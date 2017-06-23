Президент Владимир Путин на вертолете прилетел на борт судна-трубоукладчика Pioneering Spirit, которое сейчас строит трубопровод «Турецкий поток». Непосредственно с борта судна глава государства наблюдал за стыковкой мелководной и глубоководной частей газопровода, а также созвонился со своим турецким коллегой.

«Газпром», напомним, начал строительство «Турецкого потока» через Черное море 7 мая 2017 года. Укладку труб проводят суда швейцарской компании Allseas — на мелководной части работает судно Audacia, на глубоководной — Pioneering Spirit.

Во время разговора с президентом Турции Реджепом Эрдоганом Путин очень высоко оценил уровень двухсторонних отношений. «У нас с Турцией развиваются проекты так, как они не развиваются со многими другими партнерами», — сказал Путин. «Там, где с другими у нас уходят годы на различные административные согласования, с Турцией мы это делаем в течение нескольких месяцев, и это происходит, безусловно, в результате вашей непосредственной личной поддержки», — обратился президент России к турецкому коллеге.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер, который также присутствовал на судне-трубоукладчике, был более конкретен, хотя и его слова можно трактовать двояко. Он рассказал, что «Газпром» ведет переговоры с европейскими партнерами о продлении «Турецкого потока» в Европе. «В настоящее время есть предложения по маршрутам прокладки трубы, но нет эксклюзивности. Предварительные соглашения с заинтересованными компаниями подписаны, поэтому будет продолжена работа», — сказал Миллер. По его словам потребность Европы в газе только увеличивается, а «Турецкий поток» сможет обеспечить «надежность газоснабжения этих стран».

Стык газопровода "Турецкий поток" / kremlin.ru

«Газпром» пока оценивает объем необходимых инвестиций в строительство «Турецкого потока» в 6 млрд долларов. Причем часть этих средств уже потрачена достаточно давно, когда корпорация закупила трубы для строительства «Южного потока», предшественника «Турецкого потока».

Напомним, идея увеличить экспорт газа за счет строительства нового газопровода через Черное море обсуждалась в «Газпроме» уже очень давно. Изначально был план строительства «Южного потока», трубопровода, который соединил бы побережье Краснодарского края и Болгария, откуда уже по земле шел бы через Балканы в Центральную Европу, а именно — в Австрию.

Однако позиция Европейско союза смешала все карты «Газпрому», в декабре 2014 года проект был заморожен из-за того, что его под давлением Еврокомисcии из него вышла Болгария. Так как все расчеты и договоренности изначально строились на том, что труба будет выходить из Черного моря именно в Болгарии, от всего проекта пришлось отказаться.

На смену «Южному потоку» пришел «Турецкий поток». В «Газпроме» посчитали, что если газ будет поставляться в Европу через «хаб» в Турции, то антимонопольные правила в ЕС можно будет обойти.

Переговоры по проекту, которые так хорошо начинались, были приостановлены после того, как в ноябре 2015 года турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик Су-24. В июне 2016 года Турция принесла извинения за инцидент со сбитым самолетом, а в августе президент страны Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара готова реализовать проект газопровода.

В октябре 2016 года Россия и Турция подписали межправительственное соглашение, предусматривающее строительство двух ниток «Турецкого потока». В феврале 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Турцией по проекту газопровода.

В.Путин и А.Миллер на борту трубоукладочного судна трубопровода "Турецкий поток" / kremlin.ru

В пятницу глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил Путину, что строительство двух ниток газопровода «Турецкий поток» завершится в 2019 году. Причем первая нитка газопровода, по которой газ будет поставляться на внутренний рынок Турции, откроется к марту 2018 года. А в 2019 году начнет работу вторая нитка, по которой газ направится в страны Южной и Юго-Восточной Европы.