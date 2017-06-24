В Кремле решили изучить Навального

Впервые с 2011-2012 годов в стране прошли масштабные протестные акции. Главным сюрпризом выступлений марта-июня 2017 года стало участие в них молодежи, преимущественно, студентов, но также и старшеклассников. Кадры жесткого задержания участников мирных и зачастую не санкционированных властями протестов разлетелись по соцсетям и СМИ. Кремль, судя по всему, решил серьезно изучить вопрос: чего молодежь хочет, какой потенциал у Алексея Навального и чего от всего этого ожидать.

Как выяснила Русская служба BBC, ВЦИОМ и ФОМ по заданию Кремля начали масштабное изучение отношения россиян к деятельности Навального.

Помимо опросов, результаты которых открыто публикуются и тиражируются СМИ, есть и материалы, не предназначенные для широкой публики.

Также социологи собирают молодежь для участия в фокус-группах. Например, на этой неделе сотрудники ФОМ провели исследование в такой группе, состоящей из москвичей от 15 до 17 лет. За несколько часов подростков спросили об отношении к политической ситуации в стране, к митингам и Навальному.

Несмотря на то, что на федеральных каналах (за исключением, пожалуй, РБК) Навального стараются не упоминать, также поступают и федеральные чиновники, называя его то «упомянутым гражданином», то «активистом», то «оппозиционным и осужденным персонажем», популярность политика растет.

Согласно опубликованному накануне опросу фонда «Общественное мнение», 20% опрошенных россиян знают о Навальном, еще 35% что-то слышали о нем. А 43% заявили, что слышат это имя впервые.

Узнаваемость оппозиционера выросла с декабря 2016 года вдвое — тогда о политике знали или что-то слышали 11% и 31% соответственно, то есть в сумме меньше половины респондентов.

На вопрос об отношении к Навальному 7% респондентов ФОМ заявили, что относятся к политику положительно, 23% — что отрицательно, каждому пятому (18%) он безразличен. Еще 8% не знают, как к нему отнестись.

Согласно опросу, треть россиян (33%) хоть что-то слышали о фильме-расследовании «Он вам не Димон».

Из тех, кто слышал о расследовании, половина (15% от общего числа опрошенных) верят то, о чем в нем говорится, четверть не верят, еще четверть затруднились с ответом.

Глава ФОМ Александр Ослон не стал отрицать, что фонд проводит такие исследования на фокус-группах, но заказчика исследований не назвал.

ВЦИОМ, как выяснило издание, также проводит подробные социологические замеры, выясняя отношение россиян к Навальному, коррупции и к митингам против нее.

В исследовании центра были вопросы о том, изменилось ли мнение опрашиваемого о Навальном за последние полтора года, «изменилось ли ваше мнение о действующей власти после просмотра фильма "Он вам не Димон"?». Также спрашивали о реакции на серию видеороликов миллиардера Алишера Усманова и о том, как они повлияли на восприятие фильма.

ВЦИОМ также интересовался у респондентов, должны ли СМИ освещать протестные акции (один из вариантов ответа был «не должны, потому что это дестабилизируют ситуацию»).

Кроме того социологи спрашивали, как, по мнению респондента, вела себя на митинге полиция — поддержала порядок или нарушала права граждан.

Глава ВЦИОМ Валерий Федоров подтвердил изданию проведение такого опроса.

По его словам, исследование показало, что действия полиции на митинге вызвали у респондентов разногласия.

При этом «мнение старшего и среднего поколения — задержания участников несанкционированных гуляний сторонников Навального были правильными и обоснованными», отметил он.

По словам социолога, лозунг борьбы с коррупцией, который использует Навальный, встречает у людей поддержку и одобрение.

«Вопрос в том, что разгон этой акции связан не с тем, что она против коррупции, а потому что она проходит незаконно. Опросы показывают, что молодежь считает, что имеет право митинговать, где захочется», — отметил глава ВЦИОМ.

Он уточнил, что молодежь и среднее поколение считают право на проведение митингов конституционным.

По их мнению, для проведения протестных акций не нужно согласования властей.