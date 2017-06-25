И снова об РСМД

Договор о ракетах средней и малой дальности (РСМД) вновь в центре внимания – на этот раз с подачи Politico. Издание написало, что группа американских конгрессменов предложила выйти из договора, поскольку Россия его якобы давно не соблюдает.

Так, представитель штата Алабама от Республиканской партии Майк Роджерс заявил: «Безответственно продолжать соблюдать положения договора, когда единственный другой его участник отошел от него».

Еще один республиканец, Том Коттон, ранее представил законопроект, официально признающий нарушение Россией договора РСМД, а значит, закладывающий нормативно-правовую базу для выхода США из соглашения.

Между тем, в Пентагоне и Госдепартаменте полагают, что отказываться от договора, который «находится в интересах национальной безопасности страны», нецелесообразно – а потому призывают Россию «вернуться к полному выполнению положений этого соглашения». Первый заместитель помощника министра обороны США по вопросам ядерного и ракетного сдерживания Роберт Суфер даже заявил, что Вашингтон готов привлечь Россию к ответственности за невыполнение договора.

Об ответственности и ответе в связи с нарушением договора РСМД заговорили и в российском парламенте. Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров заявил: «Если выход из договора произойдет и повлечет за собой наращивание вооружений, новое размещение ракет в Европе, мы смотреть сквозь пальцы на это не будем, будем принимать ответные меры».

Сенатор подчеркнул, что у США нет оснований обвинять Россию в нарушении договора: «Россия выполнила все взятые на себя обязательства по уничтожению ракет средней и малой дальности, они были уничтожены путем распила при контроле американской стороны. Причем Россия уничтожила на тысячу ракет больше, чем США».

С комментарием выступил и глава думского комитета по международным делам Алексей Пушков, в своем твиттере он написал: «В конгрессе США обуяны демоном разрушения - стремятся разрушить все то, что позволило выйти из хол.войны. Теперь взялись за договор об РСМД».

Заместитель Пушкова в комитете Алексей Чепа отметил: «Сейчас многое определяет не разум, а какие-то политические, сиюминутные мотивы. Республиканская и демократическая партии в Штатах дошли до абсурда, и подчас многие заявления об угрозе России, о влиянии на выборы <…> мешают всей логике действий многих американских политиков».

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил другую версию: «Здесь что толчком могло быть? Наши успехи в появлении новых видов оружия, калибр, хотя он давно уже у нас изобретен, но в боевых условиях проявил себя только здесь, в Сирии. И из подводных лодок он стреляет, с надводных кораблей. Это все показывает, что американцы здесь отстают».

Напомним, договор РСМД был подписан в 1987 году в Вашингтоне между СССР и США. Документ фиксирует запрет сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров.