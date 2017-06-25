Ученые из Музея естественной истории и культуры имени Томаса Берка в Сиэтле подтвердили, что индейское одеяло из коллекции музея соткано из шерсти ныне исчезнувшей породы собак – салишской шерстистой собаки.

На протяжении столетий этих собак разводили береговые салиши – группа индейских народов, живших в северной части тихоокеанского побережья, там, где сейчас находятся штаты Вашингтон и Орегон, а также канадская провинция Британская Колумбия. Они использовали собак этой породы для получения шерсти и стригли их, как другие народы стригут овец. Салиши довольно быстро поняли, что длинная густая шерсть у их собак – рецессивный признак, которые не сохраняется у потомства при скрещивании с другими собаками. Поэтому они разводили своих шерстистых собак отдельно от тех, которых использовали во время охоты. Если коренные народы Центральной и Южной Америки одомашнили нескольких животных: лам, альпак, морских свинок, мускусных уток, попугаев ара, индеек, то у более северных народов до прихода европейцев кроме собаки домашних животных не было, а салишская порода была единственной, которая разводилась не как помощник на охоте, а ради шерсти.

Собак содержали группами по 12 – 20 животных и кормили в основном лососем. Иногда в рацион включали жир и печень оленей вапити, считалось, что это сделает собачью шерсть блестящей. Цвет шерсти обычно был белым. Чтобы оградить породу от смешения с другими собаками, собак содержали в пещерах, огороженных ямах или на островах. По сохранившимся костям зооархеологи установили, что высота в холке салишских собак была в среднем 44 сантиметра.

Стрижка шерсти проходила один раз в год, в мае или июне. Менее ценные сорта пряжи получали, смешивая собачью шерсть с шерстью диких горных коз, перьями или растительными волокнами. Использовали несколько натуральных красителей. Магония падуболистная (Mahonia aquifolium) делала волокна желто-зелеными, росший на кленах мох – коричневыми, лишайник, который собирали на скалах по берегам реки Колумбия – красными.

Основным изделием, которое получали из собачьей шерсти, были одеяла. Они высоко ценились и использовались в меновой торговле с окрестными народами. Рассказывали, что за восемь шерстяных одеял можно было приобрести раба. Одеяла дарились во время потлача.

Первым описал салишских собак Джордж Ванкувер, исследовавший тихоокеанское побережье Северной Америке на корабле «Дискавери». В мае 1792 года он очутился в заливе, которому дал название Пьюджет в честь одного из офицеров своего судна. У южной оконечности острова Бейнбридж экспедиция встретила группу салишей, путешествовавших на каноэ со всем своим имуществом. В каноэ сидели и собаки.

«Собаки, принадлежащие этому племени индейцев, были многочисленны и очень напоминали померанских, хотя в целом несколько больше, – описывал позднее салишских собак Джордж Ванкувер. – Они были острижены так близко к коже, как стригут овец в Англии. И их шерсть была настолько плотной, что большие куски можно было поднять за угол без какого-либо разделения. Она состояла из смеси грубой шерсти с очень длинными волосами, пригодными для пряжи».

Позднее, когда на северо-запад пришли европейцы, изоляция салишских собак нарушилась, и неумолимый закон Менделя привел к тому, что признаки этой породы быстро исчезли. Сыграли свою роль и болезни, принесенные собаками переселенцев. Считается, что салишская порода прекратила существование к концу XIX века. Однако есть сведения, что последняя чистопородная собака, принадлежавшая члену племени скокомишей, умерла в 1940 году. В музее канадского города Чилливак (Chilliwack Museum and Archives, Booen Fonds, P.Coll 120 No. 25) хранится редкая фотография салишских женщин с собакой.

От когда-то распространенной традиции салишских изделий из собачьей шерсти сейчас сохранилось лишь несколько образцов, разбросанных по различным музеям, причем далеко не для всех из них подтверждено происхождение из шерсти салишской собаки. В 2011 году в собраниях Смитсоновского института нашлось семь шерстяных предметов, привезенных с тихоокеанского побережья экспедицией Льюиса и Кларка (1804 – 1806). Исследование шерсти под микроскопом, а также изучение структуры белков, проведенное Кэролайн Солаццо (Caroline Solazzo) из Университета Йорка и ее коллегами, подтвердило, что шерсть принадлежала собакам. Одеяло из Музея имени Берка – единственное изделие из шерсти салишских собак, хранящееся на территории, где они когда-то жили.

Салишские женщины ткут одеяло из шерсти (1849 – 1856). Картина Пола Кейна.

История экспоната известна не полностью. Он происходит из коллекции индейских артефактов Джеймса Уикершема (James Wickersham, 1857 – 1939), депутата Палаты представителей штата Вашингтон, позднее – первого в истории федерального судьи на Аляске, многолетнего представителя Аляски в Конгрессе США и активного сторонника ее независимости. После смерти Уикершема его наследники продали коллекцию туристическому магазину, но другой собиратель оценил ее важность и выкупил все предметы. В 1957 году коллекция досталась Музею имени Берка.

Салишское одеяло из Музея естественной истории и культуры имени Томаса Берка

Одеяло имеет скромный вид. Его украшают всего две коричные полосы по бокам. В середине имеется небольшой разрыв. Благодаря этому разрыву ученые и узнали, из чего оно сделано. Специалист по текстилю береговых салишей Лиз Хэммонд-Каарремаа (Liz Hammond-Kaarremaa) получила грант на исследование одеял и одежды салишей, хранящихся в музее и обратила внимание на торчащие в разрыве этого одеяла волокна и заинтересовалась ими. Под микроскопом они значительно отличались от шерсти диких коз – другого материала, используемого индейцами. Тогда у исследовательницы и возникло предположение, что шерсть принадлежит салишским собакам.

Лиз Хэммонд-Каарремаа обратилась к Элейн Хамфри (Elaine Humphrey) и Теренсу Лойчуку (Terrence Loychuk) из Университета Виктории. Они изучили одеяло при помощи светового и растрового электронного микроскопов и подтвердили эту гипотезу. Собачья шерсть служила материалом для нитей утка, основа была сплетена из растительных волокон и сухожилий. В отличие от многих других салишских изделий в этом одеяле ткач использовал две нити утка, одна из которых проходит перед, а другая – позади нити основы.

Одеяло представлено на новой выставке Музея имени Берка, которая будет работать с июня 2017 по февраль 2018 года.