Топ новостей 23 июня

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Роскомнадзор выдвинул требования Telegram под угрозой блокировки, СМИ рассказали о кибероружии США против России, а депутаты Госдумы провели тайную встречу с главой ФСБ.

Глава Роскомнадзора лично потребовал от владельца Telegram Павла Дурова предоставить данные о мессенджере, чтобы внести его в реестр организаторов распространения информации. «Требование одно, и оно простое: заполнить присланную анкету сведениями о компании, которая управляет Telegram. Время, отведенное Роскомнадзору законом на принятие решения, истекает», - написал Жаров. Если требования не будут выполнены, его могут заблокировать в РФ. Дуров в ответ назвал это решение саботажем госинтересов и поинтересовался, почему в России не заблокировали, к примеру, американский Facebook.

Глава Роскомнадзора по сути призывает Павла Дурова начать осуществлять слежку за пользователями в интересах спецслужб — Пиратская партия (@ru_pirateparty) 23 июня 2017 г.

Давайте поможем главе Роскомнадзора выйти на контакт с командой мессенджера Telegram pic.twitter.com/FMSidelf4z — RIP Новости (@riarip) 23 июня 2017 г.

Б.Обама за компьютером / YouTube.com

Экс--президент США Барак Обама мог одобрить план размещения кибероружия в российской инфраструктуре. Среди вариантов также была публикация компромата ЦРУ, способного «смутить Владимира Путина» и санкции против российской экономики. Год назад против России была проведена кибероперация, в ходе которой в «чувствительные компьютерные системы России был внедрен компьютерный код». Также Обама одобрил и другой вариант воздействия на Россию, согласно которому в системную инфраструктуру РФ внедряется кибероружие — «цифровой эквивалент бомб, которые могут быть приведены в действие, если Вашингтон будет в конфликте с Москвой».

Пират с ноутбуком / pixabay.com

Госдума приняла в окончательном чтении закон о блокировке зеркал сайтов, заблокированных Мосгорсудом из-за нарушения авторских прав. Он обязывает поисковики удалять из поисковой выдачи ссылки на пиратские сайты. Закон может вступить в силу уже в октябре.

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о быстрой блокировке "зеркал" пиратских сайтовhttps://t.co/hx0frmE9MO pic.twitter.com/zHr3JExrga — Лентач (@oldLentach) 23 июня 2017 г.

после блокировки зеркал, в России начнут блокировать зеркала зеркал, и так до бесконечности — недруги за бугром (@Lndcalling) 23 июня 2017 г.

Депутаты провели с директором ФСБ Александром Бортниковым закрытую встречу, и силовик «просил ускорить принятие нескольких законопроектов – в том числе, о критической информационной инфраструктуре, о мессенджерах, об анонимайзерах». Также на встрече обсуждался вопрос создания «российских мессенджеров».

Вопросы, затронутые сегодня в ходе выступления в Думе главы ФСБ, в приоритетном порядке будут учитываться в законопроектной работе — Государственная Дума (@dumagovru) 23 июня 2017 г.

Глава ФСБ просит Думу ускорить принятие законов о регулировании интернета.

Ну, для защиты детей от вредной информации, вы ж понимаете. — Сосиска Колбасы (@bulka_hleba) 23 июня 2017 г.

Пуск ракеты "Калибр" / mil.ru

Самолет ВМС США находился над районом Средиземноморья, откуда Россия произвела пуски крылатых ракет по целям ИГ (группировка запрещена в РФ) в Сирии. На разведку вылетал американский самолет P-8A Poseidon. Крылатые ракеты были запущены с судов и подлодки.

"Уничтожены пункты управления и склады вооружения боевиков ИГ в Сирии": Удары кораблей ВМФ России калибрами и их результаты pic.twitter.com/oEZg6Iujr9 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 23 июня 2017 г.

Несколько фракций Верховной Рады Украины объединились, чтобы запустить процедуру импичмента президента страны Петра Порошенко. Инициативу выдвинула партия «Батькивщина» Юлии Тимошенко, она нашла поддержку в Оппозиционном блоке и партии «Самопомощь», а также у некоторых внефракционных депутатов. Впоследствии процедуру отстранения Порошенко может поддержать и Радикальная партия Олега Ляшко.

«Он наработал на десять уголовных сроков» — экс-премьер Азаров о возможном импичменте Порошенко



Бывший премьер-мин https://t.co/sLp0l9Ge8w pic.twitter.com/F4zyl0Y80j — С-Инфо 24 (@crimeainfo) 23 июня 2017 г.

Полигон твердых отходов / YouTube.com

Полигон твердых бытовых отходов «Кучино» в подмосковной Балашихе закрыт. У въезда на полигон были установлены бетонные блоки, проводятся мероприятия, которые предполагают его обследование. Отходы из «Кучино» будут перераспределены в Ногинский, Можайский, Клинский и Люберецкий районы.

После рекультивации свалки в Балашихе Лазурный берег еще красивее станет. pic.twitter.com/1btq8P2JPV — Ivan Semyonov (@Sem7ser) 23 июня 2017 г.

главная новость в сколеновставшей сверхдержаве-это закрытие гигантской свалки в Балашихе.

какая сверхдержава-такие и новости — недруги за бугром (@Lndcalling) 23 июня 2017 г.

Рабочий стол студента / pixabay.com

По данным опроса, примерно две трети детей миллионеров из РФ получают университетское образование или его часть за пределами России. 25% россиян-миллионеров допускают временный переезд за границу, еще 50% продолжат жить в России в течение ближайших 10 лет, а 25% затруднились с ответом. Средний возраст российского владельца крупного капитала составил 50-55 лет.

У миллионеров-по три ребенка.У алкашей-сколько Бог даст.У адекватного работающего населения заводить детей нет ни времени,ни средств — werdas65 (@werdas65) 23 июня 2017 г.

Сотрудники подконтрольного государству Внешэкономбанка в этом году получат рекордную премию. На 2177 сотрудников банка выделено 1,139 млрд рублей, в среднем премия одного сотрудника составит 523 тысячи рублей. Премии за 2016 год будут в 1,4 раза выше суммы, выплаченной за 2014 год.

Кто работает в ВЭБе, тот ест. Понял, студент? pic.twitter.com/1jwDLsAk9Z — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 23 июня 2017 г.

Причиной пожара в жилой высотке Grenfell Tower в Лондоне стал неисправный холодильник, выяснила полиция. Облицовочный материал высотного дома не соответствовал требованиям безопасности. Теперь проверяются все компании, которые занимались строительством этого здания и ремонтными работами в нем.