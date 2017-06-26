К атаке на Telegram присоединилась ФСБ. Как говорится в пресс-релизе ведомства, у спецслужбы есть «достоверная информация об использовании террористом-смертником, его пособниками и зарубежным куратором мессенджера Telegram для сокрытия своих преступных замыслов на всех стадиях организации и подготовки террористического акта».

Ранее, напомним, глава Роскомнадзора Александр Жаров не просто выдвинул ультиматум Павлу Дурову, но пригрозил, что мессенджер Telegram будет заблокирован в России в течение нескольких дней. Самое интересное, что это, похоже, мало кого волнует.

Александр Жаров Минкомсвязи

«Время ограничено — оно исчисляется днями», — заявил, как передает ТАСС, руководитель Роскомнадзора, объясняя, когда именно может быть заблокирован Telegram. По словам чиновника, ведомство не готово перекрыть доступ к сервису «завтра», однако сейчас используется последняя возможность для диалога. «Мы будем эти дни ждать ответа Павла Дурова», — сказал он.

Слабость позиции Александра Жарова заключается в том, что пока до конца непонятно, каким образом можно заблокировать Telegram. Можно, конечно, удалить Telegram из магазинов приложений Google, Apple и Windows — но это лишь будет означать, что новым пользователям будет сложнее присоединиться к сети, а те, кто уже скачали Telegram, продолжат спокойно обмениваться зашифрованными сообщениями.

Даже в Китае, где власти работают с интернетом куда более плотно, чем в России, не удалось заблокировать Telegram — все помехи легко обойти подключением к сети через VPN. В Иране, где Telegram очень популярен, власти пытаются заставить владельцев популярных каналов сообщать о себе — понятно, что далеко не всегда успешно.

Таким образом, можно сказать, что Павлу Дурову удается пока что следовать своей цели — созданию инструмента, с помощью которого люди могут общаться без оглядки на государство. Собственно, именно это и не нравится российским властям.

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Напомним, 23 июня руководитель Роскомнадзора Александр Жаров опубликовал открытое письмо Павлу Дурову, в котором призвал того соблюдать российское законодательство и передать в Роскомнадзор данные, которые позволят включить Telegram в реестр организаторов распространения информации. Иными словами, Жаров требует от Дурова начать работать по российским законам — а значит, предоставлять спецслужбам информацию о переписке пользователей.

Ответ Павла Дурова последовал почти мгновенно. Он прямо обвинил Роскомнадзор в саботаже государственных интересов, поскольку блокировка Telegram приведет к тому, что «переписка российских чиновников, их общение с друзьями и родственниками и прочие чувствительные данные через WhatsApp/Viber перейдут в подконтрольные Америке облака Apple iCloud/Google Drive».

Александр Жаров в ответ заявил, что Telegram «нейтрален по отношению к террористам и преступникам, которые пользуются его мессенджером» и «абсолютно игнорирует безопасность простых пользователей».

А Дуров разъяснил, что только с начала этого месяца Telegram заблокировал более 5 тысяч публичных каналов и групп, связанных с пропагандой терроризма.

Статистика ежедневных блокировок террористов в канале t.me/isiswatch

И вот в воскресенье Жаров, «поговорив» таким образом с Дуровым, грозит заблокировать Telegram в течение нескольких дней. А Дуров заявляет, что его требование не только противоречит Конституции, но и «демонстрирует незнание того, как шифруется коммуникация в 2017 году». Дело в том, что теми же принципами шифрования, что и Telegram, пользуются и другие популярные месенджеры.

Наверное, вся эта история вообще мало кого касалась бы — Telegram далеко не самый популярный мессенджер даже в России, хотя им действительно часто пользуются чиновники. Но начиная публичную кампанию против Павла Дурова, Александр Жаров знал, что его ведомство находится под огнем критики по другому направлению. По всей видимости, уязвимости в системе блокировки сайтов позволили злоумышленникам блокировать любой ресурс по своему желанию — и они этим воспользовались, в начале июня многие пользователи не могли использовать сервисы «Яндекса», заходить на сайт «Вконтакте», читать статьи «Википедии» и т. д. А 22 июня некоторые российские провайдеры вовсе начали блокировать сайт google.ru, потому что он оказался в «черном списке» Роскомнадзора — причем в ведомстве так и не смогли внятно объяснить, почему.

Не исключено, впрочем, что в правительстве готовится отставка Жарова — а он пытается с помощью публичной перепалки с Дуровым отвлечь внимание руководства страны от качества работы своих подчиненных.