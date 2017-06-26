Стихи о чем-то большем
Бывший глава республики Марий Эл Леонид Маркелов, который сейчас находится в столичном СИЗО Лефортово, написал поэму для Владимира Путина. Смысл этого текста представляется достаточно странным, впрочем как и сам экс-губернатор.
О том, что Леонид Маркелов написал поэму, сообщил «Дождь», на сайте телеканала можно прочитать полный текст. По данным «Дождя», Маркелов передал письмо членам Общественной наблюдательной комиссии — он написал обращение 27 мая, однако правозащитники получили его только сейчас, поскольку следователи цензурировали письмо около месяца.
Судя по всему, Маркелов либо не знает правила написания писем заключенными, либо изначально рассчитывал на поддержку общества, а не президента. Дело в том, что письма, адресованные главе государства, цензуру не проходят, в отличие от всей остальной корреспонденции. То есть если бы Маркелов желал впечатлить своим талантом лично президента, то можно было ему и отправить поэму.
Другое дело, что обращаться сейчас к Владимиру Путину формально бессмысленно: на следствие и тем более суд он не влияет, а указ о помиловании, о котором вроде бы просит Маркелов, сможет подписать только когда вынесенный обвинительный приговор вступит в законную силу.
Как бы то ни было, в стихотворении линия защиты выстроена достаточно грамотно.
Во-первых, Маркелов не признает своей вины. Напомним, по данным следствия глава республики пытался получить взятку в размере 250 млн рублей от собственника местного агрохолдинга «Акашево» Николая Криваша. По данным СК, Криваш обещал передать Маркелову деньги за фиктивную покупку акций подконтрольного семье экс-главы республики тепличного хозяйства ОАО «Тепличное».
Маркелов утверждает, что сделка была не фиктивной, а настоящей, продавцами выступили не члены его семьи, а друзья, которые все оформили в соответствии с законодательством и заплатили все положенные налоги.
Во-вторых, Маркелов жалуется на условия содержания, которые по сравнению с дворцами с стиле Ренессанса и правда жуткие: «Семь шагов вдоль стенки прямо // И направо только три. // Дворик — каменная яма, // И охрана у двери». Также бывший губернатор сетует на то, что «друзьям не дозвониться» — то есть не может найти поддержки у тех, кто был готов оказывать ее ранее.
В-третьих, он просит не разлучать его с детьми. Этот аргумент уже может быть использован в суде: Маркелов разведен, при этом у него двое детей, в том числе несовершеннолетняя дочь 2003 года рождения. Экс-губернатор также жалуется, что «Сегодня моим детям // Не на что, простите, жить». Это не удивительно, ведь, по словам адвоката Маркелова Сергея Севрука, суд арестовал имущество семьи бывшего главы республики на миллиард рублей — это 23 объекта собственности, в том числе квартира в Москве.
И, наконец, в-четвертых, Маркелов уповает на «Президента всея Руси», «справедливого царя» Владимира Путина, который, по мнению Маркелова, может быть причислен к разряду «праведных государей» если его помилует.
Таким образом поэма, можно сказать, имеет несколько адресатов — правда уверенности в том, что она ими будет воспринято правильно, у Маркелова быть, конечно, не может.