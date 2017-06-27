Известные зарубежные эксперты посетят Летний кампус РАНХиГС-2017

Известные зарубежные эксперты поделятся опытом с участниками Летнего кампуса Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС).

К числу выступающих на Летнем кампусе-2017 присоединились профессор РАНХиГС Сэм Потоликкио, независимый член совета директоров Euromoney Institutional Investor PLC Нил Осборн и преподаватель международной экономики университета Помпеу Фабра (Испания) Жосеп Бертран.

В юбилейный, пятый раз Кампус посетит Академический директор программы Global Governance and Leadership РАНХиГС, один из лучших молодых профессоров США — Сэм Потоликкио. За последние пять лет присутствия на Кампус он рассказал студентам о лидерстве XXI века, об особенностях успешного публичного выступления и проанализировал выступления чиновников США. Сэм Потоликкио окончил Джорджтаунский и Гарвардский университеты. Является заслуженным профессором и заведующим кафедрой Политических и общественных коммуникаций ИОН РАНХиГС. Лауреат многочисленных премий и наград за преподавательскую деятельность Джорджтаунского университета. За время своей деятельности успел провести летние для студентов из 140 стран мира. В 2011 г. награжден премией имени Патриции Кросс Американской ассоциации колледжей и университетов как один из будущих лидеров американского высшего образования. В 2012 г. стал единственным преподавателем в области политологии, вошедшим в список лучших преподавателей Америки по версии «The Princeton Review».

Летний кампус РАНХиГС

В состав экспертов Летнего кампуса также войдет издатель и управляющий директор Euromoney Нил Осборн. Для господина Осборна это не первое выступление на Кампусе. В прошлом году профессионал рассказал о трендах рынка капитала. Свою профессиональную журналистскую деятельность он начал в 1972 году в газете Daily Progress (г. Шарлоттсвилль, штат Вирджиния). С 1983 году занял должность редактора американского выпуска журнала Euromoney и стал редактором всего издания. В последствии был назначен исполнительным директором всего журнала. С 1990 года является издателем и управляющим директором Euromoney. Входит в состав совета директоров Euromoney Institutional Investor PLC. Имеет высшее образование Worcester College, Oxford University. Традиционно мероприятие посетит руководитель проекта Managers Training Programs in Spain (MTPSINSPAIN) Жосеп Бертран. За прошедшие годы рассказал участникам Летнего кампуса об эффективном способе разрешения конфликтов и глобальных прогнозах в сфере экономики. Профессор проработал более 15 лет в компании Foment Formació в должности ответственный за проекты международного сотрудничества. Он окончил Политехнический университет Каталонии. Уже более двадцати лет является преподавателем международной экономики в университете Помпеу Фабра в Барселоне.

Летний кампус РАНХиГС

Организаторами Летнего кампуса Президентской академии являются Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, правительство Республики Татарстан, Ассоциация инновационных регионов России, при поддержке ГК «АКИГ». Он представляет из себя образовательную площадку для молодежи. Проект стал ежегодным событием, на котором проводятся специальные лекции и интерактивные занятия для участников. Их проводят ведущие российские и зарубежные ученые, государственные служащие и бизнесмены мирового уровня. В рамках Кампуса созданы уникальные условия для общения талантливых молодых людей и формирования нового поколения интеллектуальной элиты страны.

Сайт Летнего кампуса Президентской академии.

Программа Кампуса.

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