21 июня Нью-йоркский окружной суд удовлетворил иск издательского дома Elsevier к сайтам Sci-Hub и LibGen о нарушении авторских прав и присудил выплатить издательству 15 миллионов долларов США в качестве компенсации ущерба.

Многие ученые, которые не имеют доступа к платным подпискам на научные публикации, давно находили различные способы получить интересующую статью бесплатно. Чаще всего это делалось с помощью социальных сетей и форумов, где можно попросить у коллег, имеющих доступ к электронным версиям научных журналов, скачать и прислать нужную статью по электронной почте. Появлялись специализированные электронные библиотеки или разделы в общих библиотеках, где можно было найти не только статьи, но и монографии. Под давлением издателей эти сайты закрывались, но на смену им появлялись новые. Ebooksclub.org сменился на Gigapedia.com, потом на Library.nu. Затем возник LibGen (Library Genesis), где сейчас имеется несколько десятков миллионов статей из научных журналов.

Нейрофизиолог Алексадра Элбакян, выпускница Казахского национального технического университета, столкнулась в своей научной работе с теми же проблемами, что и тысячи ее коллег. Но она не ограничилась добыванием статей при помощи запросов в соцсетях, а придумала способ помочь не только себе, но и многим другим. Так в сентябре 2011 года появился сайт Sci-Hub. Посетитель сайта, введя в строку поиска название статьи, ее электронный адрес или идентификатор DOI, может получить ее текст в формате pdf без оплаты. В первую очередь Sci-Hub ищет запрошенную статью в библиотеке Libgen, чаще всего она там обнаруживается. Если же статьи в библиотеке нет, то сайт пытается добыть ее в платных версиях журналов благодаря доступу, который предоставляют ученые, чьи университеты имеют подписку.

На сайте опубликован краткий манифест проекта Sci-Hub: «Мы ведем борьбу с информационным неравенством во всем мире. Научные знания должны стать доступны для всех людей независимо от их материального положения, социального статуса, страны проживания и других факторов. Миссия проекта – устранение абсолютно всех барьеров, препятствующих максимально широкому распространению знаний в современном обществе! Мы выступаем за немедленную отмену интеллектуальной собственности и копирайта для научно-образовательной информации. Законы о копирайте делают юридически нелегальной работу электронных библиотек и закрывают доступ к знаниям большинству людей, в то же время позволяя отдельным индивидам извлекать из этой ситуации огромные прибыли, создавая и поддерживая не только информационное, но и экономическое неравенство. Проект Sci-Hub поддерживает движение Открытого доступа в науке. Научные статьи должны публиковаться в открытом – то есть бесплатном для чтения – доступе. Открытый доступ – новая и прогрессивная модель научной коммуникации, за которой будущее. Мы выступаем против заработка, полученного путем ограничения доступа к информации».

Почти половина статье, скачиваемых через Sci-Hub, опубликована в журналах, которые принадлежат трем титанам научно-издательского дела: Elsevier, Springer Nature и Wiley-Blackwell. Судебным преследованием сайта занялся лидер среди них – Elsevier. В октябре 2015 года по иску этой компании американский суд признал факт нарушения авторских прав в виде нелегального доступа к платным ресурсам и постановил закрыть сайты. Но и Sci-Hub, и LibGen остались доступны для пользователей, сменив домены первого уровня.

Продолжение судебного разбирательства (которое ведется без присутствия ответчиков) последовало в мае этого года, когда юристы, представляющие интересы Elsevier, предъявили суду список из ста статей, незаконно скачанных через Sci-Hub. «Незаконная деятельность обвиняемых наносила и будет по-прежнему наносить непоправимый урон Elsevier, его клиентам и общественности», – заявили суду адвокаты. Судья Роберт Свит (Robert Sweet), рассмотрев дело, вынес решение в пользу Elsevier.

Однако вряд ли издательский дом сможет рассчитывать на получение каких-либо выплат от Sci-Hub. Способов получить их нет, ведь Александра Элбакян и другие активисты, работающие над сайтами Sci-Hub и LibGen, не находятся в США и никакой собственностью эти сайты не владеют. Работа сайтов тоже продолжится.

Представители издательского бизнеса поддерживают принятое судом решение. «Суд не принял по ошибке незаконную деятельность за общественное благо, – пишет Мария Палланте (Maria A. Pallante), президент и главный исполнительный директор Ассоциации американских издателей. – Напротив, он признал действие подсудимых вопиющим и радикальным нарушением и подтвердил критическую роль закона об авторском праве в содействии научным исследованиям и общественным интересам».

Отзывы о результатах процесса в научном сообществе не столь категоричны. «Sci-Hub явно незаконен, – говорит биолог Стивен Карри из Имперского колледжа Лондона. – «Но его популярность как внутри, так и за пределами академических кругов служит симптомом разочарования многих людей нынешней ситуацией в академической издательской деятельности».

Платная подписка на научные журналы действительно дорога для многих ученых. Полная подписка на Nature стоит 209 евро в год, доступ к одной статье – 30 евро. В журнале Cell загрузка одной статьи в формате pdf стоит 31,5 долларов, годовая подписка 293 доллара. Но даже не индивидуальные исследователи, а академические организации и библиотечные системы ряда стран, включая Нидерланды, Германию, Финляндию и Тайвань, упрекают Elsevier в чрезмерно дорогих лицензиях. Масштабы действительно впечатляют. В 2014 году Франция заплатила Elsevier за годовой доступ к публикациям ученых из государственных учреждений 172 миллионов евро. В Финляндии несколько тысяч ученых подписали петицию о том, что они будут воздерживаться от всех редакционных запросов журналов Elsevier, например, предложений рецензирования, до тех пор, пока между издателем и финским библиотечным консорциумом не будет достигнута «справедливая сделка» по стоимости подписки и открытым моделям доступа.

Химик и фармаколог Дерек Лоу (Derek Lowe), комментируя в своей колонке на сайте журнала Science ход процесса в феврале этого года, назвал закон об авторском праве в США пародией. Он отметил, что, например, сроки действия патентов на лекарства истекают через 20 лет, хотя за это время некоторые препараты еще даже не выходят на рынок, тогда как срок действия авторских прав на тексты в США заканчивается через 70 лет после смерти автора, а если автор работал по найму, как обычно обстоит дело в научных публикациях, то через 95 лет после выхода статьи в свет. Подчеркнул, что не одобряет нелегальное скачивание материалов, он пришел к выводу, что закон об авторском праве должен быть пересмотрен, а издательская политика в области научных исследований изменена.

Многие ученые выражают надежду, что именно Sci-Hub станет тем импульсом, который заставит пересмотреть существующие бизнес-модели издательств, и в конечном счете приведет к возникновению способов распространения научной информации, которые удовлетворят всех.