СМИ все пристальнее наблюдают за Германией. С одной стороны, там скоро будут проходить выборы. С другой стороны, Германия позиционируется как лидер ЕС, а ЕС сейчас ведет переговоры об отделении Британии. В связи с этим комментаторы много внимания уделяют канцлеру Германии Ангеле Меркель, претендующей на переизбрание на следующий срок.

Многие СМИ отметили, что Меркель похвалилабританского премьер-министра Терезу Мэй за намерение не выгонять из Британии граждан ЕС после отсоединения. Эта реплика находится в контексте предшествующего обмена угрозами между ЕС и Британией, когда Меркель настаивала на том, что Британия не получит никаких поблажек, если не удовлетворит требования ЕС, а Британия на это отвечала, что не собирается идти на уступки в важных для нее вопросах.

Чуть раньше Wall Street Journal писал о том, что Меркель начала склоняться к тому, чтобы реформировать еврозону. Сигналом об этом авторы назвали черновой план сделки с Францией о том, как исправить управление зоной единой валюты. У Франции есть два ключевых требования –назначить министра финансов еврозоны и создать общий бюджет. Меркель на этой неделе изъявила готовность поддержать эти требования. Такая готовность резко контрастирует с предшествующей риторикой, когда Меркель категорически отказывалась от такого сценария, мотивируя это тем, что это усилит финансовое бремя, возлагаемое на всех участников зоны.

Ангела Меркель, канцлер Германии / flickr.com

Такой поворот событий, комментирует автор, по всей видимости, объясняется тем, что отсутствие реформ теперь представляется более опасным для Германии, чем их издержки. Также это может быть связано с тем, что во Франции к власти пришел Эммануэль Макрон (еще один частый персонаж медийных спекуляций), поддерживающий идеологию европейского единства. Это, в свою очередь, может говорить о том, что политическое настроение среди участников еврозоны начало меняться в сторону более оптимистического отношения к европейской интеграции.

Высказывания Меркель по поводу возможности реформ были неожиданными для некоторых политиков в Германии. Многие считали, что обсуждение таких вопросов до сентябрьских выборов неуместно. Официально Берлин отказывался обсуждать эту тему с Францией, мотивируя это тем, что нужно сначала посмотреть, насколько успешными будут внутренние экономические реформы Макрона.

Кристиан Линдер, лидер Свободной демократической партии / flickr.com

Bloomberg опубликовал статью Леонида Бершидского, который указывает на то, что в Германии появился персонаж, аналогичный французскому Макрону. Таковым он считает Кристиана Линдера, лидера Свободной демократической партии, которая позиционирует себя как либеральную и в социальном, и в экономическом смысле.Специфика ситуации в том, что канцлером, с большой вероятностью, окажется Меркель. Но либералы могут получить в парламенте много мест. В то же время ни они, ни партия Меркель (Христианско-демократический союз) не смогут, по прогнозам, набрать большинство на федеральном уровне. Это значит, что им придется блокироваться, во всей видимости, с зелеными. От того, кто из них образует коалицию, будет зависеть то, с каким парламентом Меркель придется иметь дело после выборов.