Студенческие стартапы в ряде случаев могли бы заменить дипломные работы, которые выпускники сдают при окончании вуза, полагают в Минобрнауки. О том, что в ведомстве рассматривает такую возможность, журналистам на форуме «Технопром-2017» заявил глава Министерства образования и науки России Григорий Трубников.

«Мы должны культуру технологического предпринимательства воспитывать – это курсы повышения квалификации, курсы лекций. Специальные программы в университетах должны внедряться. Мы сейчас обсуждаем, что в качестве дипломных работ могут быть не только научные работы, но и, например, малые инновационные предприятия – стартапы, которые создаются бакалаврами или магистрами», – цитирует информационное агентство РИА Новости слова замминистра.

При этом Трубников высказал мнение, что «наука в университетах может быть» и что в вузах зачастую работают специалисты самого высокого уровня. В то же время он подчеркнул, что не следует противопоставлять «науку в университетах» работе научных институтов. «Мегапроектов, наверное, не может быть, так как университеты – это в первую очередь лифт для кадров», – уточнил он.

Занятия в библиотеке. / pixabay.com

Напомним, в первых числах июня с предложением приравнять студенческие стартапы к выпускным квалификационным работам выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Информация об этом появилась на сайте правительства 7 июня. В соответствии с ней Минобрнауки по итогам заседания президиума президентского Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам было дано поручение рассмотреть такую возможность.

Как пишет газета «Коммерсантъ», тогда же глава правительства поручил предоставить на рассмотрение кабмина до 1 сентября проект акта на основе концепции об утверждении дорожной карты по развитию технологического предпринимательства в вузах. Это поручение было дано Минобрнауки, Минэкономразвития, Минфину, Экспертному совету при правительстве России, Фонду содействия инновациям, Российской венчурной компании и бизнес-объединениям.

Прокомментировать для «Полит.ру» идею согласился Никита Белоголовцев, главный редактор образовательного портала «МЕЛ». По его оценке, в этом подходе есть много рационального и, с определенными ограничениями, с конкретными требованиями к стартапам, он мог быть полезен.

«Мне очень нравится эта идея на бумаге, причем она нравится мне и как работодателю, и как человеку, который про российское образование пишет. Как работодателю она мне невероятно нравится потому, что я вижу: у каких-то работающих студентов, особенно студентов гуманитарных и прикладных специальностей типа журналистики или связей с общественностью, диплом иногда превращается в дело вынужденное, в обузу. Особенно часто так бывает, когда человек начинал учиться одному, а продолжает учиться чуть-чуть другому.

Студенческая рок-группа / pixabay.com

Конечно, в каких-то ситуациях работа красиво «подвязывается» к диплому: например, условно говоря, человек работает редактором сайта и пишет диплом об особенностях редакционной политики сайта. К сожалению, это не всегда происходит и не всегда вуз позволяет это сделать. Если человек занимается своим стартапом, и этот стартап отвечает каким-то объективным характеристикам, проходит какое-то количество пунктов некоего чек-листа, – и имеет практическую ценность, позитивно или хотя бы не разгромно оценивается экспертами рынка и так далее, – то замена дипломной работы таким старапом, я считаю, была бы прекрасной идеей.

Потому что диплом, если брать его как некоторое количество какого-то текста с форматированием и тому подобным, – очевидно устаревшая и не отвечающая реальности форма оценки реальных знаний и навыков студентов. Иногда студенту или молодому специалисту требуются совершенно иные навыки. Например, человеку, который занимается производством «вирусных» тридцатисекундных видеороликов даже какой-нибудь очень глубокой тематики может быть просто физически сложно написать эти пятьдесят дипломных страниц – потому что у него другая сфера работы и даже по-другому работает мозг. И понятно, что много говорят про усидчивость, обязательность и тому подобное, но просто этот подход не всегда адекватен. Если – я бы даже сказал, когда – дипломная работа будет отражать максимальное количество полезных навыков студента, это будет адекватно.

Например, если мы говорим о бакалавриате, то эти программы вроде бы должны выпускать специалистов, готовых для рынка труда. Магистр – это человек, который уже решил получать некоторые дополнительные знания и потому соглашается на некие правила игры. Но бакалавр – это человек, который получал образование, чтобы заниматься какой-то практической работой. И логично дать ему возможность делать эту практическую работу. Делать не то, чего требует диплом, – это же ужасно, когда человек, например, уже состоялся как специалист или хотя бы понял свою практическую ценность на рынке труда, и диплом буквально уже домучивает. Если дать ему возможность не домучивать диплом, а каким-то образом обогащать свою работу своим образованием и, наоборот, образование – работой, это было бы чудесно.

Здесь логично выглядят опасения, что люди вместо просиживания над положенными пятьюдесятью-шестьюдесятью страницами текста будут придумывать фейковые стартапы. Ну, как это отчасти происходит с ЕГЭ по обществознанию в школе, которое стало самым распространенным видом ЕГЭ не потому, что все хотят заниматься науками, связанными с обществом, а просто потому, что его проще всего сдать на какой-то общей эрудиции. В этом смысле, думаю, должны быть какие-то базовые требования в стартапу, который может быть зачтен как диплом.

Наверное, этот стартап должен появляться не позже какого-то срока до окончания обучения – ну, понятно, что вряд ли можно начать заниматься таким стартапом за месяц или два до окончания института. Ну, или скажем так: теоретически это возможно, ведь в этом смысле диплом многие, если уж начистоту, так и готовят – сел и написал… Но все же, наверно, нужно что-то более продолжительное. Ну, грубо говоря, если такой стартап можно организовать и описать таким образом, что он не будет являться легальным уходом от физического написания дипломной работы, то, мне кажется, это хорошо. В этом случае я прямо всеми руками за – особенно когда речь идет о специальностях, требующих, например, создания какого-то количества контента.

Никого же не смущает, что существуют дипломные спектакли, дипломные концерты и так далее. И логично, если, например, у журналистов будут дипломные сайты. Или дипломные расследования. Или дипломные фильмы. А у представителей отделом связей с общественностью будут дипломные стратегии продвижения, и так далее.

Безусловно, даже в самых прикладных специальностях нужны какие-то базовые знания, фундаментальные курсы и тому подобное. Но если мы говорим о том, что высшее образование должно быть не каким-то атавизмом и не способом не сходить в армию, а должно все-таки отвечать на какой-то запрос, то, конечно, для работодателя гораздо важнее, чтобы его сотрудник, к примеру, умел формировать стратегию бренда, а не писал длинную работу о том, как эта стратегия в теории должна формироваться», – сказал Никита Белоголовцев.