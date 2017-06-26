«Левада-центр» выяснил, кого россияне считают самыми выдающимися людьми всех времен и народов. На первом месте, конечно, оказался Иосиф Сталин (38%, больше было только в 2003 и 2012 гг). Но вообще список показывает крайнюю замкнутость российского общества (или просто респонденты упорно не понимают вопроса): в двадцатке величайших личностей всех времен и народов нашлось только трое иностранцев: Наполеон, Ньютон и Эйнштейн. С некоторым натягом к этой группе можно отнести Екатерину II.

Впрочем, можно посмотреть на опрос иначе: вполне вероятно, что в очередной раз респонденты просто отмахнулись от опроса. Иначе как объяснить, откуда в России взялись 34% граждан, считающих Владимира Путина величайшим человеком?