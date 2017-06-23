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23 июня 2017, 11:06
Владимир Путин образование
Дмитрий Абзалов

Важнее образования

Владимир Путин на встрече с учителями в Кремле
Владимир Путин на встрече с учителями в Кремле
kremlin.ru

Воспитание для человека первично и важнее образования, заявил на встрече с классными руководителями выпускных классов ряда школ из разных регионов России президент России Владимир Путин. Встреча состоялась в Кремле 21 июня; в ней приняли участие 25 классных руководителей из разных школ.

«Получить широкие, современные знания непросто в этой жизни. Но это вторично в сравнении с воспитанием человека, с тем чтобы он должным образом относился к самому себе, к друзьям, к семье, к родине», – цитирует высказывание руководителя государства информационное агентство «Интерфакс». Перечисленные им понятия Путин назвал «абсолютно фундаментальными вещами» и отметил, что «только на этой базе можно рассчитывать, что человек будет полноценным, и сам получит удовлетворение от жизни, и окружающие его люди будут получать удовольствие от общения с ним».

По оценке ряда политологов, высказывание президента может свидетельствовать об интересе власти к теме формирования у молодежи определенных ценностей в связи с усилением ее участия в протестных выступлениях. Некоторые эксперты также не исключают, что встречей с учителями президент начал свою избирательную кампанию.

О проблемах взаимодействия с молодежью и возможных причинах, по которым глава государства затронул эти вопросы именно сейчас, с «Полит.ру» поговорил Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций. По его мнению, пока нет оснований думать, что встреча могла бы считаться первым этапом формирования повестки для предстоящей кампании.

«Следует отметить, что традиционно основные мероприятия в сегменте образования происходят после окончания или даже в разгар ЕГЭ. Это обычно соответствует маю или июню. К этому периоду и была приурочена встреча президента с классными руководителями выпускников. Плюс ко всему, напомню, у нас в образовании в последние годы произошли изменения: у нас относительно новый министр.

 
Министр образования и науки О.Васильева, с учителями на встрече в Кремле с В.Путиным / kremlin.ru

Основная задача, которую ставил предыдущий министр образования, то, что он позиционировал, как важное, – это то, что школа превращается в систему оказания социальных услуг. Но при этом воспитательная модель из школы уходила. Соответственно, президент отметил, что воспитание как часть образовательного процесса потерялось, и в этом есть определенная проблема. Собственно говоря, задача у этой встречи была в основном имиджевая – важно было просто об этом рассказать.

Что касается целевой аудитории, то она, конечно, здесь может быть и «18 –», но скорее этот месседж адресован не детям, а родителям – на предмет того, что вообще необходимо делать. Я сомневаюсь, что это была попытка формирования повестки именно под избирательную кампанию в полном объеме, хотя понятно, что президент умудряется эффективно добавлять в свою повестку некоторые элементы, связанные с категорией «24 –» и даже «18 –».

К сожалению, эта сфера у нас была ранее практически не востребована: у нас 18-летними почти никто не занимался – пожалуй, кроме «Юнармии» (Всероссийское военно-патриотическое общественное движение – прим.ред.). И, как показала практика последних месяцев, это была большая ошибка. Потому что в этом сегменте сформировался очаг антипрезидентских настроений. Президент пытается как-то на это реагировать: он и на «прямой линии» отвечал на вопросы, связанные с коррупционной составляющей, и заданные представителем сегмента молодежи (школьника).

Но во взаимодействии с этим сегментом есть два важных момента. Первый – это необходимость предусмотреть повестку для самих этих людей, людей в возрасте «18 –». И желательно, чтобы она была на доступном для них языке. И речь идет прежде всего о том, что вообще этому сегменту общества можно предложить. Здесь есть сложности. А второй важный момент – это формирование повестки для родителей, которые в первую очередь и отвечают за детей.

Если с родителями ситуация более или менее ясна (потому что в электоральную группу президента входят и люди сегмента «35 +», и здесь глава государства может говорить и об образовательной составляющей, и об имиджевой), то вот вопрос повестки, того, что конкретно президент предлагает для молодого субъекта, чрезвычайно сложен.

 
Школа. Первый класс / pixabay.com

Заходы в эту тему звучали и на «прямой линии», где шла речь о том, что цифровая экономика – это как раз и есть повестка для молодого сегмента. О том, что, например, делать 18-летнему, если он остается в России. Вместо того, чтобы, например, ходить на Тверскую (акцию на Тверской улице Москвы в День России, где в те же часы проходили гуляния и представления, организовали сторонники оппозиционера Алексея Навального – прим.ред.), он может открыть свое дело, заняться бизнесом.

Но эта идея не была объяснена в «языке» той группы, которой она предлагается. А эти люди не слишком много смотрят телевизор, а в интернете, где они в основном и находятся, активно присутствует и «Открытая Россия» (сетевое общественное движение, созданное по инициативе Михаила Ходорковского – прим. ред.), и Навальный. Поэтому вопрос формы, того, как надо общаться с этой группой населения, важен – хотя еще не прояснен.

С одной стороны, президент не может просто использовать молодежную стилистистику. С другой – ему нужно как-то донести свою позицию до молодежи. А это значит, что ему необходимы проводники – лидеры общественного мнения, которые будут этим заниматься. Сейчас идет попытка борьбы за молодой сегмент: например, при Госдуме создан Совет блогеров (на который, кстати, никто не пришел). А это на самом деле важно – это потерянное направление, которое сейчас пытаются восстановить. Но как в молодежный формат президент впишется, как он там будет представлен – вопрос открытый.

Надо сказать, что после присоединения Крыма к России в этом сегменте сформировался определенный запрос на повестку. Действительно, молодые люди тогда были готовы определенную политическую повестку освоить – вопрос заключался в том, чтобы ее предоставить. И вот теперь президент пытается ее формировать, формулировать. Думаю, самая интересная политическая и политтехнологическая интрига этого лета – это как президент такую повестку представит. Как он в нее «зайдет», чтобы «захватить улицу» в политтехнологическом понимании, то есть перехватить молодежь у того же Навального», – сказал Дмитрий Абзалов.

 
Митинг против коррупции / 66.ru

СМИ отмечают, что, несмотря на слова президента о важности воспитания, пока власть предлагает реформы, связанные главным образом образованием. Как пишет газета «Коммерсантъ», 21 июня стало известно, что готовится реформа контрольно-надзорной деятельности, касающаяся всех вузы страны. По данным издания, предполагается, что все университеты попадут в одну из четырех категорий по уровню риска в соответствии с выявленными при проверке нарушениями. Ожидается, что закон, утверждающий новую систему, будет официально одобрен до конца 2017 года.

Добавим: в ходе встречи президента со школьными педагогами из различных российских регионов все же обсуждались и смежные, на грани воспитания и образования вопросы – в том числе, вопрос о возвращении в школы трудового воспитания и о том, в частности, должны ли школьники мыть полы в школах. По последнему пункту, сделавшемуся некоторое время назад предметом бурного обсуждения в СМИ и социальных сетях, глава государства, кстати, однозначно высказался против. «Полы мыть должны люди, которые за это деньги получают», – сказал он.

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