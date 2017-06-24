Недавно на пленарном заседании Госдумы спикер Вячеслав Володин поставил вопрос о создании проекта закона, регламентирующего взаимодействие человека с робототехникой и искусственным интеллектом. Думаю, не все в полной мере оценили актуальность данной проблемы. Давайте попробуем разобраться.

История робототехники уходит своими корнями в древние времена. Первым «роботом» принято считать древнеегипетскую механическую статую бога Амона. Вопросы создания роботов и искусственного интеллекта занимали людей всегда, однако научно-технический прогресс дал этому направлению возможность сделать скачок лишь в прошлом веке. Сразу несколько роботов-андроидов было создано в конце 1920-х - начале 1930-х годов. «Мистер Телевокс» (1928, американский инженер Дж. Уэнсли) - робот, имевший внешнее сходство с человеком, способный выполнять элементарные движения по команде, подаваемой голосом, и ставший экспонатом Всемирной выставки в Нью-Йорке. «Естествоиспытатель» (1928, под руководством доктора Нисимура Макота) — японский робот, способный с помощью электропривода манипулировать руками и головой. Впоследствии этот андроид стали считать родоначальником роботостроения в Японии. Первый советский андроид создал московский школьник Вадим Мацкевич. Его робот назывался В2М и получил награду на выставке в Париже. Эти роботы могли совершать ряд движений по голосовой команде и произносить заложенные в программу слова. Однако, они имели лишь научную ценность. Промышленное роботостроение появилось позже - в 1950-х. Тогда же Винером был введен термин «Искусственный Интеллект», но к этому мы еще вернемся.

Начав свое применение в промышленности, робототехника быстро завоевала множество отраслей: медицину, лабораторную диагностику, космические, подводные и другие исследования. Особого внимания заслуживает военное применение – по мнению экспертов, в обозримое время роботы могут в значительной степени заменить человеческий ресурс практически во всех родах войск.

Боевые дроны в конструкторе "Лего" / pixabay.com

Сейчас роботы окружают нас повсюду, даже в быту. Например, робот-пылесос, или автомобиль с автоматизированной системой парковки. Однако, до сих пор речь шла о роботах, действующих по заранее заложенной в них программе. Они решают задачу, для которой, собственно, созданы. Такие машины имеют множество преимуществ перед человеком: обладают высокой производительностью, могут работать в экстремальных условиях (экстремально высокие или низкие температуры, под водой, в открытом космосе), не ошибаются (лишены человеческого фактора). Однако, есть и недостатки – они неспособны принять «решение» в сложной нештатной ситуации.

Теперь пришло время поговорить об Искусственном Интеллекте. Этот термин подразумевает обучаемость и обратную связь. Такой робот способен делать «выводы» на основании собственного «опыта». И это уже не фантастика – такие технологии применяются на практике, например в системах ПВО. Не за горами уже следующий этап развития Искусственного Интеллекта – «Искусственный Разум». Возможности такой машины будут, как минимум, сопоставимы с человеческими, а, может, значительно их превысят. То есть, неудивительно, если в обозримое время будет создан робот, который сможет даже «думать».

И здесь начинается опасность. Если машина может думать, значит она может и «передумать», принять свое, отличное от поставленной задачи решение. Эта тема уже порядка ста лет очень занимает фантастов. А вот теперь мы вплотную подошли к ней в реальности, и возникла необходимость найти решение, как обезопасить человека от созданных им же машин. Кроме того, речь идет даже о создании международных норм регулирования безопасного взаимодействия человека и искусственного интеллекта.

В данном контексте меня приятно удивило, что в России эти темы превентивно рассматриваются государственными деятелями. Представляется крайне разумным решение Госдумы и ее спикера Вячеслава Володина озаботиться это проблемой заранее, а не когда она уже наступит. Если будет написан соответствующий закон, он позволит регламентировать разработки и применение искусственного интеллекта, минимизируя все связанные с этим риски.

Вячеслав Володин председатель Госдумы РФ VII созыва / duma.gov.ru

Инвестиции в развитие искусственного интеллекта на сегодняшний день составляют сотни миллиардов долларов. В человеческий интеллект - практически ничего. Так давайте с ответственностью отнесемся к нашему будущему, задумываясь о правилах, по которым человечество останется доминирующим разумом на земле. Тогда мы сможем избежать и кибертерроризма. Атомные электростанции, пассажирские авиаперевозки, выплаты зарплат, состав детского питания, медицинское сопровождение и, конечно, роботы-боты, в интернете создающие, или манипулирующие наше мнение. Это все глобальные вызовы нашего времени.

Для сравнения могу сказать, что еще 23 февраля 2011 г. кабинет министров Германии принял стратегию кибербезопасности. А через полтора месяца Национальный центр кибернетической обороны в Бонне начал свою работу. Центр включает в себя несколько агентств безопасности, в качестве общей платформы для оперативного обмена информации, улучшения координации защиты и противодействия ИТ-инцидентам. Нормативы кибербезопасности - это кропотливая, многогранная работа, имеющая огромный потенциал смежных направлений и технологий.

Осознание проблемы - это первый шаг на пути ее решения. Поехали!

Владимир Владимирович Сергиенко,

писатель, политолог,

президент Союза писателей межнационального согласия ФРГ,

член исполкома российского ПЕН-клуба (Германия)