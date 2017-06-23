Федеральное правительство вывело алкоголь из проекта системы tax free, то есть возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) при вывозе приобретенных в России товаров для граждан стран, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕврАзЭС). Об этом пишет газета «Ведомости».

Глава департамента налоговой и таможенной политики Министерства финансов Алексей Сазанов объяснил, что такое решение было принято из-за опасности возникновения схемы с «документальным вывозом» алкоголя. «Когда физически алкоголь вывозиться не будет и впоследствии будет реализовываться на внутреннем рынке по сниженным ценам за счет компенсации налога. Мы с этим согласились, предложение было принято», — сказал он.

Ранее с предложением разрешить возвращать часть налогов с приобретенных в России продуктов питания в Минфин обратился Минпромторг. Инициатива объяснялась тем, что у иностранцев традиционно популярны икра, водка, мед и шоколад, а отмена для них НДС позволит повысить спрос на эти товары.

Традиционная праздничная еда / pixabay.com

На прошлой неделе, 15 июня, премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о предполагаемых затратах на внедрение системы tax free. По словам главы правительства, система должна заработать с 1 октября этого года. «Такое нововведение потребует и дополнительных расходов, в этом году приблизительно 260 млн рублей, но рассчитываем, что в будущем оно себя окупит за счет роста розничного товарооборота», — заявил Медведев.

Законопроект был внесен в Госдуму 20 июня. Право вернуть НДС получат граждане иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз, при предъявлении паспорта и при условии вывоза этих покупок за пределы таможенной территории ЕАЭС.

Для возврата НДС иностранцу необходимо будет предъявить паспорт и чек на выплату налога с отметкой таможни. Перечень торговых организаций, которые будут иметь право выдавать такие чеки, утвердит Минпромторг. Чек будет выдаваться в одном экземпляре, если покупатель совершит покупку по крайней мере на 10 тысяч рублей.

В случае принятия закон вступит в силу через месяц после его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по НДС. В марте руководитель департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов заявил, что ведомство рассчитывает на принятие документа Госдумой в весеннюю сессию и запуск пилотного проекта 1 октября 2017 года.

Магазин с системой TAX FREE для туристов

Глава Федеральной таможенной службы Владимир Булавин ранее говорил, что на первом этапе в механизме tax free примут участие все аэропорты московского авиаузла, а также аэропорты Сочи и Петербурга. «Пока мы оцениваем, что нам нужно около 14 пунктов для отметок, в дальнейшем это количество может увеличиться», — заявил он.

Минфин оценил дополнительные расходы федерального бюджета по возмещению НДС иностранным гражданам в 150-200 млн рублей в год. Расходы ФТС на введение tax free составят около 50 млн рублей, ФНС — 213,15 млн рублей единовременно и 94,22 млн рублей ежегодно.

При этом разработчики уверены, что расходы удастся компенсировать благодаря увеличению туристического потока и росту объема продаж.