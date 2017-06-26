Бывший глава республики Марий Эл Леонид Маркелов, который сейчас находится в столичном СИЗО Лефортово, написал поэму для Владимира Путина. Смысл этого текста представляется достаточно странным, впрочем как и сам экс-губернатор.

О том, что Леонид Маркелов написал поэму, сообщил «Дождь», на сайте телеканала можно прочитать полный текст. По данным «Дождя», Маркелов передал письмо членам Общественной наблюдательной комиссии — он написал обращение 27 мая, однако правозащитники получили его только сейчас, поскольку следователи цензурировали письмо около месяца.

Бывший губернатор Марий-Эл Леонид Маркелов в Басманном суде. 14 апреля 2017 Андрей Никеричев / АГН "Москва"

Судя по всему, Маркелов либо не знает правила написания писем заключенными, либо изначально рассчитывал на поддержку общества, а не президента. Дело в том, что письма, адресованные главе государства, цензуру не проходят, в отличие от всей остальной корреспонденции. То есть если бы Маркелов желал впечатлить своим талантом лично президента, то можно было ему и отправить поэму.

Другое дело, что обращаться сейчас к Владимиру Путину формально бессмысленно: на следствие и тем более суд он не влияет, а указ о помиловании, о котором вроде бы просит Маркелов, сможет подписать только когда вынесенный обвинительный приговор вступит в законную силу.

Как бы то ни было, в стихотворении линия защиты выстроена достаточно грамотно.

Во-первых, Маркелов не признает своей вины. Напомним, по данным следствия глава республики пытался получить взятку в размере 250 млн рублей от собственника местного агрохолдинга «Акашево» Николая Криваша. По данным СК, Криваш обещал передать Маркелову деньги за фиктивную покупку акций подконтрольного семье экс-главы республики тепличного хозяйства ОАО «Тепличное».

Леонид Маркелов проводит выездное совещание в ОАО "Тепличное". 2004 Пресс-служба правительства Республики Марий-Эл

Маркелов утверждает, что сделка была не фиктивной, а настоящей, продавцами выступили не члены его семьи, а друзья, которые все оформили в соответствии с законодательством и заплатили все положенные налоги.

Во-вторых, Маркелов жалуется на условия содержания, которые по сравнению с дворцами с стиле Ренессанса и правда жуткие: «Семь шагов вдоль стенки прямо // И направо только три. // Дворик — каменная яма, // И охрана у двери». Также бывший губернатор сетует на то, что «друзьям не дозвониться» — то есть не может найти поддержки у тех, кто был готов оказывать ее ранее.

В-третьих, он просит не разлучать его с детьми. Этот аргумент уже может быть использован в суде: Маркелов разведен, при этом у него двое детей, в том числе несовершеннолетняя дочь 2003 года рождения. Экс-губернатор также жалуется, что «Сегодня моим детям // Не на что, простите, жить». Это не удивительно, ведь, по словам адвоката Маркелова Сергея Севрука, суд арестовал имущество семьи бывшего главы республики на миллиард рублей — это 23 объекта собственности, в том числе квартира в Москве.

И, наконец, в-четвертых, Маркелов уповает на «Президента всея Руси», «справедливого царя» Владимира Путина, который, по мнению Маркелова, может быть причислен к разряду «праведных государей» если его помилует.

Таким образом поэма, можно сказать, имеет несколько адресатов — правда уверенности в том, что она ими будет воспринято правильно, у Маркелова быть, конечно, не может.