Фрегаты «Адмирал Эссен» и «Адмирал Григорович», а также дизель-электрическая подводная лодка «Краснодар» нанесли удары крылатыми ракетами «Калибр» по объектам «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ) в Сирии. Всего, как сообщает Министерство обороны, было выпущено шесть ракет. Особо отмечается, что «Краснодар» произвел запуски из подводного положения.

Все три корабля относятся к Черноморскому флоту и в момент запуска находились в Средиземном море, то есть ракеты не пролетали над территорией других государств и никаких дополнительных согласований для их запуска не требовалось. Для запуска крылатых ракет из Каспийского моря приходилось запрашивать разрешение у Ирана и Ирака. При этом российское Министерство обороны все-таки предупредило турецких и израильских военных о подготовке ракетного удара.

Ракетный удар по объектам террористов в Сирии с фрегатов ВМФ РФ в Средиземном море МО РФ

Ударами, по информации Минобороны, поражены пункты управления и склады вооружения боевиков «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ) в сирийской провинции Хама в центре страны. Выжившие исламисты и сохранившиеся здания были сразу после ракетного обстрела уничтожены бомбардировщиками Военно-космических сил.

Минобороны объясняет необходимость нанесения ударов тем, что ИГ перебрасывает силы в провинцию Хама. «Используя темное время суток и сложный рельеф местности, террористы перебрасывают по различным маршрутам боевиков в провинцию Хама, где в последующем оборудуют в крупных зданиях пункты управления, а также склады вооружения и боеприпасов», — сообщили в российском военном ведомстве.

Объекты террористов, разрушенные ракетными ударами МО РФ

Это достаточно неприятная информация для Сирии. В последнее время «Исламское государство» потерпело несколько поражений, почти потеряны два основных города, которые были под контролем террористов: Мосул на севере Ирака и Ракка в центре Сирии. Однако, если силы ИГ перебрасываются в провинцию Хама, это означает, что происходит не выдавливание исламистов на восток (к границе с Ираком), а распыление их внутри Сирии.

Между тем, судя по информации СМИ, Россия готова привлекать к своей операции в Сирии среднеазиатских союзников. Так, в силовых структурах Киргизии сообщили «Интерфаксу», что Бишкек ведет переговоры с Москвой об отправке военных в Сирию, хотя решения пока нет. При этом вопрос возможной отправки киргизских миротворцев в Сирию в ходе визита президента Алмазбека Атамбаева в Россию не затрагивался

«Решение еще не принято. Пока наши ведут переговоры по отправке военных. Вряд ли до конца выборов президента республики будет принято такое решение», — сказал собеседник агентства. Выборы президента Киргизии состоятся 15 октября.

При этом секретарь Совета безопасности Киргизии Темир Джумакадыров заявил, что власти страны пока не получали каких-либо предложений об отправке ее военнослужащих на территорию Сирии. По его словам вопрос поднимался на площадке ОДКБ и речь шла о миротворческом контингенте организации, который мог бы быть отправлен в зоны деэскалации в Сирии.

Секретарь Совета безопасности Киргизии Темир Джумакадыров ПРООН

Также сообщалось о том, что Россия ведет переговоры об отправке военных в Сирию с Казахстаном, но министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов опроверг эту информацию. «Казахстан ни с кем не ведет переговоров по направлению своих военнослужащих в Сирию», — сказал он в пятницу. «Вопрос об обеспечении безопасности четырех зон деэскалации в Сирии находится в компетенции стран гарантов», — добавил министр.

«В любом случае для нашей страны принципиально важным условием для рассмотрения возможности направления своих миротворцев в любую горячую точку мира является наличие резолюции СБ ООН и соответствующего мандата этой организации», — отметил глава МИД Казахстана.