«Коммерсантъ» в статье «По следам цивилизации артеков» пишет о визите Владимира Путина в главный детский лагерь страны.

«Реформу закупок заводят на второй круг»: у предложенных Белым домом изменений появились новые оппоненты.

«Казахстан перевел стрелки»: доступ в страну российским вагонам перекрыла инфраструктура.

РБК в статье «Сбербанк не просветил "Транснефть"» объясняет, что значит прецедентное постановление суда для рынка финансов.

Почему полигон в Балашихе закрыли за один день и как это повлияет на экологию Подмосковья объясняется в статье «Мусорная реновация».

«У кампании появились смыслы»: в Кремле предложили три предвыборных акцента — 2018.

«Известия»: «Уголовную ответственность за коррупцию могут увеличить до четырех лет». Подготовлен законопроект, предусматривающий наказание для третейских судей.

«Росстат зафиксировал резкое подорожание минимальной корзины продуктов»: причиной стали цены на импортные овощи и фрукты.

«За год банки потеряют 730 млн рублей на кражах из банкоматов»: новая схема хищений из АТМ использует логическую ошибку при операции возврата денег.

«Газета.ru» в статье «Террористы при дворе» пишет, что власти Катара считают неприемлемыми требования арабских стран.

Как в Баку проходил этап главной автогонки планеты описывается в статье «Таркан, пробки и Ураза-байрам: чем Баку встретил "Формулу-1"».

«Роботы не той конструкции»: пятые «Трансформеры» возглавили прокат США.

The Economist: «Бурлящая демократия Индии становится более приглушенной» (India’s raucous democracy is becoming more subdued). Правительство премьер-министра Индии Нарендры Моди становится все более чувствительным к критике.

«Взгляд назад. Дональд Трамп прикрыл дверь на Кубу — немного» (Looking backwards: Donald Trump closes the door to Cuba—a bit). Президент США Дональд Трамп хочет надавить на руководство Кубы, но дело может кончиться тем, что удар придется по обычным кубинцам.

Bloomberg: «Британия предупредила, что в связи с Brexit'ом возникла перспектива "схватки" на тему роли Европейского суда» (Brexit ‘Fight’ Looms Over Role of European Court, UK Warns). Британия выразила готовность оспаривать требование ЕС, согласно которому его судьи на континенте должны сохранить некоторые полномочия в Британии и после ее отделения.

«Главный конкурент Меркель от социал-демократов раскритиковал лидера Германии за слишком мягкую позицию по отношению к Трампу» (Merkel SPD Challenger Blasts German Leader as Soft on Trump). Главный предвыборный конкурент канцлера Германии Ангелы Меркель обругал ее за то, что она недостаточно радикально выражает порицание американскому президенту Дональду Трампу.

The Wall Street Journal: «Неуклюжие атаки и маленькие операции провозгласили новую фазу терроризма» (Bungled Attacks, Small Operations Signal New Phase in Terror). Исламистский терроризм стал менее спланированным и масштабным, но в то же время усилился риск распространения.

«Трамп — и реакция на него Меркель — проблема на выборах в Германии» (Trump—and Merkel’s Response to Him—Is Issue in German Election). Немецкие левоцентристы обвинили своего канцлера в том, что она недостаточно внушительно противостоит американскому президенту.