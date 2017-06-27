В пятницу, 23 июня, стало известно, что ректор Европейского университета в Петербурге Олег Хархордин решил покинуть свой пост. Тогда сообщалось, что Хархордин надеется, что его отставка «обеспечит дальнейшее развитие университета». В понедельник ректор, а до 1 июля он продолжает исполнять свои обязанности, выступил с более развернутым комментарием.

Напомним, последний год выдался для Европейского университета очень сложным. В январе 2017 года комитет по имущественным отношениям мэрии Петербурга уведомил вуз об одностороннем отказе от договора аренды особняка на Гагаринской улице. В качестве обоснования указывались две причины: установка пластиковых окон на дворовых фасадах здания и установка временных перегородок. 20 марта Арбитражный суд Петербурга аннулировал лицензию Европейского университета после серии проверок Рособороннадзора. По обоим решениям вуз сейчас судится. При этом Европейский университет — один из ведущих вузов Санкт-Петербурга, что, в целом, признается всеми сторонами конфликта.

Подписи ученых в поддержку Европейского университета в Санкт-Петербурге

Олег Хархордин в понедельник заявил, что покинул пост ректора «чтобы отношения между личностями не стояли на пути решения проблем Европейского университета». Об этом пишет газета «Ведомости». Хархордин считает, что «иногда в чем-то слишком жестко отстаивал интересы университета», но подробностей не раскрывает.

В интервью изданию «Бумага» Хархордин уточнил, что «слишком непримиримо отстаивал наши позиции в кабинетах, коридорах, залах заседаний». «Когда подобное мешает окончанию конфликта — это повод для того, чтобы убрать этот фактор», — пояснил он.

Ректор заверил, что решение об увольнении принял сам. «Наверное, ощущение [что дело идет к увольнению] стало нарастать, когда в мае-июне в университете снова стали вести переговоры о проблемах со зданием и с восстановлением лицензии. Во время этих переговоров стало понятно, что другой человек доделает необходимую работу», — сказал он.

Европейский университет на Марше в защиту Петербурга 1 мая 2017 ЕУСПб

«Весной и в начале лета мы вели переговоры с властями и судебные баталии, стало ясно, что личный фактор стоит на пути институционального развития, нужен более компромиссный человек, который умеет закрыть проблему», — заявил Хархордин.

Об отставке ректора было объявлено в пятницу, когда в университете проходила церемония вручения дипломов — их получили около 70 студентов. Более 100 человек завершили первый год обучения — но набирать новых первокурсников университет не может из-за позиции Рособрнадзора. Хархордин заявил, что хотя университет и оспаривает решение чиновников в суде и руководство вуза устранило все нарушения, если суд будет формально интерпретировать закон, то университет может все-таки потерять лицензию.

Торжественное вручение дипломов. 23 июня 2017 ЕУСПб

«На получение новой (лицензии) нужно время. И хотя Рособрнадзор настроен кооперативно и мы с ними тесно работаем по многим направлениям, есть опасность, что лицензия не будет восстановлена к началу учебного года», — опасается уходящий ректор. По словам Хархордин, университет рассматривает возможность обратиться за новой лицензией, если суд подтвердит отзыв старой. «Если мы получим ее в конце августа, то сможем за 10 дней провести приемные экзамены и начать обучение», — рассказал он.

После отставки с поста ректора Хархордин намерен заниматься научной и педагогической деятельностью, а также станет советником ректора по фандрайзингу. «Теперь я буду делать то, ради чего пришел в университет. Я прежде всего ученый, пошел в науку, чтобы книжки писать и студентов учить, а не для того, чтобы деньги собирать. Но у нас в ЕУ каждый несет на себе часть общей нагрузки, как бурлаки на Волге, мы тянем эту ношу вместе», — сказал он.

Олег Хархордин и Николай Вахтин ЕУСПб

Пока учредители и попечители университета будут искать нового ректора, обязанности руководителя вуза в течение года будет исполнять Николай Вахтин, который уже был ректором университета в 2003–2009 годах. По словам Хархордина, на позицию ректора будут рассматриваться «как внешние, так и внутренние кандидаты». «За последние 10 лет мы создали устойчивую систему институтов. Любому человеку придется считаться с системой, которая по-английски называется shared government, мы перевели как участие в университетском управлении (УУУ)», — объяснил Хархордин. По его словам, в ЕУ созданы комитеты из профессоров и сотрудников, которые представляют собой систему сдержек и противовесов, ограничивающие власть ректора, но они также и разгружают его от текущих задач.