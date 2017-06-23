Заявление директору ФСБ от Попова С. В.

Директору

Федеральной службы

безопасности России

А.В. Бортникову

от Общественно-политического движения «Национально-освободительное движение» в лице координатора по Новгородской области Попова Станислава Валерьевича

Заявление о совершении преступления

Уважаемый Александр Васильевич!

Одной из целей деятельности Национально-освободительного движения (далее Организация) является поддержка и обеспечение прямого и постоянного диалога между гражданами и Президентом России В.В. Путиным, общественного мониторинга и гражданского контроля исполнения законов, Президентских инициатив и иных приоритетных государственных решений и программ. Данная миссия, на наш взгляд, достаточно успешно выполняется на территории страны. Наша Организация последовательно отстаивает инициативы главы государства, поскольку наш актив состоит из патриотов своей Родины, с глубоким уважением относящихся лично к Владимиру Владимиру Путину и всем его государственным преобразованиям.

К сожалению, в нашем обществе до сих пор остаются одиозные личности, противодействующие линии Президента. Новгородская область не является исключением из правил. До сих пор безнаказанными остаются действия экс-депутата Новгородской областной Думы Леонида Кузьмича Дорошева, который, не стесняясь, называет В.В. Путина врагом государства. Делает он это публично, с использованием средств массовой информации.

Так, 1 апреля 2015 года, в выпуске "Новой Новгородской газеты" (№ 13 (813)) господин Дорошев опубликовал статью ""Враг" государства". В статье Дорошев, в частности, пишет следующее.

"18 марта 2015 года и на Дальнем Востоке, и на юге некоторая "часть западноевропейской культуры", идущая по пути "демократического развития" громко отмечала годовщину успеха г-на Путина, лично руководившего операцией по военному вторжению и оккупации территорий соседнего независимого государства".

Кроме того, на протяжении последних месяцев на сайте kompromat12.info господин Дорошев публиковал различные статьи, в которых прямо обвинял действующего Президента, а также силовые структуры, включая ФСБ России, в совершении преступлений. К примеру, в статье "Террористический спрут России", опубликованной 04.04.2017 (http://kompromat12.info/terroristicheskij-sprut-rossii/) Дорошев пишет следующее о террористическом акте в Петербургском метро:

"На мой отнюдь скромный взгляд, это была спланированная и заранее приготовленная акция. Действительно, террористический акт был способом закрутить гайки. ФСБ не только знала о будущем теракте, у нее была полная информация о том, где и когда произойдет взрыв! Я убежден в этом! Более того, могу только строить версии о том, что ФСБ и спланировала теракт. И Путин участвовал в обсуждении этого преступления! Кровь людей на их руках!".

Удивительно, но указанные публикации Дорошева до сих пор остаются безнаказанными. Его мнения и точки зрения читают люди, граждане России. И не стоит сомневаться в том, что читатели этих одиозных опусов могут по-разному воспринимать громкие заявления Дорошева. Немаловажно еще и то, что позиции гр-на Дорошева можно квалифицировать как экстремизм. А это уже чрезвычайно серьезно!

Как стало известно нашей Организации от достоверного источника, имеющего непосредственное отношение к региональному управлению Следственного комитета России, ранее в региональный Следственный комитет поступало обращение о совершении Дорошевым преступления, предусмотренного статьей 282 УК России, то есть экстремистских действий. Но проверка не завершилась ни чем, кроме отказа в возбуждении уголовного дела.

Как сообщил все тот же источник, в заявлении против Дорошева упоминался комплекс публикаций в "Новой Новгородской газете". И даже была проведена лингвистическая экспертиза в Центре специальной техники Института криминалистики Федеральной службы безопасности России. Однако эксперту, в основном, были заданы только те вопросы, которые не касались заявления Дорошева о том, что В.В. Путин является врагом государства, что он лично руководил операцией по военному вторжению и оккупации территорий соседнего независимого государства. Либо имело место лишь упоминание "Новой Новгородской газеты" (№ 13 (813)) в контексте наличия в публикациях данного выпуска высказываний экстремистской направленности.

Хотя, безусловно, вопрос эксперту можно было поставить иначе, поскольку речь шла о личности главы государства и прямо указывалось, что Президент Путин - это враг государства, он лично руководил операцией по военному вторжению и оккупации территорий соседнего независимого государства. То есть, по сути, речь идет о возбуждении ненависти или вражды в отношении представителя власти, в частности, Президента Российской Федерации.

Кроме того, в России уже были аналогичные прецеденты. В апреле 2016 года следственными органами было возбуждено уголовное дело в отношении депутата Курской областной Думы Ольги Ли в связи с ее публичными высказываниями о Президенте Путине и неодобрением присоединения Крыма к России.

Таким образом, на стадии проверки заявления о совершении преступления следственные органы проигнорировали необходимость комплексной экспертной оценки вышеупомянутых высказываний Дорошева. То есть отказ в возбуждении уголовного можно считать, по меньшей мере, необоснованным.

Вместе с тем, в заключении эксперта, полученном нашей Организацией от источника, указано, что публикации в "Новой Новгородской газете" могут оказать психологическое влияние на читателя. К слову, тираж "Новой Новгородской газеты" составляет около 10 000 экземпляров.

А между тем, Дорошев продолжил свои антигосударственные заявления на другом ресурсе - kompromat12.ru.

Меньше года осталось до выборов Президента России. И публикации, осуществляемые Дорошевым, могут быть угрозой для дестабилизации электората. Безусловно, этого допустить нельзя!

С учетом изложенного, просим Вас, уважаемый Александр Васильевич, дать оперативную оценку фактам, изложенным в данном заявлении, и принять в отношении Дорошева Леонида Кузьмича все меры, предусмотренные законом.

Приложение:

1. Выдержки из "Новой Новгородской газеты" от 01.04.2017 № 13 (№ 813) в 1 экз. на 2 л.

2. Распечатка статьи "Террористический спрут" с ресурса kompromat12.info в 1 экз. на 2 л.

3. Фотокопии лингвистического исследования на 19 л. в 1 экз.

С.В. Попов

06.06.2017