число пенсионеров будет увеличиваться, а количество работающих граждан сокращаться, то есть пенсии платить будет все сложнее.

Министр труда и созащиты Максим Топилин рассказывает о новой системе формирования пенсий. 2013 pfrf.ru

Концепция индивидуального пенсионного капитала предполагает, что при устройстве на работу россияне будут автоматически регистрироваться работодателями в пенсионной системе, а работодатели будут автоматически отчислять до 6% от зарплаты сотрудника в негосударственный пенсионный фонд (НПФ) на его личный счет. Граждане при этом смогут не только выбрать НПФ, но и определить размер отчислений, в том числе и отказавшись от них.

Для стимулирования участников системы ИПК Минфин предполагает вводить налоговые льготы. При этом считается, что ИПК будет находится в собственности граждан, и они смогут им с некоторой свободой распоряжаться, в отличие от существующих пенсионных накоплений.