СМИ продолжают обсуждать развитие предвыборной ситуации в Германии. Сейчас в центре их внимания вновь оказалось противостояние между канцлером Германии Ангелой Меркель, претендующей на переизбрание, и ее главным конкурентом Марином Шульцем от социал-демократов. Одним из наиболее обсуждаемых моментов стала критика Шульца в адрес Меркель за недостаточно жесткую позицию по отношению к президенту США Дональду Трампу.

Шульц, пишет Bloomberg, сослался на реплику Меркель четырехнедельной давности о том, что эпоха дружеских отношений с США, когда США воспринимались в ЕС как надежный союзник, «в некоторой степени закончилась». Напомним, тогда эта реплика имела большой резонанс в прессе, и многие комментаторы писали, что ее цель была в том, чтобы сплотить участников ЕС и одновременно представить Меркель как сильного лидера, и это, несомненно, понравилось ее избирателям.

Мартин Шульц и Ангела Меркель Martin Schulz

Теперь Шульц представил этот тезис в качестве примера того, что Меркель на самом деле противостоит Трампу недостаточно убедительно. Дело в том, что наряду с общими рассуждениями об отношениях между ЕС и США Меркель тогда также заявила, что Германия будет постепенно стремиться к тому, чтобы 2% от ее ВВП шли на оборону. Выделение не менее 2% ВВП на оборонные нужды – это требование НАТО, и Трамп сейчас обрушился на тех участников альянса, которые этого требования не выполняют, обвиняя их в том, что они паразитируют на США. Меркель мотивировала необходимость наращивать оборонный потенциал как раз этой невозможностью полагаться на США так, как это было раньше.

Если бы Меркель действительно хотела дать отпор Трампу, она, по мнению Шульца, должна была бы категорически отказаться наращивать оборонный бюджет Германии. Шульц оговорил, что про США в целом еще неизвестно, а на Трампа полагаться точно нельзя, и это значит, что нельзя следовать его логике и выполнять его требования, а надо, наоборот, вырабатывать свою собственную стратегию.

Ангела Меркель на саммите НАТО в Брюсселе 25 мая 2017 nato.int

Bloomberg комментирует, что тема оборонного бюджета сейчас так живо интересует социал-демократов потому, что их программа включает в себя ряд социальных бонусов, в том числе сокращение налогов для граждан с небольшим доходом и стабилизацию ситуации с пенсиями. Также автор оговаривает, что такой интерес Шульца именно к теме Трампа может говорить о том, что отношения Германии с США могут стать одним из важных полемических моментов на грядущих выборах.

Financial Times пишет, что Шульц пытается реабилитировать свою теряющую популярность кампанию против Меркель путем обещаний взять курс на создание «Соединенных штатов Европы». Теперь центром его кампании становится объединение Европы во имя укрепления социальной справедливости в условиях участившихся вызовов в виде технологических инноваций, терроризма и издержек глобализации.

Предвыборная кампания Мартина Шульца. Март 2017 SPÖ OÖ/Alexander Schwarzl

В таком контексте претензия Шульца к Меркель состоит в том, что она неэффективный лидер, потому что при ней многие участники ЕС начали терять интерес к европейской интеграции. Недостаточное противостояние Трампу, соответственно, - это часть общей неэффективности.

Автор напоминает, что начало кампании социал-демократов было для них весьма воодушевляющим, потому что впервые за долгое время опросы показали, что граждане начали им симпатизировать. В какой-то момент рейтинги даже показывали, что у Шульца больше шансов стать следующим канцлером, чем у Меркель. Однако через некоторое время энтузиазм пошел на спад, и Меркель теперь вновь оказалась уверенным фаворитом.