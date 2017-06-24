Социальные сети в настоящее время являются инструментом пропаганды, они широко используются для дезинформации и распространения ложных сведений, утверждают авторы исследования соцсетей ряда стран. Как пишет британская газета The Guardian, исследование проводилось сотрудниками Института интернета Оксфордского университета, работающими над проектом по исследованию пропаганды.

По оценке участников этого проекта, такое положение дел «поддерживается алгоритмами» наиболее популярных сетей, таких, как Facebook или Twitter. При этом исследователи ссылаются на тот факт, что в социальных сетях широко распространены так называемые боты – автоматические учетные записи, которые распространяют или одобряют через функцию выставления отметок «нравится» нужную создателям ботов информацию. Боты, подчеркивают исследователи, существенно увеличивают возможности человека по манипулированию другими людьми.

Значительная часть исследования посвящена России, которая даже именуется «прародителем многих методов пропаганды через соцсети, используемых во всем мире». В исследовании как важный, в частности, отмечается тот далеко не сенсационный факт, что пропаганда в российских социальных сетях направлена не только вовне, но и внутрь страны, на самих россиян.

Девочка со смартфоном / pixabay.com

По просьбе «Полит.ру» ситуацию прокомментировал Михаил Брауде-Золотарев, директор Центра IT-исследований и экспертизы Академии народного хозяйства при правительстве Российской Федерации. По его мнению, принципиального отличия между социальными сетями и СМИ нет, и, фактически, исследователям удалось подтвердить именно это обстоятельство.

«В том, что говорят о пропаганде в социальных сетях, нет ничего нового. Да, действительно, ситуация именно такова: коммуникативная среда, которая есть в интернете, информация, которая есть в интернете, требует проверки. Так же, как в реальном мире, мире традиционных СМИ, есть средства массовой информации, заслуживающие внимания и доверия (назовем их «достойными» или «доверенными»), – и есть не очень доверенные средства массовой информации, которые могут публиковать недостоверную информацию и даже заниматься откровенной пропагандой. И в том числе в нашей стране мы такого видели много – и все еще видим даже в нынешние относительно свободные времена.

В качестве примера приведу Центральное телевидение, которое, как мне кажется, очень далеко в настоящее время находится от понятия «СМИ». А можно взять пример советских времен, когда фактически вся информация была государственной – и вся она была, по сути, дезинформацией. То есть СМИ формировали абсолютно искаженную картину мира. Причем, что особенно обидно, формировали они ее не только для рядовых граждан, но и для руководящих лиц, которые сами потом в эту искаженную картину мира верили. И в соответствии с ней действовали. Что, думаю, и сейчас происходит в какой-то степени.

Телевизионная группа / pixabay.com

Словом, я не вижу здесь никакой специфики. У наших традиционных СМИ есть проблема доверия по отношению к источнику; есть эта проблема и в интернете. И у всякого человека, у которого есть потребность в том, чтобы различать серьезные и несерьезные источники информации, инструменты для этого есть. Но те люди, которым это не очень важно, могут верить и дезинформации.

Единственный инструмент по борьбе с этим, который человечество придумало, – это конкуренция, это свободный доступ к средствам массовой информации и отсутствие монополизации каналов доведения информации до людей. В этом смысле намеки государства на то, что люди сами с этим не справятся и надо контент модерировать, и его попытки делать это, конечно же, приводят к обратному результату. То есть контент оказывается еще более монополизированным и вследствие этого – еще более искаженным. Еще раз повторю: единственный инструмент, который тут хоть как-то работает, – это конкурентность, это жесткая конкурентность.

Да, пусть у нас всеми СМИ кто-то будет владеть и у них будут какие-то свои интересы. Да, пусть у нас будут социальные сети, в которых, скажем, разные ботоводы будут каким-то образом продвигать свои интересы. Но интересов в мире много, они конкурируют между собой, противоречат друг другу, и вот в этом столкновении будут появляться в том числе островки контента, – в обязательном порядке, они и сейчас есть в социальных сетях, в том же Facebook, Twitter, о которых говорят, да везде, – которые могут быть «островками доверия». Те, кому могут доверять те, кому важно, чтобы информация была серьезной, достоверной, будут этим пользоваться. Здесь нет никакой узкой специфики социальных сетей.

Да, фактически это исследование подтвердило сходство социальных сетей со СМИ во многих отношениях. Здесь нет никаких принципиальных отличий. Специфика только в одном: что можно очень быстро поднять какой-то шум, в том числе фейковый, дезинформировать – и точно так же можно быстро и разоблачить такое. Вот в этом смысле разница есть: все происходит быстрее, чем происходило в случае традиционных СМИ. Других принципиальных отличий нет.

Ну, есть еще такая особенность: раньше, когда мы имели дело с традиционными СМИ, у граждан, у бизнеса было мало вариантов самостоятельной проверки – они могли полагаться только на информационных посредников, то есть на другие СМИ. Если эти СМИ существовали, то такая возможность была. А сейчас такие инструменты проверки есть в руках у каждого конечного пользователя. Если он заинтересован в проверке фактов и установлении того, что стоит за какими-то сведениями, то у него есть такая возможность, инструменты проверки появились. В этом смысле его положение стало чуть лучше, чем было до появления электронных СМИ и социальных сетей.

И напоследок скажу: относительное преимущество теперь будут получать люди, у которых есть потребность и есть умение отличать фейки от правды, искать факты и подтверждать их. То есть люди более подготовленные, люди лучше понимающие, что не всякую ерунду, которую кто-то на заборе написал, надо принимать за факт, будут получать относительное преимущество. Потому что будут лучше понимать мир, в котором живут, и будут более эффективными в обществе», – сказал Михаил Брауде-Золотарев.