Германия в ожидании выборов
СМИ все пристальнее наблюдают за Германией. С одной стороны, там скоро будут проходить выборы. С другой стороны, Германия позиционируется как лидер ЕС, а ЕС сейчас ведет переговоры об отделении Британии. В связи с этим комментаторы много внимания уделяют канцлеру Германии Ангеле Меркель, претендующей на переизбрание на следующий срок.
Многие СМИ отметили, что Меркель похвалилабританского премьер-министра Терезу Мэй за намерение не выгонять из Британии граждан ЕС после отсоединения. Эта реплика находится в контексте предшествующего обмена угрозами между ЕС и Британией, когда Меркель настаивала на том, что Британия не получит никаких поблажек, если не удовлетворит требования ЕС, а Британия на это отвечала, что не собирается идти на уступки в важных для нее вопросах.
Чуть раньше Wall Street Journal писал о том, что Меркель начала склоняться к тому, чтобы реформировать еврозону. Сигналом об этом авторы назвали черновой план сделки с Францией о том, как исправить управление зоной единой валюты. У Франции есть два ключевых требования –назначить министра финансов еврозоны и создать общий бюджет. Меркель на этой неделе изъявила готовность поддержать эти требования. Такая готовность резко контрастирует с предшествующей риторикой, когда Меркель категорически отказывалась от такого сценария, мотивируя это тем, что это усилит финансовое бремя, возлагаемое на всех участников зоны.
Такой поворот событий, комментирует автор, по всей видимости, объясняется тем, что отсутствие реформ теперь представляется более опасным для Германии, чем их издержки. Также это может быть связано с тем, что во Франции к власти пришел Эммануэль Макрон (еще один частый персонаж медийных спекуляций), поддерживающий идеологию европейского единства. Это, в свою очередь, может говорить о том, что политическое настроение среди участников еврозоны начало меняться в сторону более оптимистического отношения к европейской интеграции.
Высказывания Меркель по поводу возможности реформ были неожиданными для некоторых политиков в Германии. Многие считали, что обсуждение таких вопросов до сентябрьских выборов неуместно. Официально Берлин отказывался обсуждать эту тему с Францией, мотивируя это тем, что нужно сначала посмотреть, насколько успешными будут внутренние экономические реформы Макрона.
Bloomberg опубликовал статью Леонида Бершидского, который указывает на то, что в Германии появился персонаж, аналогичный французскому Макрону. Таковым он считает Кристиана Линдера, лидера Свободной демократической партии, которая позиционирует себя как либеральную и в социальном, и в экономическом смысле.Специфика ситуации в том, что канцлером, с большой вероятностью, окажется Меркель. Но либералы могут получить в парламенте много мест. В то же время ни они, ни партия Меркель (Христианско-демократический союз) не смогут, по прогнозам, набрать большинство на федеральном уровне. Это значит, что им придется блокироваться, во всей видимости, с зелеными. От того, кто из них образует коалицию, будет зависеть то, с каким парламентом Меркель придется иметь дело после выборов.