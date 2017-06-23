СМИ пытаются осмыслить пожар в лондонской многоэтажке. Многие комментаторы подчеркивают необходимость соблюдения противопожарных стандартов при строительстве многоэтажных жилых домов. Есть и те, кто считает, что пожар выявил изъяны в британской жилищной системе.

Financial Times пишет, что этот пожар может поспособствовать улучшению британской жилищной политики. На рынок как на двигатель прогресса здесь полагаться не приходится, потому что если бы он действительно был таким двигателем, то ситуация бы к нынешнему моменту и так была бы нормальной. Но этого не произошло. Не первый год очевидно, что в Британии, особенно в Лондоне, цены на жилье высокие, а качество крайне низкое.

Сейчас экономика начала восстанавливаться после упадка по итогам мирового финансового кризиса, но с жильем ситуация по-прежнему аномальная, объясняет FT. Молодые люди не могут купить себе жилье, если им не помогут состоятельные родители, а большинство людей живут в условиях, не отвечающих стандартам. Предыдущее консервативное правительство только подлило масла в огонь. Желая улучшить ситуацию, они начали давать субсидии на покупку жилья, это увеличило спрос, но никак не сказалось на предложении.

Лондон. Современные жилые кварталы / pixabay.com

В таком контексте произошел пожар в лондонской высотке. Пока достоверно неизвестно, что его вызвало и на ком лежит ответственность, но это может послужить отправной точкой к политическим изменениям. Нужны именно они, потому что, как подчеркивает автор, рынок здесь не работает. Причина в том, что частные девелоперы никогда добровольно не увеличат предложение, так как из-за этого упадут цены. В Лондоне стоят новые дома, которые пустуют, потому что в них никто не покупает квартиры из-за высоких цен. Но застройщики не снижают цены, потому что им это невыгодно. Им выгоднее дождаться, чтобы их кто-нибудь купил по заявленной цене.

Решение проблемы, считает автор, состоит в том, что нужно больше строить социального жилья и больше вкладываться в поддержание уже имеющегося в годном состоянии. Если программа строительства будет достаточно большой, цены пойдут вниз. Единственное препятствие к этому – сопротивление девелоперского лобби. Преодолевать такое сопротивление обычно трудно, но сейчас из-за пожара общественное возмущение обострилось и достигло той точки, когда правительству может быть выгоднее прислушаться именно к нему, а не к лоббистам.

The Economist опубликовал материал о многоэтажных жилых домах, которые становятся всё более популярными, но при этом оказываются опасными. Автор подчеркивает, что опасность – отнюдь не обязательная их характеристика. Риски сглаживаются, если соблюдать необходимые меры предосторожности при строительстве и дальнейшем техническом обслуживании домов.

Пожар в ночь с 14 на 15 июня произошел в 24-этажном доме, построенном в 1970-е гг. В тушении участвовало около 250 пожарных, но пожар был настолько сильным, что потушить его не удавалось. Верхние этажи продолжали гореть и после полудня. Всё это говорит о нарушении технических стандартов. Огонь не должен распространяться с такой скоростью, от него не должны гибнуть люди, и его должно быть возможно потушить. В высотных домах, где нельзя выпрыгнуть из окна, к противопожарным стандартам надо относиться особенно бдительно.

Пожарные на месте возгорания в многоэтажном здании Лондона /flickr.com

Хотя причины пожара еще точно не установлены, автор считает, что как минимум одной из проблем было то, что противопожарные службы необоснованно полагались на локализацию пожара без дальнейшего распространения за счет толщины стен. Поэтому жильцов призывали не покидать свои квартиры, после того как начался пожар. Но опыт показал, что стены оказались более проницаемыми, чем они рассчитывали. Эта же предпосылка, вероятно, была основанием к тому, что во многих домах нет встроенной системы пожарной тревоги и системы коммуникаций, которая бы позволяла пожарным инструктировать жильцов во время пожара.