Глава Роскомнадзора Александр Жаров потребовал от одного из создателей популярного мессенджера Telegram Павла Дурова предоставить данные о мессенджере, чтобы внести его в реестр организаторов распространения информации. В случае отказа сервис будет блокирован в России, пообещал Жаров.

«В случае фактического отказа от исполнения обязанностей организатора распространения информации Telegram в России должен быть заблокирован. До тех пор, пока мы не получим требуемые сведения. Время, отведенное Роскомнадзору законом на принятие решения, истекает», – приводит информационное агентство ТАСС слова Жарова.

Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин также высказался о возможности блокировки мессенджера Telegram. «Незаменимых у нас нет», – процитировало информационное агентство «Интерфакс» его ответ (эта фраза стала популярной благодаря президентам США Вудро Вильсону и Франклину Делано Рузвельту, а в СССР и современной России она приписывалась главе советского государства Иосифу Сталину – прим.ред.).

В то же время Волин отказался прогнозировать, каким может быть эффект от блокировки мессенджера и реакции рынка на эти действия. «Мы не занимаемся гаданием на кофейной гуще», – заявил он.

Прокомментировать ситуацию для «Полит.ру» согласился Михаил Брауде-Золотарев, директор Центра IT-исследований и экспертизы Академии народного хозяйства при правительстве Российской Федерации.

«Что блокировка Telegram в России доставит многим неудобства – это безусловно. Что еще более важно, это неудобство ничем не обоснованно. То регулирование, которое исполняет Роскомнадзор, конечно, должно быть отменено или радикально пересмотрено. Практического смысла в требованиях, которые он выдвигает, нет. Но да, если неудобства будут созданы, какую-то часть аудитории Telegram, вероятнее всего, потеряет. Хотя что именно будет делать Роскомнадзор для блокировки Telegram, пока не очень понятно.

Есть несколько вариантов того, что они могут сделать, но исключить Telegram из пользования технической возможности ни у Роскомнадзора, ни у кого-либо другого нет. Ну, можно его усложнить. Можно усложнить установку мобильного приложения на мобильные устройства, можно сам сайт Telegram блокировать – для тех, кто работает с ним через сайт. Словом, какие-то меры принимать можно, и они довольно очевидны. Но абсолютного решения вопроса здесь, конечно же, нет.

Все это приведет к тому, что какая-то часть населения освоит технологии обхода, а какая-то откажется от сервиса. Так всегда бывает, когда сталкиваются с трудностями. Но спрогнозировать, в какой пропорции это произойдет, я не могу.

Человек с ноутбуком / pixabay.com

Надо сказать, в Telegram, в отличие от каких-то сайтов, работает сетевой эффект: чем больше людей находятся в этом мессенджере, тем выше удобство и полезность его использования. Выше за счет того, что вы можете, находясь в одной среде, общаться с большим количеством людей. И тут, кстати, есть интересная возможность: в какой-то момент (с Telegram сегодня или с каким-то иным мессенджером завтра) может оказаться так, что масса пользователей уже достаточно велика, чтобы в тех, кто думал, сохраняться там, освоить технологии обхода перевесило бы готовность перейти на более уступчивую по отношению к российским властям технологию.

Словом, в случае блокировки аудитория точно снизится, но будет ли это снижение на проценты или на десятки процентов, я сейчас с уверенностью сказать не могу. Хотя если говорить вслепую, навскидку, я думаю, что десятки процентов убыли все же возможны.

Может ли это стать основанием для того, чтобы владельцы компании пересмотрели свою позицию? Думаю, что нет. Думаю, в отношении Telegram этого не случится. А будут ли сотрудничать с российскими властями Google в рамках мобильной системы Android и Apple в рамках iPhone – тоже еще вопрос. Что они на это скажут, как отреагируют, мы пока не знаем. Надо подождать. Хотя блокировка через мобильные платформы – тоже не очень болезненная для пользователей история. Потому что временно снять запрет на установку сторонних приложений, установить приложение, а потом вернуть запрет, довольно просто. Даже совсем просто, это даже не VPN (не настройка виртуальных частных сетей, я имею в виду).

Так что не очень понятна серьезность этой угрозы. Может быть, они просто пугают, конечно, и можно пока что смотреть на это спокойно. Не знаю.

Ну, а что касается планомерной войны с мессенджерами, то Роскомнадзор не может сражаться со всеми ними без исключения – такая война не имеет границ. Интерес и важность для Роскомнадзора представляют популярные мессенджеры. Понятно, что при всем формальном легалистском подходе «вот есть закон – его надо исполнять» никто не будет тратить ресурсы на исполнение закона в отношении мессенджеров, которыми пользуются, условно говоря, несколько тысяч человек. Притом, что злоумышленники, те, кому теоретически собираются мешать с помощью такого рода регулирования, как раз легко перейдут на менее заметные, не обращающие на себя внимания способы взаимодействия.

Страница загрузки мессенджера Телеграмм / flickr.com

В общем, если говорить об эффективности проводимой государством политики в смысле борьбы со злоумышленниками, то она, на мой взгляд, только обучает всех тех, кто обладает минимальной компьютерной грамотностью эффективнее обходить запреты. Включая и злоумышленников. Гораздо лучше было бы вести законную оперативно-розыскную деятельность, сотрудничать с операторами мессенджеров и прочих ресурсов в рамках законных ордеров на получение доступа к чему-то. Для криптованных мессенджеров это невозможно, но в любом случае это сотрудничество было бы эффективнее, чем попытки таким образом поток воды перегораживать при помощи детских плотинок из песка. Это просто бессмысленно.

Опять-таки, есть ведь и другая возможность. Если установили потенциального злоумышленника, если в отношении него ведется какая-то розыскная деятельность и надо перехватить его сообщения, то на том конце сети, где он находится (если он находится в нашей юрисдикции, угрожает нашей мирной жизни), можно и получить эту информацию. Злоумышленник – физически же человек, с обычными речью, зрением, слухом; он сам воспринимает контент, полученный по зашифрованным каналам связи, своими органами чувств, которые не зашифрованы. И никто не мешает прослушивать, подглядывать, ставить «жучки» – использовать все классические технологии розыскной деятельности в отношении человека. Никуда же эти возможности не делись. Физический мир на конечной точке, где человек эту информацию использует или порождает, остался же прежним. Почему же надо непременно пытаться перехватывать канал?

Понятно, что в каких-то случаях это удобно. Но в каких-то – и невозможно, и что с этим делать? Мир развивается, так будет и дальше. Надо учиться работать по-новому», – сказал Михаил Брауде-Золотарев.

Добавим, что глава Чечни Рамзан Кадыров проявил заинтересованность в разрешении вопроса. В своем канале в Telegram призвал главу Роскомнадзора и Дурова помириться, для чего предложил им посетить Грозный. «Как один из активных пользователей мессенджера считаю, что стороны должны сесть за стол переговоров, а не игнорировать друг друга», и – воспроизводит слова Кадырова информационное агентство РБК.

Если Telegram предоставит сведения и будет включен в реестр организаторов распространения информации, закон обяжет его хранить и выдавать по требованию правоохранительных органов переписку пользователей и криптоключи к ней.