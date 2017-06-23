Вопросы возможной отставки губернатора Кемеровской области Амана Тулеева продолжают занимать СМИ в связи с сообщениями о его проблемах со здоровьем. По официальной информации Тулеев перенес операцию на позвоночнике и в настоящее время проходит реабилитацию. В Кремле заявляют, что не располагают информацией о том, чтобы Тулеев подавал прошение об отставке, и не спешат называть возможного преемника.

В настоящее время Тулеев проходит лечение в областной клинике после операции, которую ему сделали в мае в Германии, передает информационное агентство ТАСС. В областной администрации журналистов заверили, что после выписки из клиники губернатор вернется на работу. Более того, на пресс-конференции 22 июня представители администрации заявили, что ни проведенное хирургическое вмешательство, ни его последствия не помешают глава региона выполнять свои обязанности.

В то же время ясности в вопросе о том, когда именно Тулеев сможет вернуться к работе, нет. Формально он находится в отпуске уже более месяца, но врачи не уточняют, как долго продлится реабилитация. В связи с этим вновь стали высказываться ранее уже звучавшие предположения о том, что глава региона может быть снят с поста.

В регионе не исключают, что Тулеев планирует оставаться на своем посту до 1 июля 2017 года, когда исполнится 20 лет его пребывания в должности руководителя региона. Об этом газете «Коммерсантъ» заявил неназванный источник в Кемеровской области. Между тем, избиравшийся в прошлом от Кемеровской области вице-спикер Госдумы Сергей Неверов утверждает, что не заметил среди кемеровских единороссов каких-либо признаков беспокойства по поводу возможной смены главы региона, подчеркивает издание.

Аман Тулеев в пятый раз вступает в должность губернатора Кемеровской области. 2015 kemoblast.ru

Аман Тулеев, которого часто называют политическим долгожителем, является одним их последних политиков «ельцинского призыва» с серьезной историей на федеральном уровне. Он трижды участвовал в выборах президента России, в 1996-1997 был министром по сотрудничеству со странами СНГ в правительстве России. Губернатором Кемеровской области он является с июля 1997 года, и до сих пор его деятельность на этом посту не вызывала существенных нареканий со стороны федерального центра.

И все же Тулееву 73 года, и разговоры о его возможной отставке были связаны с опасениями по поводу того, в состоянии ли он продолжать работать. СМИ обратили внимание на то, что в мае и июне этого года Тулеев не появлялся на публике и даже не принимал участия в праздновании Дня Победы. В третьей декаде мая, 22 числа, пресс-служба областной администрации сообщила об уходе Тулеева в отпуск на 10 дней. Позже продлили до 16 июня, а 19 июня стало известно, что он продлен снова – но уже не называлась дата его окончания.

Напомним, по оценке Валентина Бианки, политконсультанта компании «Бианки и партнеры», члена правления Российской ассоциации политических консультантов, Кремль не торопится с решением относительно отставки Тулеева и его возможного преемника, так как кемеровский губернатор сумел сделать экономически не самый благополучный регион уникально стабильным с политической точки зрения. Кроме того, подчеркнул в беседе с «Полит.ру» политолог, пока не ясности, кто мог бы сохранить такое положение дел в значимом с электоральной точки зрения регионе.

Говоря о возможной отставке Тулеева, Валентин Бианки также высказал мнение, что в вопросе о сроках отставки федеральный центр может учитывать и мнение самого Тулеева – в силу его значимости и особых отношений с главой государства Владимиром Путиным. «Может быть, он сам просил дать ему возможность оставаться на посту еще некоторое время – высказывались же версии о том, что, возможно, он хотел бы оставаться, пока не исполнится ровно двадцать лет его пребывания в должности. Но скорее, на мой взгляд, даже самому Кремлю не слишком хочется принимать решение по фигуре исполняющего обязанности губернатора», – считает Виталий Бианки.

Политолог Николай Петров, профессор, заведующий Лабораторией методологии оценки регионального развития Центра фундаментальных исследований Научно-исследовательского университета «Высшая школа экономики», придерживается несколько иного мнения относительно того, как расценивает достижения Тулеева федеральный центр. Однако эксперт согласен с тем, что замена Тулеева в глазах федеральных властей сопряжена с существенными рисками.

Владимир Путин с Аманом Тулеевым. 2015 kremlin.ru

Хотя эта замена неизбежна, и вместе с нею неизбежны и некоторые кризисные явления, заявил Николай Петров, отвечая на вопросы «Полит.ру», есть основания ожидать, что сама модель контроля над ситуацией в регионе, которую создал Тулеев, уйдет вместе с ним.

«Если говорить о ситуации с Тулеевым, то модель его работы в регионе – достаточно распространенная и рискованная. Это пример того, как политическая стабильность, если этими словами называть отсутствие какой-то реальной политической жизни и полный жесткий контроль сверху, перестает быть стабильностью, как только лидер готовится уйти. В этом смысле Кемеровская область – тяжелый регион и тяжелый случай для федерального центра. Центр в последний раз не сразу переназначил Тулеева – но, в общем, особого выбора у центра не было.

Логично ожидать, что та модель контроля, что была создана в регионе, уйдет вместе с Тулеевым. А что придет на ее место, сказать трудно, потому что регион уже полтора десятка лет не жил нормальной политической жизнью. Собственно, модель того, что происходило в регионе, могла быть применена и к России на общенациональном уровне – как модель, доказывающая, что совсем не любая политическая стабильность и не любой ценой есть благо для политического развития.

Аман Тулеев и Владимир Путин с шахтерами Междуреченска. 2002 kremlin.ru

Понятно, что у центра есть целый букет соображений в отношении Тулеева. Но, думаю, в наименьшей степени эти соображения связаны с какими-то его заслугами и личным к нему отношением. Главная проблема в том, что Кемеровская область – большой и тяжелый шахтерский регион, который неоднократно демонстрировал очень жесткие протесты. В свое время Тулеев был в состоянии их гасить. В этом смысле дестабилизация такого региона в канун выборов президента – это, естественно, то, чего Центр хочет любой ценой избежать. А вот может ли он эту модель авторитарного, персоналистского руководства сохранить с уходом персоны, с заменой ее на кого-то другого на этом посту, – большой вопрос.

В любом случае понятно, что дальше с этим будут какие-то сложности, некие кризисные явления. Уход Тулеева не сейчас, так немного позже все-таки состоится. И как бы его ни обставляли, все равно это создаст достаточно серьезные риски для политической стабильности в Кузбассе», – объяснил Николай Петров.