Топ новостей 26 июня

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня получил развитие конфликт между Роскомнадзором и владельцами Telegram – в ФСБ назвали мессенджер инструментом организации взрыва в метро Петербурга, CNN ограничила публикацию материалов о России, Владимир Этуш попал в больницу в тяжелом состоянии.

Последствия взрыва в метро в С.Петербурге / YouTube.com

Террористы, готовившие теракт в петербургском метро в начале апреля, использовали при подготовке преступления месседжер Telegram, говорится в заявлении Федеральной службы безопасности: «В ходе оперативного сопровождения расследования теракта 3 апреля этого года в метрополитене Санкт-Петербурга ФСБ России получена достоверная информация об использовании террористом-смертником, его пособниками и зарубежным куратором мессенджера "Телеграм" для сокрытия своих преступных замыслов на всех стадиях организации и подготовки террористического акта».

Если сегодня ФСБ хочет что-то запретить, значит завтра выяснится, что этим пользуются террористы pic.twitter.com/8O602QTToF — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 26 июня 2017 г.

Создатель Telegram Павел Дуров прокомментировал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» заявление Федеральной службы безопасности России об использовании мессенджера террористами при подготовке взрывов в метро Санкт-Петербурга: «Печально, если спецслужбы России эксплуатируют подобную трагедию как предлог для усиления своего влияния и контроля над населением». Он подчеркнул, что мессенджеры не могут стать небезопасными только для террористов – отказ от шифрования «поставит под удар» всех пользователей: «Отказ от оконечного шифрования в отдельно взятой стране сделает десятки миллионов людей беззащитными от атак хакеров и шантажа коррумпированных чиновников», при этом риск терактов «не исчезнет».

Собрали все шутейки из этих ваших интернетов на тему обвинения в связях Телеграма с террористамиhttps://t.co/PFZKGzMw0W pic.twitter.com/pMJCoBo3Kd — Лентач (@oldLentach) 26 июня 2017 г.

Дмитрий Песков /kremlin.ru

Возможная блокировка мессенджера Telegram из-за невыполнения требований Роскомнадзора не является вопросом Кремля, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Это не наш вопрос», - сказал Песков, отвечая на вопрос, согласен ли он с высказыванием создателя Telegram Павла Дурова, что требование Роскомнадзора нарушает 23 статью Конституции о тайне переписки.

Американская телекомпания CNN вводит ограничения на распространение материалов, касающихся России. Поскольку в ходе проверки предполагаемых связей членов команды президента США Дональда Трампа с Россией не нашла подтверждения распространенная ранее CNN информация о расследовании сенатским Комитетом по разведке контактов финансиста Энтони Скарамуччи с руководителем Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым, руководство телекомпании решило впредь публиковать материалы о России исключительно с разрешения вице-президента CNN.

Народный артист СССР Владимир Этуш госпитализирован в одну из московских больниц. По предварительным данным, 95-летний Этуш отступился и упал в одной из стоматологических клиник Москвы. На автомобиле скорой помощи актера доставили в больницу. Врачи подозревают у Этуша перелом шейного отдела позвоночника.

Продукты / pixabay.com

Стоимость потребительской корзины растет в пять раз быстрее официальной инфляции. По данным ведомства, с января по май 2017 года минимальный набор продуктов питания в России подорожал на 9,4% — до 4036 рублей. При этом официальная инфляция за этот период составила 1,7%.

#УмныеМысли. Егор Гайдар о двух путях для России. Сейчас очевидно, что страна пошла по второму сценарию. pic.twitter.com/AExwOEvW1K — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 26 июня 2017 г.

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный («Единая Россия») подготовил законопроект, предусматривающий ужесточение наказания за коррупцию. Как рассказал изданию Выборный, законопроект предполагает ужесточение наказания до четырех лет лишения свободы. Кроме того, в случае принятия поправок в Уголовный кодекс под их действие попадут и третейские судьи: за злоупотребление полномочиями им может грозить до трех лет лишения свободы.

Мемориальная доска на здании / kprfkro.ru

Иосиф Сталин возглавил рейтинг самых выдающихся людей всех времен и народов в ходе опроса, проведенного социологами «Левада-центра». Сталина назвали самой выдающейся исторической личностью 38% опрошенных. Президент России Владимир Путин и поэт Александр Пушкин набрали по 34%. На третьем месте – Владимир Ленин с 32%. Четвертая позиция – у Петра I (29%).

Гильдия театральных менеджеров России обратилась к руководству Московского городского суда с просьбой отменить решение об аресте бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского. Обращение подписали члены правления Анатолий Полянкин (директор «Сатирикона»), Софья Апфельбаум (возглавляет Российской академический молодежный театр), директор саратовского Театра юного зрителя Анатолий Барсуков, директор Московского государственного академического театра оперетты Владимир Тартаковский и другие.

П.Порошенко и Э.Макрон / day.kyiv.ua

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия выступает агрессором на востоке Украины. На совместном с президентом Украины Петром Порошенко брифинге в Париже Макрон заявил: «Агрессия исходит из России, то есть агрессором является не Украина. Мы также признаем, что аннексия Крыма является незаконной, значит, мы все знаем, кто развязал войну и кто создал эту ситуацию, и в какой ситуации мы находимся».