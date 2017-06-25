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25 июня 2017, 09:00
робототехника
Сергей Афанасьев

Законы роботов и людей

Вячеслав Володин председатель Госдумы РФ VII созыва.
Вячеслав Володин председатель Госдумы РФ VII созыва.
er.ru

«…если хорошенько подумать, Три Закона роботехники совпадают с основными принципами большинства этических систем, существующих на Земле… попросту говоря, если он исполняет все Законы роботехники, он — или робот, или очень хороший человек»

Айзек Азимов.

 

На днях спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании нижней палаты парламента заявил, что не исключает возможности принятия Госдумой законов, регулирующих взаимоотношения людей и роботов, пояснив, что именно в развитии искусственного интеллекта и роботехники лежит будущее человечества.

Казалось бы, для российского парламента есть гораздо более злободневные темы, связанные с текущей социально-экономической ситуацией в стране, однако более глубокий стратегический подход диктует нам необходимость задуматься над затронутой спикером Госдумы проблемой всерьез.

Вообще, меня лично не удивляет, что такие прогрессивные дискуссии ведутся именно в российском парламенте, ведь патриарх теории взаимодействия роботов и людей – выходец из России – родившийся в 1920 году под Смоленском, а затем иммигрировавший в США Айзек Азимов.

В своих произведениях А. Азимов сформулировал три простых и в то же время гениальных закона роботехники:

  1. Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред.
  2. Робот должен повиноваться всем приказам, которые дает человек, кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат Первому Закону.
  3. Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в которой это не противоречит Первому или Второму Законам.

Еще 20-30 лет назад о взаимоотношениях роботов и людей мы рассуждали лишь в призме научной фантастики, но в нынешнее время развитие технологий и искусственного интеллекта не оставляют сомнений в том, что настанет тот день, когда люди и роботы станут участниками различного рода правоотношений.

Фантазировать на эту тему можно бесконечно, однако главными аспектами отношений людей и роботов станут аспект безопасности и этический.

Конечно, уже и сейчас умы прогрессивных силовиков будоражат научно-фантастические произведения, где роботы заменяют солдат и полицейских, однако сможет ли искусственный интеллект разобраться в ситуациях, в которые ежедневно попадают правоохранители и принять решение с соблюдением норм права, морали и справедливости?

Роботы, так или иначе, смогут заменить людей на опасных и вредных производствах, но как же тогда избежать роста безработицы, урегулировать деятельность работодателей, которым робота приобрести дешевле, чем содержать работника, которому нужно платить заработную плату и производить за него налоговые и иные отчисления?

Все эти вопросы рано или поздно возникнут в деятельности российских законодателей, хотя, судя по настрою спикера Госдумы, к таким вызовам наши депутаты уже готовы.

 

Сергей Афанасьев,

адвокат, руководитель экспертно-аналитического центра «ProПраво»

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